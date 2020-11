Coronavirus, última hora | Sanidad notifica 368 muertes, la segunda cifra más alta desde junio #españa

El coronavirus continúa su avance en España durante esta segunda ola. La única Comunidad Autónoma que se libra del aumento de los casos, tanto de contagios como de ingresos hospitalarias, es Madrid. Mientras en la mayoría del territorio nacional las restricciones crecen y se endurecen cada semana, en la región capitalina la incidencia de contagio ha descendido.

Sanidad registra 21.908 contagios y 368 muertes

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 21.908 casos más de Covid-19, de los que 9.606 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 8.924 registrados el miércoles, elevándose la cifra global de personas infectadas por coronavirus a las 1.306.316. La tasa media actual de contagios en España en los últimos 14 días se sitúa en los 527,30 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, el departamento que dirige Salvador Illa ha notificado este jueves 368 más, 1.002 en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 38.486 personas.

Ceuta prohíbe entrar o salir de la ciudad salvo causa inaplazable

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha publicado este jueves por la tarde un una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma en virtud del cual extiende desde el próximo lunes y durante dos semanas seguidas el confinamiento perimetral de la población de la localidad española norteafricana, que no podrá salir o entrar de ella salvo causa inaplazable y debidamente justificada desde la medianoche de este viernes hasta el 23 de noviembre.

El nuevo decreto endurece las medidas de limitación de la movilidad y la actividad social que Vivas impuso en el dictado el pasado 28 de octubre, con el que se convirtió junto a la presidenta de Madrid en el único que limitó el confinamiento perimetral de su territorio a los fines de semana.

Madrid: descienden los casos un 60%

Los casos de coronavirus han descendido en la Comunidad de Madrid han descendido más del 60 por ciento respecto al pico máximo de la pandemia en esta segunda ola, que tuvo lugar la semana del 14 al 20 septiembre, y en los últimos 15 días han bajado más del 25 por ciento.

Así lo ha expuesto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el Pleno de la Asamblea, donde ha defendido que tienen «monitorizada cada zona básica de salud de la Comunidad, cada centro de salud y cada hospital», y esto les permite «tener información al momento, muy detallada y muy precisa para la toma de decisiones».

Además, ha desgranado que ha descendido en más de la mitad la tasa de incidencia acumulada de la Comunidad de Madrid a 14 días, situándose en 359 casos por cada 100.000 habitantes, desde los 813 de hace cuatro semanas.

El titular de Sanidad ha incidido en que la región se sitúa muy por debajo de la media nacional así como entre las cinco autonomías con menos incidencia acumulada. También sus municipios con más de 50.000 habitantes se encuentran en una incidencia acumulada por debajo de los 500 casos, excepto uno.

En cuanto a Madrid capital, la incidencia acumulada es de 349 por 100.000 habitantes, situándose los 21 distritos por debajo de 500 casos y en concreto, 18 de ellos, por debajo de los 400.

Escudero también ha desgranado que las últimas cuatro semanas se ha visto reducida la incidencia acumulada en 268 de las 287 zonas básicas de salud con las que contamos, lo que representa más del 93 %.

El consejero autonómico ha incidido en que no se puede cantar «victoria» ni «caer en la autocomplacencia» pero su propósito es seguir trabajando para combatir el virus con la certeza de que las medidas que adoptan «son el camino».

País Vasco

El País Vasco ha detectado este pasado miércoles 1.461 nuevos positivos en coronavirus, lo que supone 36 más que en el día anterior, y eleva la tasa de positividad al 10%, casi un punto más que en la jornada precedente. Además, 76 personas con coronavirus ingresaron en planta y 111 pacientes permanecen en las UCI de los hospitales vascos, cuatro más que el día anterior.

