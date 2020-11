👊Leo Santa Cruz sufre brutal nocaut – 💔Pep Guardiola jamás dirigirá al Barcelona – 😱Separan a jugadores de Chivas por indisciplina

Lo que pasó ayer 😣 1. VIDEO: Leo Santa Cruz es noqueado con brutal uppercut de Gervonta Davis Leo Santa Cruz, quien en su brillante carrera llena de logros solo había sido enviado a la lona una ocasión, fue noqueado de forma escalofriante por Gervonta Davis en el round 6.

Dato: Davis, más grande y fuerte, prendió al “Terremoto” con un uppercut de izquierda. El mexicano de 32 años cayó dramáticamente debajo de las cuerdas. 😭 2. Guardiola le rompe el corazón a los culés: “Mi etapa como entrenador del Barcelona se acabó” Pep Guardiola, quien cumple su quinta temporada en el Manchester City, rechazó la posibilidad de volver a entrenar al Barcelona.

Dato: La opción de Guardiola como entrenador azulgrana es una de las promesas electorales de algunos de los candidatos a la presidencia del Barça. 😲 3. Chivas separa a ‘Chofis’ Lopéz y dos jugadores más por indisciplina A tan solo unas horas del partido entre Chivas y Pumas, la institución tapatía informó que tres de sus jugadores fueron separados del equipo por indisciplina: Se trata de Alexis Peña, Eduardo ‘Chofis’ López y José Juan Vázquez.

Dato: Pese a las bajas, Chivas empató 2-2 en la cancha de Pumas el sábado por la noche. 🤬 4. Entrenador de fútbol violó dos veces a adolescente en Nueva York Sean Johnsen, entrenador de fútbol de Long Island (NY), fue arrestado por supuestamente violar a una jugadora adolescente en dos ocasiones durante el verano, informó ayer la policía local.

Dato: Fue acusado bajo cargos de violación, acto sexual criminal y poner en peligro el bienestar de un menor de edad. 🙌 5. ¿Lo recuperará el Real Madrid? Segundo gol de Eden Hazard en más de un año como merengue Desde el 7 de agosto de 2019, en la vuelta de octavos de la Champions frente al Manchester City, Eden Hazard no era titular con el Real Madrid. Este sábado volvió a formar parte del once inicial y lo hizo por todo lo alto, con un gran gol.

Dato: Apenas el segundo gol del belga con la camiseta blanca y 392 días después del primero. 🤔 6. Miguel Herrera es candidato a ser técnico de Los Ángeles Galaxy Hace apenas dos días LA Galaxy decidió destituir a Guillermo Barros Schelotto como director técnico, así que el equipo está en busca de un nuevo estratega y entre los candidatos se encuentra Miguel Herrera.

Dato: El sitio The Athletic informó que el “Piojo” Herrera está en la lista de entrenadores que el equipo angelino está estudiando para dirigirlos. 🤗 7. Julio Urías reveló qué le dijo a su compatriota Víctor González tras ganar la Serie Mundial Días después de ganar la Serie Mundial, Julio Urías reveló todo lo que le dijo a su compatriota Víctor González cuando se fundió en un emotivo abrazo que los llevó a las lágrimas. Dato: El lanzador sinaloense que guio a los Dodgers al título que acabó con 32 años de sequía, contó que las palabras que le dijo a su compañero fueron para resaltar lo orgulloso que debía sentirse su papá.