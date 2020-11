CICPC sigue advirtiendo sobre estafas por WhatsApp

View this post on Instagram

Durante la evolución de Delitos Informaticos, están surgiendo nuevas modalidades entre ellas el Acceso Indebido de la red social Whatsaap. ¿Cómo inicia el hackeo? La víctima recibe un mensaje de Whatsaap de un amigo o contacto registrado en su agenda (quien ya se encuentra hackeado o vulnerado), que dice lo siguiente: Hacker: Hola, es *Carlos* cómo estás? Víctima: Hola Carlos Hacker: Te va a llegar un código vía mensaje de texto, coloque tu número por ser de mi confianza, envíamelo por favor. (O un mensaje similar con otro contexto y mismo objetivo) Víctima: Claro Carlos… Hacker: Gracias Un minuto más tarde, la víctima recibe un código SMS de activación de Whatsaap del supuesto amigo y se lo reenvía al supuesto amigo, pero la realidad es que se trata de un hacker que está configurando el número telefónico de su nueva víctima con la que está chateando en una cuenta de Whatsaap de otro teléfono 📲. Situación que genera la pérdida de la cuenta de Whatsaap durante 12 horas, en este lapso de tiempo los hacker, con redes financieras criminales ofrecen la oferta de divisas a todos los contactos de la víctima y estafan a muchas personas, obteniendo altas sumas de dinero. Este ciclo se repite miles de veces en Venezuela y Mundo 🌎 minuto a minuto. No permitas que te suceda. Comparte este mensaje de @elite.informatica que te blinda en ciberseguridad. #Cicpc #PorTuSeguridad #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos