Así paseaba el hombre disfrazado con ropa medieval que mató a dos personas (Imágenes sensibles)

Al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas tras el ataque de un hombre vestido con ropa medieval con un arma blanca en la noche del sábado cerca de la zona de Parliament Hill en la ciudad de Quebec, Canadá, según informaron los medios de comunicación locales.

La policía local dijo que había detenido a un sospechoso durante la madrugada del domingo y pidió a las personas que residen cerca de la zona que se quedaran en casa porque la investigación seguía en curso.

La policía había dicho anteriormente que estaban buscando un hombre vestido con ropas medievales que portaba un arma blanca.

Cinco víctimas fueron trasladadas a un hospital local, pero se desconoce su estado inmediato, según el portavoz de la policía Etienne Doyon, citado por la emisora CBC News.

CBC citó a Doyon diciendo que el sospechoso tenía unos 20 años y que también fue llevado a un hospital para ser evaluado.

No se han presentado detalles inmediatos disponibles sobre el posible motivo del ataque, reseña Reuters

LAS IMÁGENES:

#Police in #Quebec City arrest man in his mid-20s dressed in a medieval costume after he went on a stabbing rampage in the Parliament Hill area with a long bladed weapon killing 2 & injuring atleast 5 others. This is possibly the suspect.#QuebecCity #Terrorism #Halloween #Trudeau pic.twitter.com/Y5tLglqx5Z

— Equalizer (@Fuq_UrFeelings) November 1, 2020