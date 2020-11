Daniela Alvarado reveló cómo controla la ansiedad para no ganar peso

Luego de un notable cambio estético en su cuerpo, Daniela Alvarado habló finalmente sobre su proceso después de la cirugía que le quitó varios kilos de más. «Las mujeres sufrimos de ansiedad por muchas cosas, y muchos detalles, entonces yo siento que me quiero comer el mundo», reveló la actriz luego de un año y medio de su cirugía bariátrica.

«Hace año y medio me hice una manga. Después que pasa el primer año del nacimiento, uno empezó con poquitas cositas, como líquidos en pocas cantidades, uno es como un bebé. Ya después del año y medio, uno empieza a sentirse como el de antes, uno empieza a sentir hambre con furia y con premeditación y alevosía, yo decía, esto no lo voy a volver a sentir», relató Daniela.

La intérprete dijo además que, «los emprendedores no me colaboran, tengo que controlar mis niveles de azúcar porque una de las razones por las que me operé fue por el tema del hiperinsulinismo».Ella reconoció que toma un producto llamado Slim Trim para controlar la ansiedad. «Yo dejé de fumar, yo dejé de beber pero mi debilidad es el dulce. Uno quiere comer cada dos horas», expresó.

Recientemente celebró su cumpleaños número 39 y recibió muchos regalos de los emprendedores, sobre todo ricas tortas y comida tradicional del Zulia como pastelitos, mandocas, tequeños, entre otros. Recomendó que: «La idea es no perder la operación. Únanse a mí y no perdamos la operación».