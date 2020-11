Todo fluirá sin dificultad. Para todo habrá soluciones. Así lo decreta el horóscopo semanal de Adriana Azzi del 1 al 7 de noviembre.

Adriana Azzi es una vidente afamada con una amplia trayectoria. Conocida también como astróloga, numeróloga, experta en el Tarot, magia celeste, chamanismo y demás artes meta psíquicas en general. A través de las cartas del tarot que Adriana Azzi conjurará para ti, comenzarás un proceso de autoentendimiento.

Los elegidos de Adriana Azzi

Con sus certeras predicciones, la astróloga Adriana Azzi se ha convertido en una mujer controversial, que ha desarrollado una impresionante labor de consultas y asesoramientos espirituales empleando sus destrezas psíquicas en el ciberespacio.

Puedes realizar tus consultas psíquica, en numerología o astrología abre tus caminos con Adriana Azzi y sus elegidos para conseguir todas las respuestas que buscas. Descubre tu potencial para lograr el equilibrio en tus planos afectivos, profesional y espiritual.

El verdadero horóscopo semanal de Adriana Azzi del 1 al 7 de noviembre

Nada ni nadie podrá sacarte de tu centro. Sigue el sendero de la armonía y prosperidad. Es la recomendación del horóscopo semanal de Adriana Azzi.

Horóscopo semanal Aries

Palabra clave : Liberando.

: Liberando. Número de suerte: 34, 49

Período de reflexiones para ajustar algunos momentos de tensión. Necesidad de recuperar energía e incluso de tomarte un descanso, sobre todo mental, recomponerte y liberar energías Aún no ves el panorama claro pues tendrás que organizarte mucho y dar pasos convenientes. Plan en veremos de un viaje para ver a unos amigos. Te preocupas por un conocido que involucran en algo legal. Sale el Sol en tu camino en lo económico. El poder de la convicción en la fe y en la providencia. Ponerte de acuerdo con familiares, conciliar posturas. Una buena energía al compartir. Preocupación por un hijo. Carácter combativo. Enfocados en resistir éste período de tensión.

Trabajo y Dinero : Tenacidad. Diferentes eventos o compromisos con retrasos pasajeros. Te comunican un cambio inesperado. Reunión para acelerar un proyecto. Un dinero extra.

Asunto con vinos. Acumulando comida y balas.

: Tenacidad. Diferentes eventos o compromisos con retrasos pasajeros. Te comunican un cambio inesperado. Reunión para acelerar un proyecto. Un dinero extra. Asunto con vinos. Acumulando comida y balas. Salud: Necesitas calmar tu nervios. Piensas en una rutina de ejercicios periódica o interdiaria.

Necesitas calmar tu nervios. Piensas en una rutina de ejercicios periódica o interdiaria. Amor: Estarás más considerado y dispuesto a ayudar a otros. Te involucras en tema de justicia social. Contacto con deportistas. Una arreglo de una mesa para una comida especial. Una persona dormirá en tu casa.

Estarás más considerado y dispuesto a ayudar a otros. Te involucras en tema de justicia social. Contacto con deportistas. Una arreglo de una mesa para una comida especial. Una persona dormirá en tu casa. Parejas: Ambos se cuidan y se prestan ayuda. Se habla de un préstamo. Un disfrute en un sitio natural.

Ambos se cuidan y se prestan ayuda. Se habla de un préstamo. Un disfrute en un sitio natural. Solteros: El que duda se queda atrás. Un joven con dificultades te pide apoyo. No rechaces los buenos consejos. Amores vía Internet.

El que duda se queda atrás. Un joven con dificultades te pide apoyo. No rechaces los buenos consejos. Amores vía Internet. Mujer: Ten cuidado con ese documento que no tiene bien escrito los datos, una tarea. Alterar el equilibrio favorece sí y sólo sí piensas en un nuevo sistema ordenado. Capacidad para cambiar tu mente y adaptarte a las pequeñas y cotidianas tensiones. A veces quisieres viajar a sitios desconocidos para ti, liberarte de las ataduras. Aventura, desafío, tensiones.

Ten cuidado con ese documento que no tiene bien escrito los datos, una tarea. Alterar el equilibrio favorece sí y sólo sí piensas en un nuevo sistema ordenado. Capacidad para cambiar tu mente y adaptarte a las pequeñas y cotidianas tensiones. A veces quisieres viajar a sitios desconocidos para ti, liberarte de las ataduras. Aventura, desafío, tensiones. Hombre: Pagos lentos y con problemas en el monto que te corresponde. No disperses tus energías en diferentes direcciones. No uses por éstos días ropa a rayas. Sal a caminar, regresa a casa sudado a darte un baño.

Pagos lentos y con problemas en el monto que te corresponde. No disperses tus energías en diferentes direcciones. No uses por éstos días ropa a rayas. Sal a caminar, regresa a casa sudado a darte un baño. Consejo: Si hay algo que requiere tu discreción es tu vida privada. No cuentes sobre ella a nadie.

