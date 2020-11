resultado, ganador, mapa electoral y última hora de Trump y Biden #españa

5:00 COSTA OESTE | Entran de golpe los resultados en California, Oregon y Washington, donde se impone claramente el Partido Demócrata, como era de esperar.

4:52 ARIZONA | Los demócratas se imponen en el estado del medio oeste con ocho puntos de ventaja al 75% escrutado.

4:40 TRUMP MANTIENE LA VENTAJA EN VOTOS HASTA EL MOMENTO | Con una ventaja de más de 41 votos a algo más de 39 votos.

4:33 TRUMP GANA MISSOURI | Otro estado que se anota el presidente, resultado esperado.

4:29 INSÓLITA CIFRA | Una mesa electoral en Florida ha registrado este martes durante las elecciones estadounidenses una participación por encima del 100 por ciento, un dato singular cuanto cabe, pero que, según las autoridades encargadas del conteo, no se trata de un error.

4:17 ARIZONA | El partido está en este estado, donde al 74% escrutado gana con claridad Joe Biden.

4:01 VENTAJA PARA TRUMP EN PENSILVANIA | Donald Trump se pone por delante en Pensilvania, estado clave para sus aspiraciones de reelección. También se asegura práticamente la victoria en Ohio.

3:43 LA BATALLA ESTÁ EN CAROLINA DEL NORTE | Al 80% escrutado en este estado atlántico, Trump sigue por detrás dos puntos pero con esperanza de remontar. Es vital si quiere seguir aspirando a la reelección, que sin embargo, parece más posible de lo esperado.

3:37 TRUMP SE PONE POR DELANTE EN TEXAS | El presidente ya va en cabeza en el estado de Texas, y todo apunta a que será capaz de asegurar la victoria en el segundo estado más poblado de Estados Unidos.

3:33 MÁS PROYECCIONES | Joe Biden se anota la victoria en Colorado, y Trump confirma el triunfo en Dakota del Norte.

3:22 VUELCO EN LAS APUESTAS | Donald Trump es favorito ahora mismo en las apuestas para ganar las elecciones. Inesperado vuelco.

3:12 CAROLINA DEL NORTE | Las opciones de Trump pasan por ganar en Carolina del Norte, donde está todo muy igualado. De momento Biden mantiene la ventaja, pero las proyecciones apuntan a que el presidente podría mantener la victoria.

3:00 NUEVOS RESULTADOS | Con el cierre de varios colegios en estados, Trumo se anota Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Arkansas, Louisiana y Wyoming, mientras que Biden gana en Nuevo México y Nueva York.

2:47 TEXAS | Los latinos del estado de Texas han votado en esta ocasión en muy altos porcentajes por Trump. Aún faltan por cerrarse muchos colegios importantes en este estado, en cualquier caso, como es el caso de El Paso.

2:28 ARRANCA EL DECISIVO RECUENTO EN PENSILVANIA | Será un recuento muy lento, de hecho, aún valdrán los votos por correo recibidos en los próximos días. Ya se ha reconocido desde la Casa Blanca que habrá retrasos en conocer los resultados definitivos en este estado. En cualquier caso, ya han arrancado los escrutinios en Fildadelfia, con la esperada gran ventaja en la urbe para Biden.

2:20 RETRASO EN NEVADA | Los colegios en el estado de Nevada se retrasarán una hora después de que el juez haya obligado a retrasar el cierre de algunos colegios.

2:15 TRUMP CON VENTAJA EN GEORGIA | El republicano se trabaja una interesante ventaja en Georgia, con hasta 8 puntos de ventaja, y eso que ya se ha contado la mayoría de los votos en Atlanta.

2:05 SE AÑADEN NUEVOS ESTADOS | Sin sospresas. Biden se anota Illinois, Maryland, Massachusetts, Connetitcut, Rhode Island. Trump hace lo porpio con Alabama, Oklahoma, Missisipi y Tennesee.

2:00 TRUMP GANA EN CAROLINA DEL SUR | El presidente reedita victoria en el estado de Carolina del Sur, que da 9 votos.

1:53 EMPATE TÉCNICO EN FLORIDA | Al 80% escrutado, empate técnico en Florida, pero las perspectivas son positivas para Trump.

1:45 TRUMP PUEDE GANAR FLORIDA | Quedan por contar muchos votos en el interior de Florida, donde en principio tiene ventaja Trump.

1:32 WEST VIRGINIA PARA TRUMP | Donald Trump cumple los pronósticos en West Virginia y se anota la victoria.

