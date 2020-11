el hospital está en una verdadera emergencia

Los gremios de la salud del estado Nueva Esparta, exigen declaración de emergencia en el hospital Luis Ortega de Porlamar, calificaron al centro hospitalario como moribundo ante la desidia en la que se encuentra, en virtud del agravamiento de la crisis en el principal centro asistencial de la isla de Margarita.

Por segunda semana consecutiva, los médicos, enfermeras y familiares de pacientes protagonizan una protesta para continuar alertando a las autoridades nacionales del deterioro de la planta física del hospital centinela para atención a pacientes con COVID-19, la falta de equipamiento de medicamentos, así como de bioseguridad para el personal de salud.

«Hoy en día la situación se ha agravado, la condición es tal, que el hospital está moribundo, además el personal no tiene ni equipos para trabajar, ni mucho menos para garantizar buena atención a los pacientes», expresó el doctor Frank Cortéz, presidente de la Asociación de Médicos Especialistas del Hlop.

Reiteró que los aires acondicionados no funcionan, tampoco hay agua, y todos los equipos están dañados, por lo que ninguna área está apta, «es decir, el hospital está verdaderamente en el caos, por lo que ratificamos la condición de emergencia«, declaró Cortéz, este lunes 2 de noviembre a El Pitazo.

Ante este panorama, una vez más reiteraron la exigencia de la destitución de la actual directiva del hospital, presidida por una licenciada en educación prescolar.

«Aquí la gente se está muriendo y nadie de la directiva da la cara. Y no es que los médicos y enfermeras no quieran trabajar, sino que no cuentan con nada para atender a los pacientes», dijo Luiyeny Villarroel, familiar de un paciente.

Relató que su hermano llegó en la emergencia para ser intervenido quirúrgicamente por una apendicitis y casi muere al igual que las víctimas de la explosión de los dos apartamentos de la misión vivienda, quienes lamentablemente si fallecieron.

«Es absurdo ver cómo una licenciada en educación prescolar sea la que dirige un hospital, y en medio de esta crisis llegue y diga que compremos panelas de hielo para ambientar la sala de trauma shock para mantener a los pacientes. ¿En qué cabeza cabe que esa sea la solución para mantener con vida a unas personas?, por eso digo: las maestras a las escuelas y los médicos a un quirófano, que para eso fue que se prepararon».

Lisbeth MiquilenaOriente

Lisbeth MiquilenaOriente