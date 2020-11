Kiko Rivera le declara la guerra a su madre, Isabel Pantoja

La tensión no para de aumentar en la relación entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera. Si ayer el motivo de disputa estaba en el deseo del DJ de vender Cantora para aliviar sus problemas económicos, los preocupantes mensajes que ha publicado en las redes sociales, y que después ha borrado, no hacen más que avivar las llamas de la polémica tras haber hecho público el enfrentamiento con su madre.

El andaluz, desde su visita a ‘Sábado Deluxe’ para revelar todos sus problemas y dificultades, ha utilizado su perfil de Instagram para lanzar algunos mensajes con su madre como objetivo, aunque la contundencia de los que ha escrito hoy hace pensar que el destinatario podría ser otra persona. “A veces somos buenos con las personas equivocadas”, escribió en primer lugar. “Para mí usted murió y no hablo con los muertos”, sentenció inmediatamente después.

Y es que la guerra entre ambos no tiene cuartel y estos mensajes, publicados en un momento de máxima tensión, han podido causarle un gran daño a la tonadillera. Por ahora, ni uno ni otro han dado paso alguno para tratar de arreglar las cosas en la intimidad y la buena relación de la que siempre habían presumido está más dañada que nunca.

El joven ha querido justificarse por las publicaciones realizadas mandando además un mensaje para los defensores de su madre: “Me la pelan mucho y bastante todos los fans de mi madre que estáis escribiendo cosas feas. Se nota que la mayoría no tenéis ni puñetera idea de nada. Así que hoy toca bloqueo (…). Y para aclarar lo de la historia borrada. No iba por nadie, estaba intentando dar una imagen de ahí y se me subieron dos historias. Al ver que se subieron las borré. Para que lo tengáis claro”, expresó.

