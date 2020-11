Modelo venezolana promete llevarle su cabello a la Virgen del Valle si queda embarazada

La modelo y actriz de origen venezolano Andrea Rosales, recientemente ofreció una entrevista para el portal «ExtraVenezuela», en la que contó varios detalles de su vida personal.

Entre ellos, la interprete actoral manifestó su anhelo de quedar embarazada y es que Andrea aseguró que tiene dificultad para quedar embarazada, esto debido a sus desordenes hormonales mientras estaba en el Miss Venezuela. Por esta razón, la modelo contó que le hizo una promesa a la Virgen Del Valle si le cumple el milagro de convertirla en madre.

«Cuando estuve en el Miss Venezuela me obsesioné tanto con el peso y la alimentación que me provoqué trastornos hormonales. Los médicos me dijeron que me iba a costar mucho tener un hijo. Así que, como soy muy devota de Vallita, le ofrecí cortarme el cabello y llevárselo si me concede esa gracia», dijo.

Agregó que pensó que el cabello le volvería a crecer, como en efecto ha sucedido «Le pedí permiso a la Virgen e hice la película. Sigo aferrada a ella y a mi fe, porque quiero tener varios hijos. Estoy segura de que el año próximo me concederá la gracia».

Cabe destacar que, la venezolana dijo con respecto a su boda la cual se llevo a cabo el pasado 13 de septiembre «Todo salió muy orgánico. Fue un matrimonio preparado en poco tiempo, con poca gente, pero que me ha hecho muy feliz. Me llevo muy bien con su exesposa y con sus dos hijos. La convivencia que suele ser lo más difícil, la hemos ido superando».

