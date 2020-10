View this post on Instagram

¡RENOVACIÓN DE LICENCIAS! A partir del día 16 de Noviembre daremos inicio al proceso de renovación de licencias de actividades económicas y/o permiso para el expendio de bebidas alcohólicas, las cuales contarán con una vigencia de dos (2) años a partir del 1 de enero de 2.021. Los requisitos estarán disponibles en nuestras redes sociales, igualmente pueden comunicarse a través del correo electrónico: [email protected] En el marco de una gestión innovadora de cara a nuestros ciudadanos seguimos construyendo el #MunicipioEjemplar de #Venezuela. #HaciendoGestion #GestionTributaria2020 #MorelDavid #Maneiro #NuevaEsparta