Según ha informado el Departamento Vasco de Salud, a lo largo de este pasado miércoles se hicieron 14.668 pruebas PCR y de antígenos, por debajo de los 15.611 test diagnósticos realizados el día anterior, de los que 1.461 fueron positivos, frente a los 1.425 de la jornada precedente. De esta forma, la tasa de positividad se ha elevado casi un punto, del 9,1% al 10%.

Por territorios, Gipuzkoa registró este pasado miércoles el mayor número de positivos, 671 frente a los 630 detectados 24 horas antes. Por su parte, Bizkaia detectó 621 nuevos contagios, por debajo de los 623 del día precedente, y Álava sumó 151 casos nuevos, once menos que el martes. Además, se detectaron nueve casos positivos de personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, los mismos que en la jornada precedente.

Respecto a la situación en los hospitales, durante la jornada de este pasado miércoles ingresaron 76 personas con covid en planta. En la actualidad, un total de 111 pacientes con covid-19 permanecen en las UCIs, lo que supone cuatro más que este pasado martes.

Navarra

Navarra detectó ayer miércoles 420 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 4.359 pruebas (3.297 PCR y 1.062 test de antígenos), con un 9,6% de positivos.

Desde el punto de vista epidemiológico, de evolución de la pandemia, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra indica que ayer se produjeron en Navarra 25 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, uno de ellos en la UCI, y se han registrado dos fallecimientos correspondientes a un hombre de 63 años y a una mujer de 89. El número total de muertes por esta causa se sitúa, por tanto, en 739.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 51% de los positivos, el área de Estella tiene el 18%, y a la de Tudela pertenecen el 11% de los casos. El resto de positivos (20%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 30 a 44 años, con un 23%, seguido del de 45 a 59 años, con un 21%. A continuación, se sitúa el grupo de menores de 15, con un 19%; el de mayores de 75 años, con un 14%; el de 60 a 75, con el 10%; y, por último se encuentra el de 15 a 29 años, con el 13%. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 42,3 años. Respecto al género, el 53% de los casos son mujeres y el 47%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), tras el balance de ingresos y altas, 420 personas permanecen ingresadas con y por COVID-19 (4 más que ayer), 61 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una más que ayer) y otras 69 en hospitalización domiciliaria (uno más). Los demás, 290 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios COVID-19.

Sumando los positivos registrados de ayer, y tras la nueva actualización de datos realizada este miércoles por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 35.210.

La Rioja

La Rioja ha aumentado sus casos activos por coronavirus en 204 casos al pasar de los 1.514 de ayer a los 1.718 de este jueves, según datos del Gobierno de La Rioja. Por su parte, la presión hospitalaria se mantiene en 155 ingresados aunque hay dos nuevos pacientes en la UCI del hospital San Pedro, situándose en 34 personas.

Con respecto a dicha situación hospitalaria, de los 155 ingresos un total de 89 están en planta del hospital San Pedro (ayer, 92) y 32 personas se encuentran en planta de la Fundación Hospital de Calahorra (uno más que ayer).

Los brotes activos se mantienen en 38 y, a día de hoy, hay 13.788 personas en cuarentena (ayer, 13.517).

Con respecto a la situación en centros de mayores, hay un total de 82 positivos (uno menos que ayer). El número de residencias de personas mayores sin usuarios afectados por COVID-19 es de 24 de 32 (ayer, 25).

Finalmente, y en educación, se han notificado 22 nuevos casos positivos. Casos activos hoy: 267, el 0,49% de la población escolar (ayer: 267).

Con respecto a los nuevos casos notificados por localidades corresponden a los siguientes: Logroño (10), Calahorra (4), Navarrete (1), Rincón de Soto (1), Alfaro (1), Lardero (1), Autol (1), Haro (1) y Arnedo (1). Además, hay un caso perteneciente al ciclo 0-3 años pero no consta por el momento si asiste o no a escuela infantil ni, por ello, la localidad.