Horóscopo semanal Tauro

Palabra clave : Superación

: Superación Número de suerte: 41, 47

Un especie de sensación de confianza entra dentro de ti haciéndote sentir más positivo y optimista frente a nuevos retos. Muchas bendiciones, el éxito está a tu lado si lo sabes apreciar, un logro sorprendente, deberás vencer el pesimismo a partir de la autoconfianza. Lo que quieres o deseas llega o al menos, tendrás una sorpresa al respecto. Lo que estás trabajando maquinando lo logras, lo que tienes entre manos deberás ganarlo por tu propio esfuerzo. Algo con compra y venta que se te da. Debes hacer una revisión en tu oficina, papeles importantes. Cuidado con las reglas del juego, no sea que hagas o te hagan trampita. La autoduda es lo único que te frena. Llamas la atención de alguien y no te lo crees. Brillo intelectual.

Trabajo y Dinero : Diligencias para recuperar un dinero o cobro de unas facturas. Malestar y cansancio que se refleja en la recta final buscando la realización de un objetivo.

: Diligencias para recuperar un dinero o cobro de unas facturas. Malestar y cansancio que se refleja en la recta final buscando la realización de un objetivo. Salud: Acciones a favor de tu salud.

Acciones a favor de tu salud. Amor: Ganas una apuesta. Cambios significativos producidos por haberte dado el permiso para una relación afectiva o de amistad. Sexo, deseo, estatus social y actitudes prácticas al respecto.

Ganas una apuesta. Cambios significativos producidos por haberte dado el permiso para una relación afectiva o de amistad. Sexo, deseo, estatus social y actitudes prácticas al respecto. Parejas: Titulaciones y estudios. Pasarán a una nueva fase de un ciclo diferente. Reorganización. Exigencia de seriedad y perseverancia.

Titulaciones y estudios. Pasarán a una nueva fase de un ciclo diferente. Reorganización. Exigencia de seriedad y perseverancia. Solteros: Un enfoque hacia el karma, hacia la comprensión de las vidas pasadas. Los más materialistas harán una especie de recapitulación positiva.

Un enfoque hacia el karma, hacia la comprensión de las vidas pasadas. Los más materialistas harán una especie de recapitulación positiva. Mujer: Te enterarás de noviazgo oculto en la familia. Invitación de una madre o tía. Obstáculos a superar. Una pelea sin heridas. Algunas de tus luchas te exigirán tener en cuenta el punto de vista de tus seres queridos al respecto, escúchalos. Firme esfuerzo para superar dificultades. Un éxito. No menosprecies tu poder personal.

Te enterarás de noviazgo oculto en la familia. Invitación de una madre o tía. Obstáculos a superar. Una pelea sin heridas. Algunas de tus luchas te exigirán tener en cuenta el punto de vista de tus seres queridos al respecto, escúchalos. Firme esfuerzo para superar dificultades. Un éxito. No menosprecies tu poder personal. Hombre: Disgusto con mecánico o latonero que no cumple con su trabajo. Dar lo mejor de ti. Dile no al fatalismo, con la autocompasión nada. De un momento a otro te encontrarás socializando y pasándola bien.

Disgusto con mecánico o latonero que no cumple con su trabajo. Dar lo mejor de ti. Dile no al fatalismo, con la autocompasión nada. De un momento a otro te encontrarás socializando y pasándola bien. Consejo: Esfuérzate para ver las cosas con claridad siendo realista y a la vez diligente.

Horóscopo semanal Géminis

Palabra clave : Estrategia

: Estrategia Número de suerte: 89, 21

Un giro inesperado en los acontecimientos hará que logres algo por lo que has luchado. Ponle atención a tu sexto sentido. Sale algo o alguien negativo de tu vida. Nuevas señales para interpretar. Compra de mercancía. Pondrás en orden cosas que quieres hacer. Nuevas oportunidades para que un hijo inicie algo. Sentirás tristeza por un alejamiento. A veces sientes tu seguridad económica amenazada. Preocupación por la salud de uno de tus progenitores. Pequeñas discusiones o chismes familiares. Esperas un negocio en grande para el próximo año o un cambio radical. Acoso. Competencia de la que saldrás derrotada pero no mal posicionado. Mucha energía que canalizar.

Trabajo y Dinero : Incertidumbre en medio de los cambios. Algunos proyectos tendrán que adaptarse a nuevas circunstancias. Asuntos con relaciones internacionales. Una investigación .

: Incertidumbre en medio de los cambios. Algunos proyectos tendrán que adaptarse a nuevas circunstancias. Asuntos con relaciones internacionales. Una investigación . Salud: Atención con la piel.

Atención con la piel. Amor: Deberás darle tiempo a los sentimientos, madurarlos. Preguntas en tu corazón, hacerte consciente de lo que sientes por una persona cercana.

Deberás darle tiempo a los sentimientos, madurarlos. Preguntas en tu corazón, hacerte consciente de lo que sientes por una persona cercana. PAREJAS: Sentirás que retorna el equilibrio después de días de mucha tensión. Tema sobre decoración o sobre una cocina.

