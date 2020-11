Trabajadores de la salud piden la destitución de la directiva del HLO (+Fotos)

View this post on Instagram

Hoy acudimos al llamado del personal asistencial del Hospital Luis Ortega de Porlamar, donde médicos, enfermeras, transportadores de pacientes, camareras, así como los representantes de Fetraesparta, ASOMEHLO y de los gremios de salud como el colegio de médicos, de enfermería, bionalistas y el resto de la intergremial de salud; denunciaron las penurias y actual hecatombe que se vive en la principal institución hospitalaria del estado. También se sumaron familiares de los pacientes, quienes denunciaron la crisis y la falta de respuesta de las autoridades del recinto. Exigiendo la salida de la actual directiva y el final del intrusismo profesional. #NuevaEsparta AlzaSuVoz.