Murcia

La Región de Murcia ha registrado 835 nuevos casos de coronavirus y 16 nuevos fallecimientos por Covid-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta en toda la pandemia. Se trata de ocho varones y ocho mujeres de 64, 72, 77, 78, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 91, 92, 93, 96 y 97 años, siete de ellos de Molina de Segura, cinco de Murcia, tres de Campos del Río y uno de Cartagena.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 378, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes a este miércoles a las 23.59 horas.

El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 41.086 casos, de los que 39.380 han sido acreditados mediante PCR o test de antígenos, y 1.706 a través de pruebas de anticuerpos.

De los 835 nuevos casos, 285 corresponden al municipio de Murcia, 66 a Cartagena, 41 a Caravaca de la Cruz, 41 a Yecla, 36 a Jumilla, 30 a Alcantarilla, 28 a Cehegín, 27 a Totana, 22 a Lorca, 22 a Molina de Segura, 19 a Alhama de Murcia, 17 a Archena, 17 a Moratalla, 16 a Fuente Álamo, 16 a Torre Pacheco, 13 a San Javier, 12 a Mazarrón, 12 a La Unión, 11 a San Pedro del Pinatar, 10 a Cieza, 8 a Bullas, 8 a Las Torres de Cotillas, 7 a Ceutí, 6 a Abarán, 6 a Alguazas, 6 a Calasparra. El resto están repartidos entre diversas localidades.

El número de casos activos asciende a 11.683 en la Región de Murcia (221 más que en la jornada anterior), de los que 593 están ingresados en centros hospitalarios (16 más). De ellas, 98 se encuentran en cuidados intensivos (los mismos respecto al día anterior).

El resto, 11.090, permanecen en aislamiento domiciliario (205 más) y hay 27.319 personas curadas, 598 de ellas el día anterior. Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo, en concreto ya se han realizado 393.894 PCR y antígenos y 74.233 de anticuerpos.

Castilla y León

Castilla y León contabiliza un total de 96.595 positivos por coronavirus, de ellos 1.355 nuevos, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este jueves registran, asimismo, 35 fallecimientos en hospitales, mientras que el total en este ámbito es de 2.998 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 13.830, tras sumarse otras 190.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 745 y los casos positivos a ellos vinculados, 6.549. De ellos, Ávila contabiliza 92, los mismos; Burgos, 45, cuatro menos; León, 21, dos menos; Palencia, 69, cinco menos; Salamanca, 97, tres más; Segovia, 87, siete más; Soria, 55, cinco más; Valladolid, 207, 19 más, y Zamora 72, cuatro menos que ayer.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 96.595 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.355 más. Según los datos de la Administración regional, 89.964 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

Baleares

El Servicio de Epidemiología del Gobierno balear ha notificado este jueves un total de 262 nuevos contagios de COVID-19 al Ministerio de Sanidad y un nuevo fallecido, según los datos publicados por Salud, que también ha informado de 181 pruebas PCR positivas en las últimas 24 horas.

Con estos datos, la Comunidad alcanza los 19.717 casos acumulados de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, y un total de 375 fallecidos.

Actualmente, el IbSalut atiende a 3.360 personas en relación con el COVID-19. Hay 206 personas ingresadas en planta (13 más que este miércoles): 143 en Mallorca, 60 en Ibiza y tres en Menorca.

En cuanto a la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, asciende a 50 pacientes (uno más que el día anterior): 42 en Mallorca, cinco en Ibiza y tres en Menorca.

Salud también ha informado de 22 altas hospitalarias y 157 altas de atención primaria en las últimas horas.

Andalucía: 3.198 hospitalizados

Los hospitales andaluces registran este jueves 5 de noviembre una nueva jornada de aumento de su presión asistencial con 77 pacientes ingresados por coronavirus Covid-19 más en 24 horas y alcanza la cifra de 3.198, máxima cifra desde el inicio de la pandemia, de los que 422 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), 14 más que la víspera y aún por debajo de los 438 registrados en el pico máximo el pasado 30 de marzo.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

Tres días después de superar el registro máximo de 2.708 hospitalizados de finales de marzo, la cifra no para de crecer y se sitúa en los 3.198 hospitalizados con un nuevo incremento diario de 77 pacientes que supone el menor aumento de la semana después de la subida de 185 del miércoles, de 172 el martes y de 153 el lunes, aunque el aumento de esta jornada es superior al incremento de 33 pacientes registrado el jueves pasado. Los 3.198 hospitalizados contabilizados este jueves son 853 más que los 2.345 registrados hace siete días.