Solteros: Te anticipas y logras detener o solucionar problemas. Por fin tendrás un encuentro o comunicación con alguien que te interesa.

Te anticipas y logras detener o solucionar problemas. Por fin tendrás un encuentro o comunicación con alguien que te interesa. Mujer: Templanza y seguridad ante una crisis pasajera. Cuidado en el trabajo con jefe. Compromiso con una forma de vida tradicional. Sientes la presión de una madre. Salud de los miembros de la familia. Requerimientos de parientes y asuntos económicos que te preocupan. Restaurar el balance emocional. Decisiones necesarias para mantener o buscar un mejor estatus.

Templanza y seguridad ante una crisis pasajera. Cuidado en el trabajo con jefe. Compromiso con una forma de vida tradicional. Sientes la presión de una madre. Salud de los miembros de la familia. Requerimientos de parientes y asuntos económicos que te preocupan. Restaurar el balance emocional. Decisiones necesarias para mantener o buscar un mejor estatus. Hombre: Te librarás de situación incómoda. Viaje de ida y vuelta con tu familia a un lugar cercano te trae beneficios. Buscas la calma y el equilibrio. Harías bien en examinar tu conciencia y considerar el punto de vista de otras personas antes de hacer un juicio.

Te librarás de situación incómoda. Viaje de ida y vuelta con tu familia a un lugar cercano te trae beneficios. Buscas la calma y el equilibrio. Harías bien en examinar tu conciencia y considerar el punto de vista de otras personas antes de hacer un juicio. Consejo: El cambio no se puede parar, pero siempre hay un camino para sacarle el máximo de los provechos. Elige el mejor.

Horóscopo semanal Cáncer

Palabra clave : Intensidad.

: Intensidad. Número de suerte: 09, 67

Vivirás los próximos días con mucha intensidad. Evita los torbellinos emocionales y busca el camino de la calma para no realizar decisiones apresuradas. Pagas una póliza de Seguro, tendrás más estabilidad. Debes alumbrar un altar. Amanecer todos los días dándole gracias a la vida o en oración. Se consolida una ayuda. Negociación favorable. Problema con vecino. Hay algo que celebrar. Asistes a eventos. Tus circunstancias tienen que ver con la salud, el trabajo, dinero o negocios. La codicia causa problemas, una vecina o amiga codiciosa. Una inversión hecha que no da resultados y una persistencia tenaz frente al hecho. Alguien no puede cumplir lo prometido. Dar vuelta a la página. Planeamiento a futuro con resultados positivos.





Trabajo y Dinero : Algunos pagos inesperados. Deberás esperar para introducir unos documentos. Asuntos relacionados con nueva programación de horarios.

: Algunos pagos inesperados. Deberás esperar para introducir unos documentos. Asuntos relacionados con nueva programación de horarios. Salud: Dolores postulares.

Dolores postulares. Amor: Necesitas tener claro qué es lo que quieres, cómo te quieren o a quién quieres. Etapa de confusiones en lo sentimental-afectivo. Evita esperar demasiado de los otros.

Necesitas tener claro qué es lo que quieres, cómo te quieren o a quién quieres. Etapa de confusiones en lo sentimental-afectivo. Evita esperar demasiado de los otros. Parejas: Situaciones y conversaciones para poner en claro los sentimientos o las convicciones.

Situaciones y conversaciones para poner en claro los sentimientos o las convicciones. Solteros: No esperes que los otros sientan como tú. Período para organizar asuntos que tienes atrasados. Te cansas de esperar por alguien que no te merece.

No esperes que los otros sientan como tú. Período para organizar asuntos que tienes atrasados. Te cansas de esperar por alguien que no te merece. Mujer: Algunos te agradecerán las críticas constructivas. Cautela a quién aconsejas. Bañarte con agua fría es bueno para la circulación. Fue más el susto. Una cena en un lugar especial. La factura de un taller mecánico. Aún suceden milagros. Sobrina o tía te cuenta un problema con una mujer.

Algunos te agradecerán las críticas constructivas. Cautela a quién aconsejas. Bañarte con agua fría es bueno para la circulación. Fue más el susto. Una cena en un lugar especial. La factura de un taller mecánico. Aún suceden milagros. Sobrina o tía te cuenta un problema con una mujer. Hombre: Tendrás que hacer una fila larga. Obtener beneficios es prioridad. Salidas a protestar o a darle apoyo a una causa. Un mensaje urgente. Reservar, llamar, enviar mensajes, apartar un cupo. Apoyar a un hijo respecto a estudios superiores. Hecho curioso con tarjeta de crédito. Noticieros alternativos, medios y redes, búsquedas.

