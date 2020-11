Chrissy Teigen se tatuó el nombre del bebé que perdió

Por si a alguien le quedaban dudas de lo mucho que sintió la topmodel Chrissy Teigen la pérdida de su bebé; ella se encargó de disiparlas. Fue así como hace pocas horas mostró en una de sus historias en Instagram como Jack sigue con ella; tatuado en su muñeca.

La también esposa del cantante John Legend tiene los nombres de su familia tatuados y Jack no podía faltar. El bebé falleció en su quinto mes de embarazo. Un triste proceso que compartieron sus padres con los seguidores. A todos les agradeció sus muestras de afecto en los terribles momentos que vivieron. Los mismos se documentaron en una serie de fotografías en blanco y negro; en las cuales se le ve junto a su esposo poco después de la pérdida.

El motivo del nacimiento prematuro del bebé fue un desprendimiento de placenta, según ella relató después. Algo que también le sucedió con su hijo mayor, pero quien sí pudo salvarse porque llegó a una etapa más segura de la gestación. Jack no pudo, según dijo en una carta que escribió la semana pasada. «Hemos leído cada nota con ojos llorosos. Después de perder a Jack, me sentí muy preocupada por no ser capaz de agradecer a todo el mundo por su extrema bondad».

Chrissy Teigen revivió el dolor

Relató que durante la semana que estuvo hospitalizada todo el personal médico hizo su mejor esfuerzo. Pero el líquido alrededor del bebé se volvió insuficiente; a tal punto que «en algunos momentos, les aseguro que estaba tan bajo que podía acostarme boca arriba y sentir sus brazos y piernas a través de la barriga… Era hora de decir adiós. Él no podría sobrevivir a esto, y si seguía con ello, quizás yo tampoco. Entré en convulsiones, mocos y lágrimas. Mi respiración no era capaz de seguir el ritmo a mi propia increíble tristeza. Cuando escribo esto, puedo sentir el dolor de nuevo. Me pusieron oxígeno, y esa es la primera foto que vieron».

Para seguir con su ciclo de agradecimiento, Chrissy Teigen mostró cómo un grupo de amigos para promover la donación de sangre; para reponer las 7 transfusiones que recibió mientras estuvo hospitalizada.

800Noticias