Igualmente, el número de pacientes en UCI experimenta su decimoctava subida consecutiva con 14 más, superior al aumento de ocho del miércoles e inferior al incremento de 19 del martes, de 22 el lunes, de 19 el domingo, de 15 el sábado, de 29 el viernes y de tres el jueves pasado.

Los 422 pacientes en UCI contabilizados esta jornada son 126 más que los 296 hospitalizados en estas unidades hace una semana, aunque la cifra sigue siendo inferior a los 438 contabilizados el 30 de marzo en el pico máximo de la pandemia.

Aumentan los casos en localidades de La Rioja

Logroño ha visto aumentar sus casos activos en 49 personas al pasar de los 779 de ayer a los 828 de este jueves. Por su parte, Calahorra y Arnedo, también han crecido en 25 y 38 casos, respectivamente, situándose con 171 y 154.

Por contra, Alfaro ha bajado en seis los casos de COVID-19, hasta los 48, y uno lo ha hecho Nájera, hasta los 41. Han subido también en Rincón, en cuatro personas, registrando 40, al igual que Lardero que pasa de 33 ayer a los 37 de hoy.

Fuenmayor cuenta con 34, por 29 de Villamediana de Iregua, y los 24 de Haro. 24 casos, registran, por su parte, Aldeanueva de Ebro y Pradejón.

El Ejecutivo regional ha actualizado este miércoles los datos de los municipios de más de 1.000 habitantes. Los casos activos son las personas diagnosticadas de COVID-19 con menos de 10 días desde el inicio de los síntomas.

Murillo registra 19 casos, por 15 de Albelda y 13 de Autol y Navarrete. 11 tiene Quel, 8 Alberite y con 7 casos aparecen Santo Domingo, Casalarreina y Ezcaray.

Finalmente, Cenicero tiene 4 casos, y dos suman Nalda, Baños de Río Tobía y Entrena.

Cantabria suma 3 muertos

Cantabria ha sumado tres nuevos fallecidos por coronavirus en las últimas horas, una mujer de 85 años y dos varones de 89 y 92 años, con lo que el total asciende a 260 desde que comenzó la pandemia.

Además, han aumentado los casos activos, hasta un total de 2.499, de los que 152 están hospitalizados, tres más que ayer, 21 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), frente a los 17 de ayer, con lo que ya se supera el 20% de camas UCI ocupadas por pacientes Covid, lo que «puede poner en riesgo el sistema sanitario de Cantabria».

Así lo ha advertido hoy el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa de acuerdos del Consejo de Gobierno, en la que ha informado que ayer se han detectado en la región 154 casos nuevos y en lo que va de jornada de este jueves 138, con lo que los positivos ascienden a 11.923, de los que 9.164 han superado ya la enfermedad. En estos momentos hay 2.347 personas en cuarentena domiciliaria.

La incidencia acumulada es 417 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a Cantabria en nivel 3 de alerta.

En total, se han realizado 245.107 test, lo que supone 42.166 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media. Dentro del personal sanitario hay 57 casos activos.

En las residencias de dependientes, con 5.600 usuarios, hay actualmente 87 casos activos, once menos que ayer. Hay once centros con algún caso positivo, y los brotes más importantes siguen estando en Villacarriedo, donde no obstante se ha pasado de 45 casos a 25 ayer, y en la residencia Hijos del Mar, en Igollo, con 30 casos activos.

También se ha producido un incremento de casos entre los profesionales de estos centros, «considerable» en los últimos días, y alcanza los 50 a día de hoy.