Tendrás que hacer una fila larga. Obtener beneficios es prioridad. Salidas a protestar o a darle apoyo a una causa. Un mensaje urgente. Reservar, llamar, enviar mensajes, apartar un cupo. Apoyar a un hijo respecto a estudios superiores. Hecho curioso con tarjeta de crédito. Noticieros alternativos, medios y redes, búsquedas. Consejo: La vida está llena de acontecimientos inesperados. Donde muchos ven un problema otros encuentran una oportunidad para evolucionar.

Horóscopo semanal Leo

Palabra clave : Fe

: Fe Número de suerte: 67, 54

Nuevas inversiones y aperturas te esperan para el próximo año así que, desde ya, comenzarás a proyectarte en positivo. Sientes una extraña sensación de soledad pero no es nada que no puedas resolver. Sé más humilde con lo que proyectas ante tus amistades, lo que logras es que te envidien. Logras ayudar a alguien conocido pero cuidado, la mejor ayuda consiste en enseñar a pescar no en regalar el pescado. A veces, una ropa nueva y un peinado espectacular bastan para que conquistes el mundo. Busca tus objetivos con inventiva y entusiasmo, garantía de crecimiento. Una oportunidad excitante.

Trabajo y Dinero : Apertura a nuevas estrategias. Mejor para trabajos intelectuales que físicos. Adaptarse.

: Apertura a nuevas estrategias. Mejor para trabajos intelectuales que físicos. Adaptarse. Salud: Trata de mantener el equilibrio. Mantén la mente abierta para que puedas aprender sobre la relación entre tu cuerpo y tu espíritu.

Trata de mantener el equilibrio. Mantén la mente abierta para que puedas aprender sobre la relación entre tu cuerpo y tu espíritu. Amor: Reubicación. Preocupaciones y nerviosismo. Tiempo de cambios dramáticos. Aventuras y cambios en la manera en que concibes el mundo que te rodea.

Reubicación. Preocupaciones y nerviosismo. Tiempo de cambios dramáticos. Aventuras y cambios en la manera en que concibes el mundo que te rodea. Parejas: El juego, la exploración de nuevos espacios de comunicación y comprometerse con una meta conjunta, les traerá buenas energías a la relación.

El juego, la exploración de nuevos espacios de comunicación y comprometerse con una meta conjunta, les traerá buenas energías a la relación. Solteros: Tomas una decisión importante. Compras y diligencias urgentes. Un tema acerca de la “libertad de expresión”.

Tomas una decisión importante. Compras y diligencias urgentes. Un tema acerca de la “libertad de expresión”. Mujer: Salidas, reencuentros. Compras poco pero es fabuloso. Aclaras algo del pasado con un hombre mayor. Asuntos físicos, deseos, ansias de amor. Una noche con la energía dirigida hacia proyectos valiosos. No desestimes que a través de la familia o de contactos familiares se pueden lograr muchas cosas. Cambios importantes en medio de incertidumbres.

Salidas, reencuentros. Compras poco pero es fabuloso. Aclaras algo del pasado con un hombre mayor. Asuntos físicos, deseos, ansias de amor. Una noche con la energía dirigida hacia proyectos valiosos. No desestimes que a través de la familia o de contactos familiares se pueden lograr muchas cosas. Cambios importantes en medio de incertidumbres. Hombre: Estarás muy contrariado por una posible separación que sólo está o ronda tu mente. Llegas a un buen acuerdo. Amor y apego al hogar. Vences una situación que te desequilibraba. Algo con velas rojas. Asistes a una reunión espiritual. Ayudas a amigos. Planes de contingencia. Interesante estudio o acciones concretas que te evitarán ser víctima de fraudes.

Estarás muy contrariado por una posible separación que sólo está o ronda tu mente. Llegas a un buen acuerdo. Amor y apego al hogar. Vences una situación que te desequilibraba. Algo con velas rojas. Asistes a una reunión espiritual. Ayudas a amigos. Planes de contingencia. Interesante estudio o acciones concretas que te evitarán ser víctima de fraudes. Consejo: Cuando todo parece difícil y sin un sentido preciso es hora de renovar relaciones y mirar hacia adelante motivándote.

Horóscopo semanal Virgo

Palabra clave : Optimismo

: Optimismo Número de suerte: 64, 34

Entras en un estado de claridad y sabrás qué pasos dar para lograr lo que buscas. Irás hacia adelante con todo tu optimismo y fe, también con ideas bastante radicales. No dormir bien trae diversas complicaciones. Asistir a una invitación de alguien muy querido te llena el alma. Adaptación a las circunstancias. Estabas muy tranquilo, sucedió algo y ya todo nuevamente se pone difícil, pues no, observa que mucho de tu malestar está anclado a tus inseguridades. Arrastrar a otros a tus malestares no es positivo. Una alegría sobrecogedora llenará tu corazón de valor y esperanza. Un suceso importante trae consecuencias indirectas para ti.

Trabajo y Dinero : El camino se desbloquea y comienzas a ver la situación más clara. Alguien te dará la gracias por tu colaboración. Una incomodidad te hará buscar cambiar tu situación a una más favorable. Desafíos. Un cambio de carrera o de actividad.

