Exministro Trujillo: «No soy ni seré colaborador eficaz» #perú

El congresista Edgar Alarcón aseguró que un exministro de la gestión de Martín Vizcarra se presento ante el Ministerio Público como aspirante a colaborador eficaz

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, negó rotundamente ser un aspirante a colaborador eficaz y aseguró que nunca ha cometido un delito o hechos que vayan contra la ley.

A través de su cuenta de Twitter, Edmer Trujillo consideró que los colaboradores eficaces son quienes cometen algún delito y lo reconocen para exculparse.

“Son colaboradores eficaces quienes han cometido algún delito y lo reconocen para exculparse. No soy, ni seré colaborador eficaz porque en toda mi trayectoria profesional no he cometido delitos y no he participado en hechos que vayan contra la ley.”, aclaró.

Esto a raíz de las recientes declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, a un medio televisivo, en donde aseguró que hay un sexto aspirante a colaborador eficaz que se desempeñó como ministro durante la gestión del presidente Martín Vizcarra.

Edgar Alarcón señaló que se trata de un personaje muy cercano al mandatario y que no solo fue uno de sus ministros de Estado en su actual gestión, sino que también trabajó en el Gobierno Regional de Moquegua.

“Hoy día habría un sexto colaborador eficaz que se estaría confirmando que sería una persona muy cercana al señor Martín Vizcarra cuando gestionaba el gobierno regional [de Moquegua]”, expresó.

“Todavía no tenemos acceso a sus declaraciones pero es una persona tan cercana a Martín Vizcarra, incluso en esta gestión ha sido ministro y habría que ver sus declaraciones”, añadió.