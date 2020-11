Predicciones: horóscopo de noviembre 2020

Ya llegó el penúltimo mes del año y con el llegó el horóscopo de noviembre y sus predicciones para los 12 signos del zodiaco en el amor, dinero y salud.

Será un mes de transformaciones donde será muy importante confiar en nosotros mismo y en los consejos de los astros.

Horóscopo de noviembre: predicciones en el amor, dinero y salud

La astrología tiene un papel significativo en el desplazamiento de las energías, por lo que hay que aprovechar todo ese magnetismo para ponerlo a nuestro favor.

Descubre cómo le irá a tu signo en el mes de noviembre en todos los aspectos de la vida.

ARIES: Es momento de asumir riesgos de inmediato, pues el que no arriesga no gana, sobre todo cuando tienes mucho que ganar y poco que perder y esto aplica en todos los ámbitos de tu vida. Recuerda que sí es importante el uso de la prudencia, pero también eres un guerrero por naturaleza, así que deja de pensar tanto y guíate por tu instinto, que durante este mes te llevará lejos.

TAURO: Tomarás la iniciativa de vivir nuevas experiencias, debido a la influencia del planeta urano, vivirás de forma armónica con la naturaleza durante este mes, además de emprender algo no probado aún, por lo que tendrás que realizar algunos cambios necesarios a tu vida, para incentivar la creatividad y sobre todo la disciplina para lograr aquellas metas que tanto has estado deseando.

GÉMINIS: Durante este mes de noviembre, será tiempo para reflexionar y limpiar los espacios en los que habitas, tendrás que poner mucha atención a lo que dices y lo que haces, para definir tus metas y sobre todo desterrar los malos hábitos. Así que es momento de dejar a un lado el trato con terceros para poder enfocarte únicamente en tus intereses, pues tienes mucho talento y habilidades para lograr lo que te propongas.

CÁNCER: Los cáncer están en su mejor momentos en el ámbito laboral, por lo que no deben de tener miedo de su talento y sacar ese rasgo natural de su personalidad que los define como buenos líderes, que impulsan hacia una iniciativa y además son bastante competitivos, por lo que no es de sorprendernos que durante este mes, sea uno de los más fructíferos en tu trabajo y además te ayudarán a subir peldaños.

LEO: Durante este mes de noviembre, el eclipse penumbral de luna llena apunta que existirán varios cambios en el trabajo y en tu círculo social, además de que posiblemente recibirás un reconociendo por tu trabajo, ya sea desde una felicitación hasta una mejor oferta de puesto. Así que evita poner resistencia a los cumplidos, acéptalos y deja que todo fluya, pues la suerte esta de tu lado.

VIRGO: Si eres un virgo soltero, este mes tendrás el terreno completamente para ti, pues aparecerá la persona con la que podrías compartir grandes momentos de tu vida, y en caso de estar en pareja, los astros indican será momento de dedicarlo la mayor atención a sus necesidades, debido que los compañeros de vida o pareja son parte elemental de la vida, además de que podrían ser tus mejores aliados para completar tus objetivos.

LIBRA: Tu vínculo con la pareja y los negocios tendrán un fuerte relevancia a lo largo de este mes, por lo que es importante cimentar la confianza de las personas con las que te rodeas, ya que esto te evitará malos pensamientos y emociones en tu vida que no necesitas y sobre todo te impedirán crecer, por lo que es importante escoger tus amistades y a quién le entregas tu confianza.

ESCORPIO: Durante este mes los escorpio tendrán todas habilidades y rasgos de personalidad brillando en su máximo esplendor, esto quiere decir que su mirada profunda y sagaz será su guía para tomar todas las decisiones de forma analítica, además de tener a su lado la sensibilidad y fortaleza de su lado. Así que déjate guiar por tu intuición y controla aquellos sentimientos que te alegan del éxito.

SAGITARIO: Durante este mes tendrás un mayor enfoque para organizar tus ideas y planear tu futuro, incrementa el interés en esa persona que no puedes sacar de tu mente y además te rodeas de optimismo para complementar esos objetivos personales que solo tienes en tu mente y no has concretado en papel o materializado, por lo que te abrirás a nuevos espacios y experiencias.

CAPRICORNIO: Será momento de conquistar nuevos escenarios, la alineación de los planetas de Júpiter y Plutón durante este 2020, te ayudara a poner todo en orden bajo tu vida, mientras que en el amor tu personalidad magnética atraerá todas las miradas, así que será tu decisión y estrategia elegir correctamente que es lo que te conviene, las personas capricornio son conocidos por ser leales y protectores.

ACUARIO: Vivirás uno de los períodos más revolucionarios de la vida. Este camino va de la mano con un deseo claro de actuar con libertad e independencia. Tú mente parecerá trabajar más rápido y aparecerán con más frecuencia las ideas creativas. Puede que existan momentos en los que haya tensión y un poco de estrés pero solo serán una señal de que estás trabajando por lo que realmente quieres.

PISCIS: Será momento de dejar a lado las confusiones y dar tu mejor cara al futuro con alegría y optimismo, de la misma forma en que comenzarás un vieja espiritual y creativo que te llevarán a terminar todos esos proyectos que no tienes en concreto aún, todo esto influenciado por la trayectoria de Neptuno en este mes de noviembre.