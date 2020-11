😎CR7 supera COVID y regresa con doblete -🤩Zlatan brilla con gol de chilena -🦅América asegura lugar en Liguilla

Lo que pas贸 ayer 馃憦聽1. Cristiano Ronaldo anot贸 un doblete en su regreso luego de superar el coronavirus Cristiano Ronaldo volvi贸 a las canchas tras perderse cuatro partidos a causa del coronavirus y lo hizo con un doblete馃 Dato: Cristiano entre al minuto 55 en sustituci贸n de Dybala y el a los tres minutos marc贸 el 2-1馃憣 y resolvi贸 el partido para su equipo 馃檶聽2. El golazo de chilena de Zlatan que demuestra que tiene pacto con el diablo El sueco parece tener pacto con el diablo, pues a sus 39 a帽os est谩 dominando la Serie A con su poder铆o f铆sico, su t茅cnica y su car谩cter; este domingo celebr贸 su s茅ptimo gol en cuatro partidos馃憤 Dato:聽Hace justamente un a帽o el delantero Zlatan Ibrahimovic dej贸 al LA Galaxy para regresar a jugar a Europa, en su lugar lleg贸 Javier 鈥楥hicharito鈥 Hern谩nez y 365 d铆as despu茅s podemos asegurar que los angelinos y toda la MLS deben extra帽ar al sueco m谩s que nada 馃 馃ぉ聽3. Am茅rica le pega a Tigres y asegura su pase directo a la Liguilla gracias a oso de Nahuel Gracias a un oso tremendo de Nahuel Guzm谩n馃憥, Las 脕guilas del Am茅rica se impusieron a Tigres 3-1 este domingo y as铆 aseguraron su pase directo a la Liguilla como uno de los primeros 4 que evita el repechaje Dato:聽Las 脕guilas llegan a 31 puntos y aseguran su lugar en la Liguilla entre los primeros 4 equipos en la tabla, mientras que tigres se queda con 28 puntos y depender谩 de varios resultados馃憡 馃槻聽4. Duro golpe para el Chucky y Napoli ante el Sassuolo El Sassuolo infligi贸 este domingo al N谩poli del 鈥楥hucky鈥 Lozano la primera derrota en el campo, tras el rev茅s por 3-0 administrativo sufrido contra el Juventus, y con su 2-0 en el San Paolo napolitano asalt贸 la segunda posici贸n en solitario en la Serie A italiana馃槥 Dato:聽Hirving 鈥楥hucky鈥 Lozano sali贸 del campo al minuto 64 y evidenci贸 su enojo por salir de cambio en la parte complementaria馃槨 馃槬聽5. Bobby Charlton, leyenda del f煤tbol mundial fue diagnosticado con demencia Sir Bobby Charlton, campe贸n del mundo con Inglaterra en 1966 y leyenda del Manchester United, ha sido diagnosticado de demencia馃殤 Dato:聽Charlton, de 83 a帽os, estuvo 17 a帽os en el Manchester United, equipo con el que jug贸 758 partidos y marc贸 249 goles. Con los 鈥楧iablos Rojos鈥 gan贸 tres ligas inglesas, una FA Cup y una Copa de Europa 鈿 馃樂聽6. M谩s bajas para Zidane: jugador del Real Madrid result贸 positivo y no podr铆a jugar la Champions聽 Un jugador del primer equipo del Real Madrid result贸 positivo 鈥渘o concluyente鈥 en las pruebas de coronavirus que el club madridista realiz贸 antes del partido contra el Inter de Mil谩n, de la fase de grupos de la Champions League馃毀 Dato:聽No se conoce a煤n el nombre del jugador que result贸 positivo en la prueba de ant铆genos y seg煤n el diario hasta el momento no se han detectado m谩s casos馃洃 馃張聽7. Este a帽o s铆 es el bueno鈥 Steelers mantienen el invicto y sue帽an en grande Ben Roethlisberger lanz贸 dos touchdowns en la segunda mitad del partido y los Steelers de Pittsburgh vencieron como visitantes 24-28 a Lamar Jackson y a los Ravens de Baltimore馃檹 Dato:聽Los Steelers siguen siendo el 煤nico equipo invicto en la NFL, superando a sus rivales y se mantienen en control de la Divisi贸n Norte de la Conferencia Americana馃憜