Las 20 cosas que no sabías sobre “Pesadilla antes de Navidad”

Pesadilla antes de Navidad, también conocida como El Extraño Mundo de Jack, es una película de 1993 dirigida por Henry Selick y realizada con la técnica stop motion. Catalogada como película animada o película animada musical, está basada en dibujos y un poema de Tim Burton, quien fungió como productor, y aunque no la dirigió como suele creerse, estuvo muy involucrado en ella.

The Nightmare Before Christmas se estrenó en Estados Unidos el 29 de octubre de 1993. La versión remasterizada en 3D de la película fue relanzada por New Line Cinema el 20 de octubre de 2006. Actualmente esta es considerada como una película de culto.

Curiosidades de Pesadilla antes de Navidad

1. Cuando Danny Elfman empezó a componer la banda sonora, todavía no había nada rodado, por lo que para inspirarse se basaba en lo que le contaban del guión y los bocetos de personajes que le pasaba Tim Burton.

2. Detrás de cada minuto de animación hay una semana de trabajo.

3. Los escenarios del mundo de Halloween tenían que ser rayados por completo para poder darles el efecto de estar dibujados.

4. Los decorados estaban repletos de trampillas ocultas para que los animadores pudiesen introducir las manos y alterar la posición de los muñecos.

5. El muñeco de Jack tenía más de 400 cabezas intercambiables, una para cada expresión facial mostrada en la película.

6. En la película hay varios Mickey Mouse escondidos, así como un Pato Donald.

7. En la edición DVD Tim Burton incluyó el poema original en los caracteres esenciales, junto con una animación flash que la acompañaba, narrada por Christopher Lee.

8. Cuando Jack entrega juguetes como Santa Claus en el mundo de los humanos dos juguetes hacen referencia a la película que Tim Burton dirigió en 1992, Batman Returns. Uno es un pato malvado con ruedas, que es el vehículo que el pingüino conduce, y el otro juguete es una muñeca malvada que tiene la misma cabeza que el símbolo de la corporación de Shrek.

9. En una escena eliminada en el transcurso de la canción «Preparando la Navidad» Jack revisa lo que hacen los vampiros y otros personajes: la sirena de la fuente le da una muñeca, pero el que la envuelve es el monstruo de las escaleras

10. Jack Skellington puede ser visto como capitán de un barco pirata en otra película de Henry Selick y Tim Burton: James and the Giant Peach (Jim y el melocotón gigante).

11. El personaje de Jack aparece en una película de Disney llamada Return to Oz de 1985, que es la segunda parte del clásico El mago de Oz de 1939, como un personaje creado por una princesa para espantar a una bruja malvada, pero al ser rociado con polvos de la vida, cobra vida. Este personaje también se llama Jack y tiene la misma apariencia que el de la película de Tim Burton de años después. En realidad, Tim Burton es un fan declarado de las novelas de Oz, escritas por L. Frank Baum a partir del año 1900, y quiso rendir homenaje al mismo basando su personaje de Jack Skellington en Jack Pumpkinhead (personaje de la segunda novela de la saga, Land of Oz) y a la encantadora Sally en Scraps, la chica hecha de retales (personaje de la séptima novela, The Patchwork Girl of Oz)

12. En una escena no usada en la versión final de la película los vampiros juegan a hockey con la cabeza de Tim Burton en lugar de con una calabaza.

13. Los niños traviesos del pueblo se llaman Lock, Shock y Barrel; curiosamente similar al título de la película británica Lock, Stock and Two Smoking Barrels de Guy Ritchie.

14. Es la película preferida de la cantante Amy Lee (Evanescence), quien canta la canción de Sally («Sally’s Song») en el disco Nightmare Revisited (un disco tributo a la película y su banda sonora original).

15. En Beetlejuice aparece una serpiente con rayas que quiere devorar a los personajes; curiosamente, una muy similar aparece en esta película.

16. Cuando Beetlejuice sale del piso con un curioso sombrero y va a mandar a los invitados a volar, en la punta del mismo se puede ver una pequeña calavera redondeada que tiene un gran parecido con Jack.

17. En la serie de videojuegos RPG Kingdom Hearts, para PlayStation 2, Ciudad de Halloween es uno de los mundos principales para avanzar en la historia, y también se cuenta con Jack y su magia como aliado principal de ese mundo.

18. Para que Jack pueda volar con su trineo a través de la niebla Zero utiliza su brillante nariz roja para iluminar el camino; algo parecido ocurre en el cuento Rudolph, el reno de la nariz roja.

19. Cuando Sally esta en el cementerio recogiendo flores despues de que Jack cantara «El lamento de Jack» se puede ver que en una tumba esta escrito el nombre «Witch Hazel» o «Bruja Hazel» en español, que es un personaje de Disney y los Loneey Tunes.

20. La película fue distribuida por Touchstone Pictures, estudio que pertenece a The Walt Disney Company, después de haber cortado parte del contenido más oscuro.

800Noticias