: El camino se desbloquea y comienzas a ver la situación más clara. Alguien te dará la gracias por tu colaboración. Una incomodidad te hará buscar cambiar tu situación a una más favorable. Desafíos. Un cambio de carrera o de actividad. Salud: Retención de líquido. Evita los excesos. Cuidado con golpe en mano o dedos.

Retención de líquido. Evita los excesos. Cuidado con golpe en mano o dedos. AMOR: Una relación que no tenia esperanza se vuelve activar. Buen momento con personas que quieres. Te reponer de una discusión con un familiar.

Parejas: Un sexto sentido te hace captar algo que no te ha confesado tu pareja. Un mensaje de whatsapp te revelará una situación. Contacto con médicos.

Un sexto sentido te hace captar algo que no te ha confesado tu pareja. Un mensaje de whatsapp te revelará una situación. Contacto con médicos. Solteros: Escucharás a tu corazón y te inclinarás a la prudencia.

Escucharás a tu corazón y te inclinarás a la prudencia. Mujer: No tardes en hacer las cosas que necesitas para cumplir con tu familia. Preocupación por familiar joven. Te antojas de algo que no tienes en la nevera. Una invitación prometedora. Una familia te agasaja. Temas interesantes vinculados a búsquedas por Internet. Silencio y vida interior.

No tardes en hacer las cosas que necesitas para cumplir con tu familia. Preocupación por familiar joven. Te antojas de algo que no tienes en la nevera. Una invitación prometedora. Una familia te agasaja. Temas interesantes vinculados a búsquedas por Internet. Silencio y vida interior. Hombre: Cuidado con tus decisiones. Escoges un camino y luego viene la lucha y la fuerza motora que te conducirá al éxito. Ideas recientes y nuevos comienzos. Un hombre un tanto afectado te molesta. Procreación. Gran creatividad. Si sientes que nadie te entiende es porque hay un vacío que debes llenar.

Cuidado con tus decisiones. Escoges un camino y luego viene la lucha y la fuerza motora que te conducirá al éxito. Ideas recientes y nuevos comienzos. Un hombre un tanto afectado te molesta. Procreación. Gran creatividad. Si sientes que nadie te entiende es porque hay un vacío que debes llenar. Consejo: Si revalúas y te das cuenta que algo falta, no te distraigas ni tomes distancia. Todo será más fácil si le das sentido y dirección a tu existencia.

Horóscopo semanal Libra

Palabra clave : Protección

: Protección Número de suerte: 52, 89

Muchas preguntas ocupan tu mente y esto tiende a crearte un sin fin de confusiones. Necesitas parar y detenerte para ver bien el camino. La vida te dará una oportunidad para un cambio que será necesario para que finalices lo que empezaste. Familiar del extranjero te llama con buenas noticias. Compras de agua y alimentos. Una reparación de última hora. Pendiente de cómo vistes para una reunión. Tras una llamada importante te cambian los planes. Adecuación a las circunstancias externas. Uso de agua bendita, oleo santo, recitación de Salmos. Una propuesta atractiva. Hecho curioso con algo de madera. Una congregación de fieles. Asunto con abogados.

Trabajo y Dinero: Se arreglan documentos para un asunto pendiente. No te sientas culpable de nada de lo que no seas realmente y directamente responsable.

Se arreglan documentos para un asunto pendiente. No te sientas culpable de nada de lo que no seas realmente y directamente responsable. Salud: Nadie tiene la potestad de imponerte cómo tratar tu cuerpo.

Nadie tiene la potestad de imponerte cómo tratar tu cuerpo. Amor : Involucrado en un cambio importante. Amanecer cada día con entusiasmo es fabuloso.

: Involucrado en un cambio importante. Amanecer cada día con entusiasmo es fabuloso. Parejas: Planes de contingencia. Un estado ideal de ser y la persecución de objetivo posibles y realizables. Momentos donde deberás controlar tu carácter.

Planes de contingencia. Un estado ideal de ser y la persecución de objetivo posibles y realizables. Momentos donde deberás controlar tu carácter. Solteros: Termina una fase y comienza algo nuevo. Horizontes extendidos. Una sorpresa agradable. Procúrate una buena salud física y emocional. Los que aprenden las lecciones a partir de karmas negativos.

Termina una fase y comienza algo nuevo. Horizontes extendidos. Una sorpresa agradable. Procúrate una buena salud física y emocional. Los que aprenden las lecciones a partir de karmas negativos. Mujer: No permitas que las personas se acerquen a tí por interés, intuición para reconocer a los interesados. Estarás muy protectora con tu pareja. Equilibras situaciones tensas. Un sueño despertará tu interés por la posible interpretación. Haces demasiadas cosas a la vez y “el que mucho abarca, poco aprieta”.

