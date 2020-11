El millonario monto que pagó Netflix a David y Victoria Beckham

La plataforma de streaming Netflix, firmó un contrato con David y Victoria Beckham para realizar una serie sobre la vida de la famosa familia. La pareja es una de las más emblemáticas de los últimos 20 años, por lo que la producción promete tener mucho rating.

Desde hace muchos años, la pareja David Beckham y Victoria ha sido tratada prácticamente como “realeza” por los medios, debido al éxito de ambos. Recientemente, esta condición ha sido reconocida por Netflix, firmando un contrato con ellos para producir una serie sobre la vida de su familia.

El acuerdo ascendió a un total de U$D 29 millones para la realización de la producción, la cual mostrará imágenes nunca antes vistas de su residencia y su vida diaria. Evidentemente, los protagonistas de la serie serán David y Victoria Beckham, centrándose en su exitosa vida profesional.

Según la información que se maneja, uno de los puntos principales de la serie será la actual vida de David Beckham como empresario, dueño del Inter Miami. Además, se podrán ver episodios graciosos de los primeros días de relación entre David y Victoria, al final de los 90.

La familia de David son archivadores masivos; han estado documentando con orgullo su carrera desde que era un niño y han conservado todos los viejos recortes de periódicos locales, registros escolares y fotos del equipo a lo largo de los años”, indicó un periódico inglés.

Asimismo, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, hijos de la pareja, formarán parte de la producción, mostrando un aspecto de su vida no conocido por el público. Por su parte, un equipo de cámaras sigue a David a cualquier lugar del mundo a donde vaya a grabar algún anuncio.

Antes de ser un ícono mundial, David Beckham fue un exitoso futbolista, que hizo carrera en equipos como Manchester United y Real Madrid. Por su parte, Victoria Adams formó parte del famoso grupo musical de las Spice Girls, marcando una época en la música pop.

No cabe duda de que el público estará muy interesado en conocer de forma íntima los secretos de esta familia, cuyo éxito trasciende todo tipo de barreras. Solo el tiempo dirá si presenciaremos una nueva saga al nivel de Keeping up with the Kardashians.

