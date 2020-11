Personal del IVSS denunció la falta de material médico y equipos de bioseguridad

Este domingo 1 de noviembre, el personal del IVSS denunció la falta de material médico quirúrgico y sanidad en los espacios del principal centro asistencial de Nueva Esparta.

El portal Bajo La Lupa indicó que ellos aseguran que no hay materiales de aseo ni insumos para atender a pacientes. «Trabajamos con las uñas».

Asimismo, reiteran el llamado a los organismos de salud así como a la dirección del nosocomio para que atienda la situación, ante la difícil situación que afrontan.

«Si no es por familiares, los pacientes se mueren. Otros no hay manera por altos costos y no hay materiales», sentenciaron.

Porlavisión