3 consejos de maternidad que quizás nadie te ha dicho

Cuando tienes un bebé, generalmente llueven los consejos de tías, primas, madres, amigas, cuñadas sobre cómo debes o no hacer las cosas ¡Y si eres mamá primeriza, esto aterra un poco más!

Por ello, muchas veces nos abstenemos de actuar o hacer algo específico, por seguir los consejos de los demás y terminamos estresadas y sin disfrutar nuestra maternidad a plenitud.

Por eso hoy te traemos 3 consejos sobre maternidad que quizás nadie te ha dicho y que pueden hacer de tu experiencia más llevadera, mientras te adaptas a tu bebé y él a ti.

Escucha consejos, pero decide qué hacer con ellos. «El que no oye consejos no llega a viejo», así dice este famoso refrán popular, pero muchas veces, los consejos no aplican a nuestra realidad, y lo único que hacen es entorpecer nuestra labor como mamis. Así que si te brindan un consejo, escúchalo y decide qué es lo mejor para ti y para tu bebé.

No automediques a tu bebé. Los episodios de fiebre son de los síntomas más comunes durante los primeros años de vida y pueden deberse a diversos factores: Desde la salida de los primeros dientes hasta pequeñas infecciones o virus que atacan el sistema inmune en formación de nuestros hijos. Por esto, y aunque te digan qué darle a tu bebé, es preferible que primero consultes a tu médico pediatra, él sabrá qué es lo mejor para tu hijo o hija y en qué dósis debes darle la medicina correspondiente.

Haz lo que creas que es necesario para el bienestar de tu hijo. Muchas veces escuchamos consejos, incluso en revistas especializadas, sobre cómo debemos desapegarnos de nuestros hijos para hacerlos más fuertes e independientes. Esto, y la realización o no del colecho es, por ejemplo, uno de los temas más debatidos y, al final del día, una decisión que debe tomarse en el seno de tu propia familia. Si quieres practicar el colecho, hazlo, si quieres prolongar la lactancia más allá de un año, también es tu decisión ¡Sigue tu instinto y todo irá bien!

