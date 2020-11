ELECCIONES EN EEUU, LA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA ES MÁS IMPORTANTE QUE MIL ENCUESTAS. Por Braulio Jatar Alonso

Después de una tonelada de encuestas, desde octubre de 2019 anunciando un triunfo seguro de Biden, en los últimos días muchos “especialistas” han ido modificando sus predicciones, no sabemos si como efecto de su desdichado pronóstico en 2016, por ser cierto que la brecha se ha cerrado, o simplemente por haber llegado al punto donde pueda ser inútil su intención de modificar la voluntad del votante norteamericano. Donald Trump, ha denominado esta última estrategia como la de “encuestas para suprimir”, es decir, se usan las “mediciones” para desmoralizar a los votantes republicanos y mantenerlos en sus casas.

De acuerdo a los modelos que aún hoy se presentan en portales que se alimentan de las más conocidas empresas encuestadoras y hasta de apuestas, el candidato demócrata tiene alrededor de un 80% de probabilidades de éxito. Pero también es cierto, que el presidente de EEUU; ha logrado irritar al noventa por ciento de los medios de comunicación, empresas denominadas high tech, entre ellas gigantes como Facebook, Twitter y Google, así como a celebridades y profesionales reconocidos a nivel mundial, y toda esta animadversión puede estar generando un “ruido” o sesgo que impide a muchos, aún de buena voluntad, determinar el resultado electoral.

Como se sabe, la competencia electoral en EEUU no es un tema de voto popular, sino más bien algo parecido al juego “risk”, en donde el que ocupe la mayor cantidad de territorios con mayor numeración, se hace del triunfo. En 2016, la ex primera dama, ex senadora y ex secretaria de Estado, obtuvo más votos pero no acumuló las regiones necesarias para vencer a Trump. Los demócratas tienen varios años ganando grandes estados como California y Nueva York por márgenes inmensos y eso les permite hacerse de muchos votos a favor, pero no modifica el resultado de colegios electorales o regiones.

Lo que dicen los apostadores, es que la victoria de Trump pasa por dar una gran sorpresa —por lo que sus posibilidades son menores — pero eso no quiere decir que no pueda ganar, y para lograrlo tiene que arrancarle a Biden algunos de los territorios que le aportan las encuestas.

A estas alturas la lucha se escenifica en los denominados "estados pendulares", es decir, aquellos que han venido cambiando su resultado en los últimos años.

A estas alturas la lucha se escenifica en los denominados “estados pendulares”, es decir, aquellos que han venido cambiando su resultado en los últimos años. El primero y más conocido es el estado de la Florida, sin el cual el presidente no puede construir su empedrado camino al triunfo, y es aquí donde empieza el dolor de cabeza para sus adversarios, ya que después de meses dándole de perdedor, las mismas encuestas, ahora lo ponen arriba por dos puntos. Lo mismo se vislumbra en Texas, Iowa, Ohio, Georgia y Carolina del Norte, donde los encuestadores lo colocan de ganador o a punto de cruzar a Biden. Luego, tiene que romper tendencias en por lo menos dos de los cuatro estados llamados industriales (Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota) en este grupo las mediciones lo acercan en tres de los cuatro. Y finalmente, tiene que conquistar el lejano oeste, tomando por lo menos uno entre Arizona y Nevada, y una vez más, las encuestas no se atreven a negarle posibilidades.





En EEUU se puede votar anticipadamente, por correo o de forma presencial en centros de votación previamente instalados. Los demócratas y los medios de comunicación han atemorizado a la gente (con o sin razón) con el COVID- 19, mientras los de Trump, se han empeñado en desmitificarlo, pero tal estrategia de lado y lado, puede ser la tuerca que dé la vuelta final a todo el proceso eleccionario.

Este pudiera ser un final . Un empate produciría un terremoto civil en EEUU



Los demócratas votando más temprano, no han logrado alejarse lo suficiente como para neutralizar a los votantes del día de las elecciones. Las encuestas dicen que los partidarios de Trump en un porcentaje cercano a tres a uno han pospuesto su voto, en cambio los demócratas cerca del 66% ya han votado anticipadamente. Al final todo se va a decidir dependiendo del empuje de los electores del presidente el último día. A Biden le toca contener el avance de las legiones de Trump, y eso explica la extenuante campaña del presidente con cinco mítines en cada uno de los últimos tres días. Por el contrario, el candidato demócrata apuesta a lo seguro y no se expone en público.

Un general recorre sus tropas y llama a la batalla final, el otro, ordena a sus guerreros defender los territorios que las encuestas les adjudican. ¿Podrá Biden contener la campaña final de Trump? La respuesta a esta pregunta, es más importante que todas las miles de encuestas.

Amanecerá y veremos