Hospitalizados en Galicia

Los pacientes con Covid-19 hospitalizados en Galicia han aumentado hasta los 577, lo que supone 14 más que los registrados este miércoles, pero han descendido en uno los ingresados en UCI, que se sitúan en 79.

Así se refleja en los datos actualizados este jueves en la web de la Consellería de Sanidade con cifras hasta las 18,00 horas de este miércoles, en las que se consta que hay 498 personas con coronavirus hospitalizadas en unidades convencionales y 79 en unidades de críticos.

En cuanto a las áreas sanitarias, descienden ligeramente los pacientes con Covid hospitalizados en la de Ourense, dos menos, que tiene 102, de ellos 87 en unidades convencionales y 15 en UCI –dos menos que este miércoles–. Hasta la fecha se han curado 5.256 personas y realizado 97.698 PCR.

También bajan en el área sanitaria de Santiago y Barbanza, donde hay 73 pacientes con Covid hospitalizados, de ellos 61 en unidades convencionales –ocho menos– y 12 en UCI –sin cambios–. Las personas curadas ascienden 4.775 y las PCR hechas a 116.664.

Mientras, aumentan a 143 los ingresados con coronavirus en el área de A Coruña y Cee, de ellos 19 en UCI –uno más– y 124 en otras unidades –10 más–. Los curados suben a 7.321 y las PCR realizadas a 165.219.

En el área de Vigo las personas con Covid ingresadas se incrementan a 84, de ellos 16 en UCI –uno más– y 68 en otras unidades –uno más–. Hasta la fecha se han curado 4.168 personas y hecho 141.645 PCR.

Por su parte, en el área de Pontevedra hay 78 pacientes con coronavirus hospitalizados, de ellos cuatro en UCI –uno menos– y 74 en otras unidades –dos más–. Los curados suben a 2.654 y las PCR realizadas a 68.949.

En el área de Lugo aumentan a 48 los pacientes con Covid ingresados, de ellos cinco en UCI –sin cambios– y 43 en otras unidades –seis más–. Hasta el momento los curados se sitúan en 3.500 y las PCR ascienden a 83.071.

Y en el área de Ferrol las personas con Covid ingresadas suben a 48, de ellas ocho en UCI –una más– y 41 en otras unidades de hospitalización –tres más–. Hasta la fecha se han curado 1.290 personas y realizado 49.666 PCR.

Cataluña: 5.024 casos y 66 fallecidos

Cataluña ha registrado hasta este jueves 285.233 casos confirmados acumulados de coronavirus –256.177 con una prueba PCR–, 5.024 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 14.378, 66 más que los registrados el miércoles: 8.804 en hospital o centro sociosanitario, 4.245 en residencia, 880 en domicilio y 449 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.770, lo que supone un aumento de 38 respecto al último recuento.

Un total de 485 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 4 menos que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el miércoles alcanzaba un nivel de 747, y 24 horas después está en 739. La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) ha descendido a 0,95, y la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 818,22 por cada 100.000 habitantes.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 22.105 personas que han dado positivo, de las que 6.840 han muerto y 166 se encuentran actualmente ingresadas, 7 de ellas en la UCI.

Prórroga del toque de queda

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha descartado levantar el toque de queda tras 15 días de su aplicación en Cataluña para controlar la incidencia del coronavirus y ha añadido: «Estamos en el camino pero ahora no debemos correr».

En una entrevista este jueves en Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha explicado que la bajada del índice de reproducción de la Covid-19, RT, por debajo de 1 se debe a las primeras restricciones y ha indicado que «al cabo de unos días se podrá ver que bajan el número de casos y, al cabo de unos días más, los de hospitalizaciones y UCIs».

«Iremos paso a paso, estamos en el camino», ha insistido Vergés, que ha apostado por afianzar los datos antes de levantar las medidas y ha asegurado que el toque de queda continuará seguro durante 15 días más y mirarán de qué manera se prorrogan el resto de medidas.