No permitas que las personas se acerquen a tí por interés, intuición para reconocer a los interesados. Estarás muy protectora con tu pareja. Equilibras situaciones tensas. Un sueño despertará tu interés por la posible interpretación. Haces demasiadas cosas a la vez y “el que mucho abarca, poco aprieta”. Hombre: Se aclaran tus ideas y una persona muy preciada te dá la mano, te ayuda en lo que estás realizando o en un problema, pero verás concretar éstas cosas durante el primer trimestre del año venidero. En espera para actuar a tu conveniencia. Te hará bien compartir positivamente con afectos.

Se aclaran tus ideas y una persona muy preciada te dá la mano, te ayuda en lo que estás realizando o en un problema, pero verás concretar éstas cosas durante el primer trimestre del año venidero. En espera para actuar a tu conveniencia. Te hará bien compartir positivamente con afectos. Consejo: Una transición inevitable y un nuevo y positivo comienzo te hará ver las cosas positivamente pero cuidado, no te confíes.

Horóscopo semanal Escorpio

Palabra clave : Extras

: Extras Número de suerte: 12, 15

Necesitas que los demás te demuestren lo que vales para ellos. Un abrazo, un te quiero o un creo en ti serán tus motivaciones. Debes conectarte con el amor, no le temas, ponle energía. Recibes un pago pendiente. Cancelas deudas. Hermana o prima te llama por un dinero que ofreciste. Amigo que te llama por algo que quiere de ti. Elección, sabiduría, destino, son las claves. No te aferres a creencias del pasado, el despertar de la conciencia. Sorpresas, regalos y felicitaciones. Necesidad de renunciar a viejos vínculos. Inquietudes que afectan tus sentidos.

Trabajo y Dinero : Pronto entenderás a dónde debes ir y con quién deberás formar equipo. Se acerca un cambio y un nuevo comienzo. Asunto pendiente con inmuebles.

: Pronto entenderás a dónde debes ir y con quién deberás formar equipo. Se acerca un cambio y un nuevo comienzo. Asunto pendiente con inmuebles. Salud: Necesidad de un cambio nutricional.

Necesidad de un cambio nutricional. Amor: La persona que se ocupa de ti, la que se alegra por tus logros y la que respeta tus elecciones es la que te quiere. Echas de menos a una amistad.

La persona que se ocupa de ti, la que se alegra por tus logros y la que respeta tus elecciones es la que te quiere. Echas de menos a una amistad. Parejas: Tendrás mucha fuerza y ganas de apoyar a tu pareja. Surgirá un mayor acercamiento e incluso se recobra la confianza. Una hermana o cuñada influye en la relación.

Tendrás mucha fuerza y ganas de apoyar a tu pareja. Surgirá un mayor acercamiento e incluso se recobra la confianza. Una hermana o cuñada influye en la relación. Solteros: Evita estar la defensiva. Arreglas o decoras un lugar. Trata de no llegar tarde a una cita. Te alejas de alguien porque te interesas en otra persona.

Evita estar la defensiva. Arreglas o decoras un lugar. Trata de no llegar tarde a una cita. Te alejas de alguien porque te interesas en otra persona. Mujer: Cuidado, hombre joven con mucha fuerza llega a tu vida y promueve cambios. Regalos y dinero extra. Reencuentro añorado. Algo de madera llama tu atención.

Cuidado, hombre joven con mucha fuerza llega a tu vida y promueve cambios. Regalos y dinero extra. Reencuentro añorado. Algo de madera llama tu atención. Hombre: Percibes el mundo desde un estado de ansiedad y no es bueno. Noticias que te alteran. Matrimonio que se celebra en privado. Regalo que te satisface. Levántate y proyecta ánimo y renovación. Asuntos de trabajo o vinculados con tu carrera.

Percibes el mundo desde un estado de ansiedad y no es bueno. Noticias que te alteran. Matrimonio que se celebra en privado. Regalo que te satisface. Levántate y proyecta ánimo y renovación. Asuntos de trabajo o vinculados con tu carrera. Consejo: Las acciones hacen más que las palabras.

Horóscopo semanal Sagitario

Palabra clave: Conexión

Número de suerte: 55, 98

Tu intuición estará activada y te guiará en los próximos días. Te alejarás de alguien o de un grupo guiándote por una orden de tu voz interior. Alegrías compartidas con la familia a distancia. Querrás comprar ropa de cama. Pones tu atención en unas plantas. Puedes estar sintiendo aún las repercusiones de una relación sentimental pasada. Añoranzas por padres o abuelos. Vivir en el pasado te hace daño. Alegrías compartidas. Consigues la solución a un problema familiar. Hermanos se reconcilian. Asuntos pendientes del pasado. Identifica lo que está bloqueando tu progreso. Necesidad de morar en tu corazón para escuchar con claridad la voz de tu conciencia.

Trabajo y Dinero: Lección que debe aprenderse. Tener los objetivos y las prioridades claras. Tienes una perspectiva que los demás podrían no apreciar o entender. Un premio.

Lección que debe aprenderse. Tener los objetivos y las prioridades claras. Tienes una perspectiva que los demás podrían no apreciar o entender. Un premio. Salud: Avances integrales.

