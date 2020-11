Estudiante venezolana recibe una beca de la NASA

¿Se imaginan el mundo de posibilidades que se le abriría a una persona de 19 años si la NASA le diera una beca? Esta es la historia de Marisol Román, una venezolana a quien una de las instituciones más prestigiosas del mundo le vio tal potencial que decidió becarla.

El talento de esta estudiante de la Universidad Internacional de Florida, especializada en Ingeniería Eléctrica y Computación, le hizo meritoria de una beca de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), que asciende a más de 600.000 dólares.

Marisol Román salía del gimnasio y, mientras hablaba con su mamá, le llegó un mensaje de texto que la dejó girando como una galaxia.

“¿Me dieron la beca de la NASA? Y le digo a mi mamá, me dieron la beca de la NASA y me empezaron a salir lágrimas, pero ¿qué significa esto? dijo mi mamá, yo estaba tan en shock por la noticia que le dije a mi mamá: no sé qué significa, pero solo te puedo decir que la NASA me becó”, comenta la estudiante a la Voz de América.

Con la beca otorgada, la venezolana, que emigró a Estados Unidos hace diez años, podrá continuar sus investigaciones relacionadas con tecnologías de comunicación. Según explicó a la VOA, uno de los proyectos se enfoca en el perfeccionamiento de señales que se envían entre las naves espaciales y la Tierra, que podrían ser utilizadas en futuras misiones de la NASA.

“Mi proyecto es mejorar la antena, un tipo de antena específica que se llama ‘STAR’, que simultáneamente transmite y recibe; voy a estar trabajando en qué métodos vamos a usar, cómo lo vamos a lograr y hacer los prototipos”, apunta.

El apoyo monetario que le otorgó la agencia espacial está basado en sus méritos científicos y académicos y le permitirá investigar a nivel de posgrado durante los próximos tres años.

“En verano, voy a pasar diez semanas en la NASA probando prototipos, hablando con el asesor. Y al mismo tiempo, el propósito de ellos es no solo que te desarrolles con tu proyecto, sino como una persona. También vamos a estar dando talleres y vamos a socializar con los otros pasantes, y otras personas que también están haciendo proyectos”, explica la joven venezolana.

Entre antenas, frecuencias y sistemas de comunicación, Marisol Román tiene todo en sus manos para hacer su contribución a la humanidad. Y, como dijo el escritor estadounidense Les Brown: “Apunta a la luna. Incluso si fallas, aterrizarás en las estrellas”.

VOA