Preguntada por el confinamiento domiciliario, la consellera ha destacado que las medidas actuales tienen «un impacto clarísimo» y que esta segunda ola de contagios permite hacer cosas diferentes contando con la experiencia de lo ocurrido en marzo.

Aislados 200 alumnos en Vigo

Un total de 200 alumnos del Colegio Apóstol Santiago Jesuítas de Vigo han sido aislados tras detectarse los casos positivos de COVID-19 de un profesor y dos estudiantes del mismo.

Fuentes del centro educativo han explicado a Europa Press que recientemente se confirmó que se había contagiado un profesor que ejerce la docencia en las ocho clases de los cursos de tercero y cuarto de Educación Primaria, de las que cada una cuenta con 25 alumnos.

Además, las mismas fuentes han indicado que se han detectado los casos positivos de dos estudiantes de los mismos cursos del centro educativo vigués.

Esta situación ha motivado que la Consellería de Sanidade haya decidido el aislamiento de los 200 alumnos que suman las ocho clases de tercero y cuarto de Educación Primaria como medida preventiva.

Navarra

Navarra ha registrado este miércoles 413 nuevos casos de Covid-19 tras haberse realizado 4.359 pruebas de PCR y antígenos. Supone una subida de casos frente a los 340 detectados el día anterior.

Los 413 nuevos casos ayer suponen una tasa de positividad de 9,5 por ciento, medio punto más que la tasa aportada el día anterior, del 9 por ciento, según ha informado el Gobierno foral en Twitter.

Galicia: nuevas restricciones

Las nuevas restricciones en las ciudades y más de 50 municipios para hacer frente a la propagación del coronavirus entrarán finalmente en vigor la medianoche del sábado, tal y como recoge la orden de la Consellería de Sanidade publicada al filo de la medianoche de este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Pese a que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había dicho en rueda de prensa este miércoles que las nuevas restricciones, incluido el cierre de los bares y restaurantes y nuevos confinamientos perimetrales, entrarían en vigor a las 15,00 horas de este viernes, la orden del DOG retrasa su efectividad nueve horas, hasta la medianoche del sábado, excepto en el municipio ourensano de O Carballiño, donde arrancaron la medianoche de este jueves.

La orden también explicita que la eficacia de las medidas se extenderá hasta las 15.00 horas del 4 de diciembre, justo antes del puente de la Constitución. En cualquier caso, explicita que éstas «serán objeto de seguimiento y evaluación continua», con lo que «podrán ser modificadas o levantadas antes.

Las nuevas restricciones más destacadas son el cierre de actividades consideradas no esenciales, incluidos los establecimientos de hostelería, salvo los servicios de entrega a domicilio o para su recogida en el local. En el caso de los establecimientos de restauración de centros sanitarios o para trabajadores de una empresa nada más podrán mantener el servicio de cafetería, bar y restaurante y no podrán superar el 50% de su capacidad.

Las zonas que estarán bajo un cierre perimetral son: A Coruña, junto con Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros; el ayuntamiento de Lugo en solitario; Santiago con Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra y Vedra; Ferrol, con Ares, Fene, Neda, Narón y Mugardos; Ourense, con Amoeiro, Barbadás, Coles, O Pereiro de Aguiar, San Cibrao y Toén; Pontevedra, con Vilaboa, Ponte Caldelas, Poio, Marín, Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade y Soutomaior; y Vigo con Mos, Nigrán, Gondomar, O Porriño y Redondela.

También tendrán las mismas restricciones los ayuntamientos con tasa acumulada a 14 días superior a 200 casos por 100.000 habitantes, y tendencia ascendente en la notificación de los mismos: Vimianzo, Monforte, Burela, Viveiro, O Carballiño, Verín, Xinzo, Cangas, A Estrada, Lalín, Silleda, Ponteareas, Tui, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa.