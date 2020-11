Megan Fox criticó a su ex Brian Austin Green por ponerla como una “madre ausente”

La actriz de 34 años escribió a travé de Instagram una declaración en contra del padre sus hijos el actor de 47 años, reclamándole por publicar imágenes de los pequeños disfrutando del Halloween junto a él, en especial la hija mejor Journey de 4 años.

“¿Por qué Journey tiene que estar en esta imagen? No es difícil recortarlos. o elegir fotos en las que no aparecen. Pasé un gran Halloween con ellos ayer y, sin embargo, noto lo ausentes que están en mis redes sociales” reclamó principalmente la famosa quien ahora esta saliendo con el rapero Machine Gun Kelly.

Seguidamente, dio a entender que tras su separación la quiere hacer como una mala madre ante el público y eso la tiene muy molesta, alegando: “Sé que amas a tus hijos. Pero no sé por qué no puedes dejar de usarlos para hacer posturas a través de Instagram. Estás tan intoxicado con alimentar la narrativa omnipresente que yo soy una madre ausente, y tú eres el padre perenne y eternamente dedicado del año”.

Por último, Fox destacó que Brian solo desea hacer eco de su buena paternidad en el internet, agregando que no hace falta porqué ya convive con ellos la mitad del tiempo; por este motivo aunque no le respondió de vuelta, su ex eliminó las fotos con sus hijos del Instagram.

800Noticias