Láser también anuncia reanudación de vuelo tras apertura de espacio aéreo

Laser Airlines informa que hemos sido autorizados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), bajo NOTAM N° C09 26/20, para reiniciar nuestras operaciones aéreas con vuelos comerciales únicamente en la ruta Caracas – Santo Domingo en República Dominicana y Santo Domingo – Caracas, a partir del 6 de noviembre de 2020 La comercialización de dichos vuelos estará disponible desde el 3 de noviembre del presente año, por lo que recomendamos contactarnos a través de: 📌 Página web www.laserairlines.com 📌 Call Center 0501-LASER00 📌 Teléfonos de WhatsApp + 58 412-3377062 +58 414-0878775 +58 412-3376820 donde les atenderemos para realizar su reserva y adquisición de boletos. Igualmente, pueden comunicarse con su agencia de viajes de confianza En cuanto a los vuelos hacia Santo Domingo con conexiones posteriores, se informará de manera oportuna a través de los canales oficiales mencionados, además de nuestras redes sociales: • Instagram: @laserairlinesoficial • Twitter: @laserAirlines • Facebook: LaserAirlines En Laser Airlines estamos para servirles.