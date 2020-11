View this post on Instagram

🚨 Trabajadores de la salud y docentes protestan en Caracas por mejoras salariales. 📽 Cortesía 𝗗𝗲𝘀𝗹𝗶𝘇𝗮 👉 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘃𝗲𝗿 𝗺𝗮́𝘀 📌 Para más información ingresa en el link de nuestra BIO