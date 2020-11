Entrenador de fútbol violó dos veces a adolescente en Nueva York

Sean Johnsen, entrenador de fútbol de Long Island (NY), fue arrestado por supuestamente violar a una jugadora adolescente en dos ocasiones durante el verano, informó ayer la policía local.

Johnsen (35), residente de Valley Stream, entrenaba un equipo de fútbol del condado Nassau y tuvo un “contacto inapropiado” con una joven de 16 años, el 17 y 21 de agosto, dijo la policía.

Fue acusado bajo cargos de violación, acto sexual criminal y poner en peligro el bienestar de un menor de edad. Las jugadoras del equipo de Johnsen tienen entre 14 y 19 años, detalló New York Post.

