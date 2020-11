Vídeo + De esta forma un grupo de manifestantes asesinan de un tiro a un joven carabinero #chile

Durante el transcurso de estas últimas horas se han revelado nuevos antecedentes vinculados a la muerte del cabo segundo de Carabineros Eugenio Naín, de 24 años, tras ser herido a bala en la región de La Araucanía.

Un video grabado desde un camión registró el momento exacto donde el uniformado es baleado en la comuna de Padre Las Casas, razón por la cual momentos después perdió la vida ante la gravedad de la lesión.

En el registro es posible apreciar cuando Naín se baja de su vehículo al costado izquierdo del video, mientras que pocos segundos después se escucha un disparo de bala y él cae.

El grupo huyó del lugar tras percutar los disparos. En tanto, también se puede apreciar a un funcionario policial bajo el radiopatrullas, quien levanta las manos y hace señas a los funcionarios que vienen en otro vehículo policial.

El hecho ocurrió en el sector de Metrenco, donde se registró un corte de ruta por barricadas, por lo cual Carabineros llegó hasta el lugar con la finalidad de verificar el procedimiento.

Es precisamente en ese momento cuando fueron emboscados y atacados con armas de fuego.

INFOBAE : Una nueva víctima fatal en una zona en la que se desarrolla un permanente conflicto, con historias de enfrentamientos y violencia continua. La llamada zona roja de Chile, en la región de la Araucanía, cobró una nueva vida, el Carabinero, identificado como Eugenio Sebastián Nain Caniumil, quien pertenecía a la segunda comisaría de Temuco, y contaba con cinco años de servicio en la institución. El hecho se desencadenó en Metrenco, al sur de Chile a 620 kilómetros de Santiago, la capital. El funcionario, de origen mapuche, recibió un disparo mientras se encontraba participando de un operativo en medio de una barricada. Eugenio Sebastián Nain Caniumil, el carabinero muerto

Nain Caniumil tenía 24 años, estaba casado con dos hijos al momento de su fallecimiento. La institución indicó que el funcionario falleció tras una emboscada sufrida en la Ruta 5 sur, en la altura del kilómetro 682, en medio de un procedimiento. Diez encapuchados habrían enfrentado a la policía, y balearon en la zona costal izquierda a la víctima.

Hasta la tarde de este viernes, no se registran detenidos. Sin embargo, según información emanada desde el Ministerio Público, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, entregó detalles de los hechos que acabaron con la vida del cabo. “Estamos en presencia de una emboscada. Mientras este carabinero iba conduciendo el vehículo que tenía a cargo, un vehículo radiopatrulla, recibe un impacto que ingresa por su costado dorsal, por la puerta, que le causa gravísimas heridas que terminan siendo irrecuperables”, detalla.

El contexto del ataque, según el persecutor, fue sorpresivo en medio de un procedimiento de desalojo en las cercanías de la Ruta 5 Sur, que contaba con autorización judicial, que incluso, “ya había terminado sin ningún inconveniente”.

Metrenco está a 13 kilómetros de la capital de la Araucanía, Temuco, y dentro de una zona de complejidad por otros históricos enfrentamientos. El cabo Benjamín Olea, Carabinero que además es tío de la víctima, advierte sobre el peligro de esta zona. «Metrenco es una zona conocida por la violencia rural y debió ser un allanamiento precisamente por los mismos problemas con la etnia. Los Carabineros somos como conejos en la Araucanía, pasamos por un camino a oscuras, esperando que nos disparen, denuncia.

El conflicto se torna violento y la sensación de inseguridad en la región de La Araucanía aumenta. Con el fallecimiento del comunero Camilo Catrillanca el pasado 14 de noviembre de 2018, en medio de un enfrentamiento cruzado entre carabineros y desconocidos que habrían intentado robar autos en una escuela, se abrió una brecha aún más violenta en el derrotero del conflicto. Se trata de una zona con una carga histórica bélica de larga data. La del joven cabo Eugenio Nain, suma la décima muerte, de las cuales siete corresponden a comuneros y ahora, tres uniformados.

Desde el Gobierno de Chile, el ministro del Interior, Víctor Pérez realizó un fuerte llamado tras anunciar su viaje a Temuco para acompañar a la familia del oficial. “Esperamos que hoy día no exista nadie que no condene un hecho brutal como el que hemos conocido, que un joven entró a servir a la patria, al país, a proteger a los ciudadanos, sea asesinado con material de guerra por violentos, por terroristas, por asesinos, que no quieren resolver absolutamente nada, sino que quieren destruir a nuestro país”, señaló en un punto de prensa en La Moneda.

En horas de esta tarde, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió al hecho. “Para nosotros la muerte de toda persona es un dolor profundo. Es hora de deponer, desterrar y terminar con la violencia”. El Presidente envió, además, sus condolencias a la familia de Eugenio Nain Caniumil, y anunció la presentación de una querella criminal por el homicidio, la que buscará a los responsables de una nueva víctima de la violencia en la Araucanía chilena.