1:18 PROBLEMAS PARA TRUMP EN FLORIDA | El presidente pierde su ventaja en Florida, que ahora aparece en azul Biden, igual que Georgia. La noche empieza a pintar prometedora para el aspirante del Partido Demócrata.

1:11 BIDEN GANA EN VERMONT | El candidato demócrata se anota la victoria, esperada, en Vermont.

01:01 TRUMP GANA EN EL ESTADO DE INDIANA | Donald Trump ha ganado en el estado de Indiana, según las proyecciones de CNN y AP. El presidente se apunta los 11 votos electorales de este estado, tal y como ya hiciera en 2016.

01:00 JOE BIDEN SIGUE LOS RESULTADOS EN SU CASA | El candidato demócrata y favorito en la jornada electoral, Joe Biden, seguirá el escrutinio desde su casa en la ciudad de Wilmington, en Delaware.

00:50 PRIMEROS RECUENTOS ‘SERIOS’ | A la 1 de la mañana empieza a hacerse un recuento que se pueda tener en cuenta con el cierre de varios estados, incluyendo Indiana, Kentucky, Georgia, Virginia y algunos colegios en Florida.

00:31 TRUMP | El presidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado este martes que aún no ha preparado su discurso postelectoral, pero ha criticado al Tribunal Supremo por ampliar el periodo de votación en el estado de Pensilvania.

00:17 PRIMERAS VENTAJAS PARA TRUMP | En estos primeros recuentos en Kentucy e Indiana, la ventaja es clara para Trump, con más del 70% de votos a su favor. Son cifras esperadas, en cualquier caso, en estos primeros barrios.

00:10 LA CAMPAÑA DE BIDEN BUSCA VOTOS DE ÚLTIMA HORA EN FLORIDA | Aunque puede que no lo necesiten para ganar las elecciones, el equipo de Joe Biden está tratando de sacar votos de última hora de cualquier sitio en Florida, especialmente en los barrios hispanos.

00:00 PRIMEROS COLEGIOS CERRADOS | Medianoche en horario peninsular, cierran los primeros lugares de votación, 19 colegios en los estados de Indiana y Kentucky. Una muestra pequeña, en cualquier caso.

23:45 LA CASA BLANCA RECONOCE QUE «ESPERAMOS RESULTADOS» | La directora de Comunicaciones de la Casa Blanca ha reconocido que «esperamos retrasos, especialmente en Pensilvania».

23:35 TRUMP SEGUIRÁ LOS RESULTADOS DESDE EL ALA ESTE | Donald Trump seguirá los resultados de la noche electoral desde el ala este de la Casa Blanca, según ha informado la directora de Comunicaciones, Alyssa Farah.

23:15 BIDEN Y LOS RESULTADOS | El candidato demócrata Joe Biden tiene claro que esta noche no habrá resultados y se conforma con que pueda haber señales de «hacia dónde van las cosas». Ha dicho que esperará a ver cómo avanzan los resultados que puedan aparecer para decidir si sale a hablar o no.

23:10 TRUMP PREDICE «UNA GRAN NOCHE» | El presidente Trump, en su cuartel general de Virginia, asegura que «vamos a tener una gran semana y una gran noche, y lo más importante, vamos a tener cuatro grandes años».

23:06 12.000 NUEVOS ELECTORES EN MICHIGAN | Más de 12.000 nuevos electores se han registrado este mismo martes electoral en el estado de Michigan para poder votar. Joe Biden es claro favorito en este estado.

22:57 KANYE WEST SE VOTA A SÍ MISMO | El famoso rapero Kanye West, que en ocasiones ha mostrado su apoyo a Donald Trump, se ha votado a sí mismo en el estado de Wyoming. Aunque no consiguió que su nombre apareciera en las papeletas, lo ha hecho escribiendo su nombre como su elección.

22:44 ESPERAS PARA VOTAR | Las colas para votar en algunos lugares empiezan a ser largas. En algunos suburbios de Pensilvania se habla incluso de esperas de varias horas para poder votar.

22:30 LLAMADAS SOSPECHOSAS | El fiscal de Nueva York investiga llamadas que invitan a la gente a quedarse en casa y no votar. Estas llamadas se han detectado en Nueva York y también en algunos estados más.

22:20 LOS POLICÍAS DE NUEVA YORK, CON TRUMP | Un portavoz de la Policía de Nueva York ha lanzado su apoyo a la reelección del presidente asegurando que quién llegue a la Casa Blanca «tendrá un impacto directo sobre la policía en toda la nación».

