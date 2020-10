¿Qué hay detrás de la foto del sentimiento? Julio Urías reveló qué le dijo a su compatriota Víctor González tras ganar la Serie Mundial

Días después de ganar la Serie Mundial, Julio Urías reveló todo lo que le dijo a su compatriota Víctor González cuando se fundió en un emotivo abrazo que los llevó a las lágrimas.

En entrevista con ESPN, el lanzador sinaloense que guio a los Dodgers al título que acabó con 32 años de sequía, contó que las palabras que le dijo a su compañero fueron para resaltar lo orgulloso que debía sentirse su papá, quien falleció hace algunos años.

“Ese fue uno de los abrazos más bonitos, el poderle decir a él ‘lo logramos, somos campeones y siéntete orgulloso’. Ya después recuerdo que vinieron las lágrimas de él y vinieron las lágrimas mías, obviamente no ocupé que él me dijera qué sentía en ese momento, yo sabía por lo que estaba pasando, para la gente que no sabe él perdió a su papá hace algunos años y fue una de las pérdidas más importantes para él”, explicó Urías.

No te puedes llamar mexicano, si no te da sentimiento esta foto 🇲🇽❤️⚾ Julio Urías & Víctor González #Dodgers | #SerieMundial pic.twitter.com/C7oUWtqIgc — Manolo Rodríguez (@manuelistiko) October 28, 2020

“Entonces el yo poderle decir a él ‘siéntete orgulloso’ en ese momento, ‘siéntete orgulloso que tu papá te está viendo, se está sintiendo orgulloso, está bien contento por ti, entonces disfruta, felicidades y esto es para él’, recuerdo que le decía ‘esto es para él’ y obviamente las lágrimas eran más fuertes, entonces de ese momento hasta se pone la piel chinita de recordarlo, la verdad”, agregó.

Ambos jugadores fueron fundamentales en la obtención de la corona, ya que Gónzalez se apuntó la victoria al lanzar 1.1 innings de forma perfecta, con 3 ponches, para convertirse apenas en el cuarto pitcher mexicano en ganar un partido de Serie Mundial, mientras que Urías tiró 2.1 entradas también de forma perfecta, con cuatro ponches, y firmó el salvamento, convirtiéndose en el segundo lanzador del país azteca en lograrlo, luego de Roberto Osuna el año pasado.