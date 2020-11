Si Donald Trump pierde las elecciones no estaría preparado

Si Donald Trump pierde las elecciones pasaría un trago amargo para el cual no está preparado, según confesó el aspirante republicano.

El presidente de Estados Unidos visitó una de las oficinas de su campaña en Arlington, Virginia, este 3 de noviembre.

El candidato a la reelección presidencial dijo durante la jornada electoral que no está listo para perder.

«Ganar es fácil; perder, no tanto. No para mí». Además, admitió que no tiene preparado un discurso caso de resultar ganador o perdedor en estas elecciones. «Todavía no he pensado en ello,» dijo.