22:03 ¿A QUÉ HORA SE CONOCERÁ EL GANADOR? | Primero, hay que dejar claro que en la noche electoral los estados no declaran de forma oficial los ganadores. En realidad, son los medios de comunicación -como la CNN, Associated Press o la Fox– los que hacen una proyección en cuanto tienen suficiente información para ello. Son los medios los que van mostrando, con acierto prácticamente completo, quién va imponiéndose en cada estado, hasta que se puede proyectar un ganador claro.

Esta es la razón por la que este año los resultados pueden tardar tanto en llegar. En lugares clave como Florida o Pensilvania, los recuentos pueden demorarse tanto que al final de la noche no habría elementos suficientes para establecer una proyección acertada.

21:40 EL PARTIDO EN OHIO | Sólo tres de los 45 presidentes de EEUU lo fueron sin ganar en Ohio. De ahí que aunque Florida, Pensilvania, Michigan o Arizona estén considerados este año como los Swing States en los que se jugará la Presidencia, ninguno de los dos candidatos dará la guerra por perdida mientras no haya caído formalmente derrotado en la batalla Ohio, donde se eligen 19 votos electorales. Diez menos que en la disputada Florida, pero históricamente más representativos de lo que EEUU piensa.

21:20 BIDEN: «OPTAMOS POR LA ESPERANZA» | El candidato demócrata asegura que «si me elegís, voy a ser un presidente americano, no va a haber estados rojos o azules, va a haber Estados Unidos. Nosotros optamos por la esperanza en lugar del miedo, por la verdad en lugar de la mentira».

21:11 BIDEN SE PRONUNCIA | El candidato del Partido Demócrata y favorito para ganar las elecciones se muestra optimista pero cauto desde Scranton, donde ha estado charlando con voluntarios de su campaña. Ha asegurado Biden que «me siendo bien, pero esto no se acaba hasta que se acaba».

20:53 «ACTORES EXTRANJEROS» |El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, ha descartado que «actores extranjeros» puedan poner en tela de juicio los resultados de las elecciones presidenciales de este martes en el país norteamericano. «No existen indicios de que actores extranjeros hayan tenido éxito a la hora de comprometer el proceso electoral o de manipular votos en estos comicios», ha aseverado durante una rueda de prensa llevada a cabo de forma telemática.

20:46 TRUMP CRITICA AL SUPREMO | Donal Trump ha criticado la decisión del Supremo de permitir que Pensilvania siga recibiendo votos tres días después del día de las elecciones y ha alertado de que esta es una «decisión muy peligrosa para el país». «Creo que esa decisión no es afortunada porque considero que debemos saber lo que hay esta noche. (…) No puedes dejar que esas cosas se alarguen durante días o semanas», ha lamentado antes de expresar su temor a que esto suponga un cambio en los resultados totales de los comicios.

20:30 CAROLINA DEL NORTE | La Junta Electoral del estado de Carolina del Norte ha decidido extender el horario de votación de cuatro colegios electorales porque abrieron tarde. Esto podría retrasar los resultados en este estado unos 45 minutos más, informan medios norteamericanos.

20:26 BARACK OBAMA | Barack Obama asegura en Twitter en apoyo al candidato demócrata: «Durante ocho años, Joe Biden fue el último en abandonar la habitación cuando me enfrenté a una deicisión difícil. Él me hizo mejor presidente».

20:24 LA GUARDIA NACIONAL EN FLORIDA | Bajo la dirección del gobernador Ron DeSantis, la Guardia Nacional de Florida se ha movilizado en el estado «por precaución», asegura a la CNN la secretaria de Estado de Florida, Laurel Lee.

20:21 FLORIDA | La secretaria de Estado de Florida, Laurel Lee, dice que hasta el momento no se han reportado problemas de seguridad en la votación en el estado. Reseña que puede haber recintos aislados en dos condados, el condado de Lake, en Florida central y el condado de Lee, en el suroeste de Florida, que tenían «algunos desafíos tecnológicos esta mañana». Pero dijo que estos problemas no impedirán que los votantes emitieran sus votos. También dijo que «la información errónea y la desinformación siguen siendo una amenaza activa», aunque dijo que no se habían reportado nuevos mensajes preocupantes el martes.

20:17 BARAK OBAMA | El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha compartido un mensaje de apoyo a Joe Biden en Twitter: «Tenemos la oportunidad de escoger a Joe y a Kamala para reconstruir un país mejor. Pero tenemos que hacerlo todos y cada uno de nosotros».

