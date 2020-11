The Forever Purge Trailer y Fecha de Estreno

Sinopsis

La purga es una noche sin ley, en la que todo tipo de crímenes están permitidos. Y es que, el gobierno ha decidido que una noche al año, durante doce horas, cualquier actividad criminal, incluso el asesinato, será legal. El crimen hace estragos en Estados Unidos y las cárceles están llenas. No se puede llamar a la policía, los hospitales no admiten pacientes, los ciudadanos deben arreglárselas solos porque cometer un delito no está castigado.

Esta película de terror y ciencia ficción es la quinta y última entrega de la exitosa saga creada por James DeMonaco que produce el estudio Blumhouse.

Fecha de Estreno: 21 De Julio 2020

Genero: Terror, suspenso

SensaCine