Avances integrales. Amor: Haces modificaciones, te adaptas, tratas de ser flexible. Evaluar actitudes de una posible pareja o amistad. Buscarás un consejo.

Haces modificaciones, te adaptas, tratas de ser flexible. Evaluar actitudes de una posible pareja o amistad. Buscarás un consejo. Parejas: Es importante saber comunicar bien lo que quieres. Liberarte de algo pesado, una carga o un compromiso que te tiene agotado.

Es importante saber comunicar bien lo que quieres. Liberarte de algo pesado, una carga o un compromiso que te tiene agotado. Solteros: Incursión en nuevas profesiones. Ser honesto e imparcial. Arreglos. Equivocaciones por falta de compromiso.

Incursión en nuevas profesiones. Ser honesto e imparcial. Arreglos. Equivocaciones por falta de compromiso. Mujer: Persona de poder que te busca para que le hagas un trabajo. Cambio de vivienda retrasado. Éxito. Una conexión especial. Rituales que unan, no que separen. Una fortaleza poderosa es la Fe. Ambientes estructurados y organizados donde puedes ser tú misma. Una autoridad espiritual te inspira.

Persona de poder que te busca para que le hagas un trabajo. Cambio de vivienda retrasado. Éxito. Una conexión especial. Rituales que unan, no que separen. Una fortaleza poderosa es la Fe. Ambientes estructurados y organizados donde puedes ser tú misma. Una autoridad espiritual te inspira. Hombre: Movimiento a otras facetas en búsqueda de dinero o de concretar planes. Atiende a deidades que tengan forma infantil con velas y oraciones, bien que te hace orarle al Divino Niño, al Santo Niño de Atocha o a Krishna Gopal, según sea tu creencia. Un escrito o investigación en la que está tu nombre resaltado. Sensación de restricción y preocupación por el futuro. Superarás la prueba esforzándote y exigiéndote al máximo.

Movimiento a otras facetas en búsqueda de dinero o de concretar planes. Atiende a deidades que tengan forma infantil con velas y oraciones, bien que te hace orarle al Divino Niño, al Santo Niño de Atocha o a Krishna Gopal, según sea tu creencia. Un escrito o investigación en la que está tu nombre resaltado. Sensación de restricción y preocupación por el futuro. Superarás la prueba esforzándote y exigiéndote al máximo. Consejo: Escucha a tu voz interior y comienza a escuchar la sabiduría que está escrita en tu alma.

Horóscopo semanal Capricornio

Palabra clave : Confianza

: Confianza Número de la suerte: 31, 10

Es el momento de seguir hacia adelante y de superar aquella desconfianza que no permite tu evolución. Intriga de terceros te producirá rabia y deseos de claudicar en una lucha. No permitirás que chismes de terceros y gente maliciosa dañe tu relación. Ayudas a recoger un dinero para colaborar con una mujer. Oportunidad de viajar al interior del país. Alegrías por cambios en lo profesional. Asunto o gestión con un pasaporte o carnet. Conoces a alguien en una cafetería. Luchas para que te devuelvan un dinero. Un enemigo va preso o recibirá un castigo.

Trabajo y Dinero : Dedícate a atender un problema a la vez. Unos documentos que se vencen en una fecha cercana los pondrás al día. Te firman un contrato o te aprueban un negocio.

: Dedícate a atender un problema a la vez. Unos documentos que se vencen en una fecha cercana los pondrás al día. Te firman un contrato o te aprueban un negocio. Salud: Molestias pasajeras. Cita con odontólogo.

Molestias pasajeras. Cita con odontólogo. Amor: No juzgues a los demás, mira las cosas tal cual son sin emitir juicios apresurados. Te sentirás como un extraño en tu casa o país. No te ates a un lugar o persona con la que no evolucionas.

No juzgues a los demás, mira las cosas tal cual son sin emitir juicios apresurados. Te sentirás como un extraño en tu casa o país. No te ates a un lugar o persona con la que no evolucionas. Parejas: Trabajas en equipo con tu pareja. Es importante que saques un tiempo libre para ocuparte de hacer lo que te gusta. Se preparan para un cambio de lugar.

Trabajas en equipo con tu pareja. Es importante que saques un tiempo libre para ocuparte de hacer lo que te gusta. Se preparan para un cambio de lugar. Solteros: Mantén tu mente abierta y no te cierres a nuevas relaciones. Descubres que una persona que te gusta está saliendo con alguien. Interés en asunto relacionado con unos niños.

Mantén tu mente abierta y no te cierres a nuevas relaciones. Descubres que una persona que te gusta está saliendo con alguien. Interés en asunto relacionado con unos niños. Mujer: Transformación, renacimiento para bien. Meditación y calma, dedícale al autodescubrimiento y al crecimiento interior, de otra manera el resultado podría ser caer en estados nerviosos y necesidad de reposo.

