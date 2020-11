Aumentan quejas por falta de gas en zona sur de Anzoátegui

Cada día aumentan las quejas y las denuncias contra la venta y distribución del gas en la zona sur del estado Anzoátegui.

Tanto en el municipio Guanipa como en El Tigre los pobladores manifiestan que tienen hasta más de tres meses sin poder adquirir un cilindro del carburante y están cansados de cocinar a leña.

Olaiza Maestre, quien es de la tercera edad, vive en Vista al Sol en Guanipa, denunció que no ha podido comprar una bombona por lo que le ha tocado recoger ramas para poder hacer fuego y cocinar sus alimentos.

“Yo tengo 3 meses sin gas y no he podido hacer que me vendan una bombona, acá en la comuna han vendido 2 veces y a ésta que esta acá, no le han vendido gas”, alegó.

Yelitza Hidalgo hizo un llamado al alcalde Belisario, y a quien sea el encargado de la distribución del gas, que busquen soluciones, “oye vale, hasta cuándo, yo particularmente tengo cinco meses sin gas”, enfatizó.

Gilberto Vera, residente de un populoso sector de El Tigre, indicó que todos los habitantes de su localidad tenían problema para acceder al servicio de gas doméstico, “los precios se han encarecido en las bodeguitas que se han instalado aquí”, acotó.

Los afectados señalaron que con la escasez de combustible el problema se ha agudizado y

que las metodologías aplicadas por algunas autoridades para la búsqueda de una solución a la carencia del gas en la zona no han servido de nada.

Denunciaron que todo se convirtió en un negocio ya que mientras los cilindros no llegan a las comunidades, algunos se llenan los bolsillos porque venden el gas en dólares.

“Casi uno rasguña por aquí, por acá para comprar comida, para que le vengan a vender una bombona de gas en 15 $ donde su costo es de 220 mil bolívares”, dijo una de las afectadas.

Alberto News