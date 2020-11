Ataque en una sinagoga de Viena: Posible terrorismo

La policía de Austria se moviliza luego de reportarse un ataque en una sinagoga de Viena la noche de este lunes.

Medios locales refieren que agentes despliegan un operativo a gran escala por un posible atentado terrorista.

El tiroteo, que ocurrió en la calle frente a la principal sinagoga de Viena, dejó al menos una persona herida, según el medio Kronen Zeitung.

HAPPENING NOW – Terror alert in Vienna: Attack on a synagogue. Shots fired. Massive police operation underway. This is a developing story.pic.twitter.com/bUirWB0K7E

