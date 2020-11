Nacho anuncia que dará una sorpresa junto a Chyno antes de finalizar el año

View this post on Instagram

Felicidades, Jesús, te mereces mucho más. Eres un guerrero y has vencido toda adversidad para avanzar a la conquista de tus sueños. Dios no abandona. Antes de que finalice el año daremos una bonita sorpresa y muy pronto podremos salir a cumplir con esa gira que tanto anhelamos. @chynomiranda