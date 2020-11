Reseña: Vader Immortal A Star Wars VR Series, Star Wars: Squadrons, eFootball PES 2021 y 9 Monkeys of Shaolin.

Esta semana te hablamos de los mejores títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras pues te reseñamos juegos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar. En esta ocasión te presentamos: Vader Immortal A Star Wars VR Series, Star Wars: Squadrons, eFootball PES 2021 y 9 Monkeys of Shaolin.

Vader Immortal A Star Wars VR Series

Se trata de un juego de realidad virtual que hace el sueño de los fanáticos de esta saga de controlar un sable de luz, como los caballeros Jedi y Sith además, lo mejor es que la historia gira alrededor del villano más querido, Darth Vader.

El título se desarrolla entre el Episodio III La venganza de los Sith y Una nueva esperanza, por lo que podremos saber qué pasó con este personaje en ese tiempo.

Es de lo mejor que alguien que haya invertido en un PS VR puede tener para que valga la pena la compra, sobre todo si además eres fan de Star Wars. Lo malo es que de lo bueno, poco, por lo que el juego se acabará en un par de horas dejándote con ganas de más.

Star Wars: Squadrons

Es el más reciente juego de Electronic Arts sobre esta franquicia que en PS4 también añade funciones con realidad virtual.

En resumen es una simulación de vuelo para los no amantes de esta saga en donde podemos encarnar tanto al bando de los malos como de los héroes.

Gráficamente es espectacular la mayoría del tiempo, mientras que la música y efectos de sonido te harán sentir parte de una película de verdad.

Lo único malo es el modo historia que parece que fue puesta a la fuerza para complacer a los seguidores, está disponible en One y PS4.

eFootball PES 2021

La edición anual de eFootball PES 2021, vuelve a cumplir por lo que entendemos por qué nuevo es uno de los títulos con más fanáticos en latinoamérica y entre los amantes del futbol en todo el planeta pues es un juego con un game play apegado a la realidad, variedad de modos para disfrutarlo además de gráficos espectaculares.

En esta ocasión no sólo hay mejoras gráficas, sino una extensa variedad de clubes, y estadios, lo que nos adentra aún más al mundo del deporte más popular, pues a todos nos gusta ponernos en los zapatos de nuestros ídolos del balón pie.

Las jugadas son naturales y los controles cómodos e intuitivos, además con el multijugador online, no te querrás despegar ni un segundo del control, está disponible en Ps4 y Xbox One, así que si eres fan de este deporte y esta saga, no te arrepentirás de tener la actualización de este año.

9 Monkeys of Shaolin

Se trata de un juego del género beat-em-up arcade de la vieja escuela, o sea en el que lo más importante es apretar los controles a lo “loco” y divertirte mientras acabas con los enemigos en pantalla.

La historia gira alrededor de Wei Cheng, quien deberá vengar la muerte de su familia y amigos que fueron asesinados durante una incursión pirata en su aldea.

Así usaremos sus habilidades en artes marciales con su báculo de batalla con el que nos podremos adentrar a la la China medieval y pelear con hordas de enemigos. Está disponible en PS4, Xbox y Steam.

