Una zuliana se gradúa con honores en la Universidad de Londres

Caracas.- María Mercedes Román es abogada y zuliana y el pasado 28 de octubre se convirtió en la primera venezolana en graduarse con honores en la maestría de Derecho Internacional Público en Queen Mary, University of London.

«Con distinción, o como diríamos en Venezuela, con honores. Así completo mi maestría en Derecho Internacional Público», escribió Román en una publicación que hizo en su cuenta en Instagram.

En el post también escribió unas emotivas palabras en agradecimiento a sus familiares y a Venezuela.

A través de su cuenta en Instagram, compartió el documento en el que se señala que se graduó con distinción | Fpto: Instagram

«Esta distinción te la dedico a ti, Venezuela. Siendo la única venezolana en este año académico, sentí la responsabilidad de llevar tu nombre conmigo y dejarlo en alto. No es un compromiso fácil de asumir, porque tú eres grande, eres simplemente maravillosa, y yo no podía darme el lujo de no estar a tu nivel. Por eso, trabajé muy duro para destacar en todo lo que hacía», dijo en la emotiva dedicatoria.

Durante su proceso de formación, Román asumió roles de representación en la universidad, organizando eventos académicos con especialistas reconocidos y hablando en nombre de sus compañeros del programa, según relató ella misma.

Pero no es la primera vez que destaca en su preparación académica. En el año 2016 se graduó también con honores en la Universidad del Zulia, donde recibió el título de abogada.

Un año después de graduada decidió emigrar hacia España, país en el que comenzó sus estudios de educación superior, para luego mudarse a Inglaterra, donde se encuentra actualmente.

La zuliana ha dejado claro en el exterior lo orgullosa que se siente de ser venezolana | Foto: Instagram

En su trayectoria fuera del país, siempre ha dejado claro que es venezolana y ha logrado colarse entre destacadas personalidades de la diplomacia. Entrevistó a la la escritora polaca Anna Mandrela para la revista virtual Mediana Rodowe.

«Anna ha pasado su carrera investigando y escribiendo sobre los hechos del Holocausto y posteriormente la invasión de Rusia en Polonia, hechos que guardan ciertos rasgos [en común] con la dictadura en Venezuela«, escribió María Mercedes en Instagram cuando fue publicado su trabajo.

María Mercedes Román con la embajadora de Guinea Ecuatorial | Foto: Instagram

También ha compartido con destacadas figuras de la diplomacia, como la embajadora de Guinea Ecuatorial, Purificación Angue Ondo. «En palabras de ella a las mujeres se nos da mejor la diplomacia gracias a nuestro sexto sentido, la intuición nos favorece mucho», dijo para compartir la experiencia de conocer la labor de la representante diplomática.

Redacción El PitazoVista_4

