Almerí a favor de adelantar debate de vacancia de Vizcarra #perú

El presidente de la comisión que investiga el denominado caso “Club de la Construcción”, señaló que, como cualquier otro ciudadano, Vizcarra tiene derecho a pedir que se adelante el pleno.

El congresista Almerí, presidente de la comisión que investiga presuntos actos de corrupción en el conocido caso “Club de la Construcción” se pronunció sobre pedido de Vizcarra. Este se mostró a favor del pedido, indicando que hay que mantener la figura de la imagen presidencial.

“Todo ciudadano sometido a un proceso de investigación tiene el derecho de pedir una reprogramación o, en todo caso, pedir que se le tome una declaración antes o después. Esto es un acto meramente discrecional por parte de la Mesa Directiva aceptarlo o no, pero creo acá hay que siempre mantener la figura presidencial mientras no sea sentenciado”

Además, Carlos Almerí indicó que por el bien de una imagen dentro de la nación y en el exterior, se le podría dar la oportunidad de que presente su defensa este viernes.

Como se sabe, el presidente Martín Vizcarra oficializó su pedido para que se adelante el debate de vacancia presidencial. El mandatario envió una carta al titular del Congreso, Manuel Merino, reiterando su intención de que se adelante el pleno del Congreso para este viernes 6 y no el lunes 9 como acordó el Congreso.

Por último, cabe recordar que el mandatario ya había mostrado su intención de adelantar el debate con el fin de “dar vuelta a la página”.

“Cítenme en el término de la distancia, no dejemos más tiempo. Puedo ir el jueves mismo, puedo ir el viernes, pero no dejemos más tiempo en la incertidumbre. Estoy dispuesto a ir porque tengo la frente en alto y nunca me corro. Estaré presente en el Congreso, pero no la próxima semana, les pido que pongan fecha para esta semana y acabar de una vez por todas con la incertidumbre que tanto daño hace al país”, es lo que expresó el mandatario.