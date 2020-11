Actor Eddie Hassell fallece tiroteado

El actor Eddie Hassell, destacado por películas como The Kids Are All Right, murió tiroteado en la madrugada del domingo 1° de noviembre, informó Deadline.

Según el medio, el artista fue herido en la zona abdominal cuando salía de la casa de su novia, en Grand Prairie, Texas. Eso fue aproximadamente a la una de la madrugada.

Según el representante el actor, de 30 años, fue tiroteado por unos asaltantes que intentaron robarle el auto. El incidente se mantiene en proceso de investigación por la policía.

La novia de Hassell estaba en su apartamento cuando sucedió todo y no pudo ver al agresor.

Los vecinos fueron los primeros en acudir a la escena para prestarle ayuda al intérprete. Ellos fueron los que llamaron a los servicios de emergencia. Hassell murió unas horas después en el hospital.

En TV y cine

Además de su rol en The Kids Are All Right, donde dio vida a un inestable joven llamado Clay, también participó en la serie de ciencia ficción Surface.

Esta última, en la que apareció como Phil Nance en 10 episodios, giraba en torno a la aparición de una peligrosa y nueva especie marina, y a la conspiración gubernamental que se arma para evitar que la población se entere de hecho.

Hassell también tuvo un papel recurrente en la la dramedia de Lifetime Devious Maids. Allí interpretó el personaje de Eddie Suárez, hijo de Marisol (Ana Ortiz).