Transformación, renacimiento para bien. Meditación y calma, dedícale al autodescubrimiento y al crecimiento interior, de otra manera el resultado podría ser caer en estados nerviosos y necesidad de reposo. Hombre: Nuevas oportunidades. Debes ponerle fuerza a ese trabajo o proyecto que estás desarrollando. Ceremonias religiosas. El enfoque está sobre un desarrollo moral o espiritual. Un experto asesor te abrirá los ojos. Unión platónica. Mujer que ha estado contigo por mucho tiempo comienza a cautivarte. Acercamiento.

Nuevas oportunidades. Debes ponerle fuerza a ese trabajo o proyecto que estás desarrollando. Ceremonias religiosas. El enfoque está sobre un desarrollo moral o espiritual. Un experto asesor te abrirá los ojos. Unión platónica. Mujer que ha estado contigo por mucho tiempo comienza a cautivarte. Acercamiento. CONSEJO: Ten en cuenta todos los factores que entran en juego para que tomes las mejores decisiones.

Horóscopo semanal Acuario

Palabra clave : Evaluar

: Evaluar Número de suerte: 34, 56

Días donde te planteas una especie de debate personal profundo. Diálogos. Discutes y razonas contigo mismo tomar una posición. Tomas una decisión con tu pareja. Reacciones excesivas por incomprensión. Sé más constante con tus posturas, lo que haces requiere sostener estrategias. Deja las molestias a un lado y ábrete positivamente al universo para que atraigas cosas buenas. Búscale ayuda profesional a hijo por actuaciones agresivas mientras estés a tiempo de evitar problemas futuros. Debes hablar de lo que pasa en tu casa con alguien de confianza. Tiempo de normalización en las relaciones afectivas. Hecho curioso cocinando y una música que trae recuerdos.

Trabajo y Dinero : Momento para trabajar en equipo y dividir las responsabilidades para multiplicar los resultados. Evaluación de nuevas estrategias. Cierras un buen acuerdo.

: Momento para trabajar en equipo y dividir las responsabilidades para multiplicar los resultados. Evaluación de nuevas estrategias. Cierras un buen acuerdo. Salud: cautela con las grasas saturadas.

cautela con las grasas saturadas. Amor: Momento para definir qué tanto te valoran los demás. Controla tu sistema nervioso, puede que digas cosas que no sientes en realidad. Te ocupas de situación nutricional de un ser querido.

Momento para definir qué tanto te valoran los demás. Controla tu sistema nervioso, puede que digas cosas que no sientes en realidad. Te ocupas de situación nutricional de un ser querido. Parejas: Nuevas noticias. Compras o reparas un vehículo. Adelante, no te detengas por miedo. Confesión de alguna imprudencia para justificarte.

Nuevas noticias. Compras o reparas un vehículo. Adelante, no te detengas por miedo. Confesión de alguna imprudencia para justificarte. Solteros: Análisis de las ventajas o desventajas en una propuesta. Reflexiona sobre tus errores si no quieres que se vuelvan contra ti. Invitación inesperada.

Análisis de las ventajas o desventajas en una propuesta. Reflexiona sobre tus errores si no quieres que se vuelvan contra ti. Invitación inesperada. Mujer: Debes asistir al médico. Una gran decisión que tomas en favor de la familia. Ten cuidado con lo que comentas. Un tono conciliador te abre puertas. Demasiada agresividad a través de las redes o en una conversación importante, conéctate con tu lado bondadoso.

Debes asistir al médico. Una gran decisión que tomas en favor de la familia. Ten cuidado con lo que comentas. Un tono conciliador te abre puertas. Demasiada agresividad a través de las redes o en una conversación importante, conéctate con tu lado bondadoso. Hombre: Dedica un tiempo a pensar tus decisiones. Algo que estás esperando llega al fin, te llaman y cambia tu vida o te crece la esperanza. Un nuevo empleo o negocio. Situación incómoda con un hombre mayor que tú. Evita los gastos excesivos.

Dedica un tiempo a pensar tus decisiones. Algo que estás esperando llega al fin, te llaman y cambia tu vida o te crece la esperanza. Un nuevo empleo o negocio. Situación incómoda con un hombre mayor que tú. Evita los gastos excesivos. Consejo: En la vida es imposible volver atrás, por lo tanto, vive tu presente y céntrate en lo que quieres lograr.

Horóscopo semanal Piscis

Palabra clave : Soluciones

: Soluciones Número de suerte: 75, 29

Has estado concentrado en tus planes, tratando de organizarte para darle una cierta estabilidad a tu vida. Sentirás que estás pasando a una etapa próximamente donde actuarás con más responsabilidad. Celebraciones. Alegrías. Se abren nuevos caminos. Amigo te da la mano con unos documentos. Algo con ropa blanca o manto – poncho. Aceptas un cambio radical en tu vida. Te envían excelentes mensajes. Remodelación en tu casa o mudanza. Reencuentro con amiga de cabello negro y piel clara. Noticia confusa. Esclarecimiento paulatino. Reclamo por una tarjeta de débito o crédito.