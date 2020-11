Messi le desea a Maradona «toda la fuerza del mundo»

View this post on Instagram

Diego, toda la fuerza del mundo. Mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible. ¡Un abrazo de corazón!