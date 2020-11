Libro: CARTAS EN LA TORMENTA

Sinopsis

Cuando las hermanas Rockwell –Esme, Liv y Ru– eran jóvenes, Augusta, su excéntrica madre, acalló cualquier rumor sobre su padre ausente mediante una historia descabellada: que era un espía internacional siempre de viaje, llevando a cabo misiones ultrasecretas. Pero semejante crianza poco convencional ha tenido sus consecuencias.Esme navega a través de un matrimonio fracasado, al tiempo que intenta evitar que su precoz hija quinceañera tuitee acerca de todo cuanto le ocurre; Liv salta de una relación a otra y de un programa de desintoxicación a otro, y Ru ha huido de tantas personas y problemas como para acumular millas aéreas suficientes para dar la vuelta al mundo.

Así que cuando un huracán golpea el hogar de la familia en la costa de Jersey, las Rockwell se reúnen para evaluar los daños…, solo para descubrir que la tormenta ha desenterrado una caja oculta hacía tiempo. Augusta revelará entonces un secreto que impulsará a las hermanas a investigar su pasado.

Una novela elegante, aguda y conmovedora, que gustará particularmente a los fans de autores como Nick Hornby y Eleanor Brown.

«Mientras que numerosos autores se esfuerzan por crear un único personaje memorable, Bridget Asher ha sido capaz de crear cuatro personajes asombrosos, únicos y brillantes. Las hermanas Rockwell y Augusta, su fascinante madre, me conquistaron por completo. Su historia presenta giros tan inesperados, hilarantes y sinceros que me dejó pasmado.»Kevin Wilson, autor superventas del New York Times con La familia Fang.

«Espléndida… una novela inteligente sobre mujeres apasionadas y el espía –y otros tíos sexis– que la amaron.» People

«Al igual que En picado (A Long Way Down), de Nick Hornby, Cartas en la tormenta ofrece una trama fascinante en la que abunda el humor ingenioso y bastante negro… La red de vínculos de la historia perdurará en la mente del lector.»Booklist

«La novela de Bridget Asher destaca por su voz única, además de una afinidad por los personajes extravagantes y heridos, tan realistas como simpáticos… Una mirada entretenida pero perspicaz sobre la familia, nosotros mismos, la historia y los vínculos.»Kirkus Reviews

Aclamada por la crítica, Julianna Baggott (que publica también con los seudónimos Bridget Asher y N. E. Bode) es autora de más de veinte títulos. Sus novelas como Bridget Asher incluyen Los amantes de mi marido y Secretos en la Provenza, ambas publicadas por Ediciones B. Licenciada en Arte por la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, actualmente es profesora del College of Motion Picture Arts de la Universidad del Estado de Florida.

Autor: Bridget Asher

Materia: Literatura Universal

Páginas: 384

Sinopsis Librería