Esta perrita se perdió en el barrio Gratamira de Medellín.

Si usted la ha visto por favor llamar al: 3008727531.

‘Cooper’ se perdió en Ayapel, Córdoba, ¿lo ha visto?

¡Difunde!

The post ¿La ha visto? Se perdió en el barrio Gratamira first appeared on Minuto30.com.

minuto30