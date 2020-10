El Nuevo Herald: Ex tesorera venezolana fue acusada por caso de corrupción en Miami

Una ex tesorera nacional venezolana y su esposo aceptaron enormes sobornos de un multimillonario políticamente conectado que les pagó a través de cuentas bancarias en Estados Unidos para tener acceso al lucrativo sistema de cambio de divisas del gobierno, según un nuevo caso penal federal presentado en Miami.

Por: El Nuevo Herald

La ex tesorera venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, ex oficial naval, y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, ex guardia de seguridad presidencial, fueron acusados el viernes de aceptar decenas de millones de dólares del multimillonario Raúl Gorrín en un caso de corrupción y lavado de dinero.

Gorrín, quien posee una estación de televisión en Venezuela junto con propiedades de lujo ahora congeladas en Miami y Nueva York, es considerado un fugitivo después de ser acusado hace dos años de ser el cerebro de una confabulación de sobornos durante la presidencia del difunto presidente venezolano Hugo Chávez, que murió en 2013.

Tanto Díaz, ex enfermera de Chávez que fue tesorera nacional entre 2011 y 2013, como su esposo, Velásquez, viven en España y se espera que enfrenten la extradición a Estados Unidos. La pareja entre más de una decena de ex funcionarios del gobierno venezolano, empresarios y asociados que han sido acusados de lavado de dinero en Miami por una una serie de investigaciones de corrupción extranjera lideradas por Investigaciones de Seguridad Nacional y la fiscalía federal.

Lea artículo completo AQUÍ