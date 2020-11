6 remedios caseros para promover el crecimiento del cabello

El crecimiento del cabello depende de varios factores, incluido el historial genético de una persona. Sin embargo, existen algunos remedios caseros que pueden ayudar.

Ya sea que una persona esté tratando de prevenir la caída del cabello o de estimular un mayor crecimiento, conocer algunos consejos sobre la dieta y cómo tratar el pelo puede ayudarla a lograr su objetivo. No obstante, cuando la caída se debe a una afección médica, es mejor hablar con un médico sobre los tratamientos adecuados.

Si estás tratando de hacer crecer la melena que has perdido o simplemente te gustaría mejorar el que tienes, prueba algunos de estos tips naturales. Sus beneficios comprobados pueden ayudar a estimular el crecimiento y realzar los mechones que tienes.

Los siguientes remedios caseros pueden estimular el crecimiento del cabello:

Comer más proteína

El cuerpo necesita proteínas para crecer cabello nuevo. La caída del pelo puede deberse a una deficiencia de proteínas. Ejemplos de fuentes de proteínas dietéticas saludables incluyen:

frijoles

huevos

pescado

nueces

carnes magras

semillas

Las necesidades diarias de proteínas de una persona varían según su nivel de actividad física y la cantidad de masa muscular que tenga.

Incrementar la ingesta de hierro

El hierro es otro nutriente que el cuerpo necesita para crecer un cabello sano. Algunas fuentes de hierro en la dieta incluyen:

almejas

lentejas

ostras

semillas de calabaza

Espinacas

judías blancas

carne magra

pavo

Muchos fabricantes también fortifican sus alimentos con hierro, lo que significa que les han agregado hierro.

Las personas que no comen carne tienen necesidades de hierro de hasta 1,8 veces las de las personas que sí comen carne. Esto se debe a que el cuerpo no absorbe las fuentes de hierro no animales con tanta eficacia.

Masajes

Masajear el cuero cabelludo ayuda a estimular el flujo sanguíneo al cuero cabelludo, lo que podría ayudar a estimular el crecimiento del pelo.

Un pequeño estudio japonés encontró que los hombres que se masajeaban el cuero cabelludo durante 4 minutos al día con un dispositivo de masaje para el cuero cabelludo tenían el cabello más grueso después de 6 meses.

Las personas pueden usar las yemas de los dedos para masajear el cuero cabelludo en círculos suaves. Los dispositivos para masajear el cuero cabelludo también están disponibles en farmacias y en línea.

Aloe vera

El aloe vera se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar la caída de la melena. También calma el cuero cabelludo y acondiciona el pelo. Puede reducir la caspa y desbloquear los folículos pilosos que pueden estar bloqueados por el exceso de grasa.

Puede aplicar gel puro de aloe vera en el cuero cabelludo y el cabello varias veces por semana. También puede usar champú y acondicionador que contengan aloe vera.

Aceite de coco

El aceite de coco contiene ácidos grasos que penetran dentro del tallo del cabello y reducen la pérdida de proteínas de la cabellera.

El aceite de coco se puede usar antes o después de lavarse el cabello, dependiendo de su tipo. Si tiende a ser graso, puede realizar un tratamiento sin enjuague durante la noche o durante unas horas antes de lavarlo.

Masajea el aceite de coco en tu cuero cabelludo y en todo tu cabello. Si su pelo está seco, también puedes usarlo como tratamiento sin aclarado. Es necesario realizar más investigaciones sobre el aceite de coco como promotor del crecimiento del cabello, pero se ha demostrado que mejora la salud y el brillo del cabello y se ha utilizado durante siglos.

Jugo de cebolla

Si puede soportar el olor del jugo de cebolla, puede descubrir que los beneficios valen la pena. Se ha demostrado que el jugo de cebolla es una fuente confiable para tratar con éxito la alopecia areata en parches al promover el crecimiento del pelo.

También se cree que el jugo de cebolla mejora la circulación. Los estudios en animales muestran una mejora del factor de crecimiento de la queratina y del flujo sanguíneo a las cutículas.

Puedes licuar algunas cebollas y exprimir el jugo. Aplicar el jugo en el cuero cabelludo y el cabello y dejar actuar durante al menos 15 minutos. Luego lave con champú normalmente.

Si quieres mejorar tu cabello, crea un plan y sé constante. Recuerde que los tratamientos pueden tardar algunos meses en producir resultados notables. Sea creativo con los remedios y mézclelos tanto como desee.

Es importante que se tome un tiempo todos los días para concentrarse en nutrir su melena y obtener los deliciosos mechones que desea.

Dar este paso y practicar el cuidado personal será más beneficioso si la pérdida de pelo está relacionada con algún problema emocional o relacionado con el estrés. Mantenga una actitud positiva y haga todo lo posible para mantener un estilo de vida saludable que complementará su plan de tratamiento capilar.

Hable con su médico sobre medicamentos o procedimientos si estos métodos naturales no le funcionan.

