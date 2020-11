¡Escándalo! Revelan los detalles de la relación secreta de 9 años entre Alicia Machado y Ricardo Arjona

Chisme No like reveló todos los detalles de la relación amorosa entre la ex miss venezolana y el cantante guatemalteco que duró 9 años y fue el secreto mejor guardado porque nunca trascendió a la opinión pública.

Se conocieron durante un Festival de Viña del Mar por el año 1999, Alicia era miembro del jurado y Arjona era uno de los cantantes invitados al evento. Cuenta Elisa Beristain que Ricardo Arjona no le quitó la vista a Alicia, que fue un flechazo.

Gran parte del romance sucedió en México. Alicia estaba participando en una telenovela junto a Itatí Cantoral quien se volvió una especie de confidente y amiga que estaba enterada de esta relación. Las dos lloraban y se contaban sus penas y de hecho Alicia es madrina de sus hijos.

Alicia estuvo enamoradísima de Ricardo Arjona, él se la pasaba diciéndole que se iba a divorciar, se refería a su esposa de ese entonces Leslie Torres, pero eso nunca pasó. Según Elisa, Alicia tenía un prometido llamado Juan al que dejó por Arjona.

Se solían ver en bares bohemios y Alicia siempre iba acompañada para no despertar sospechas. Machado dice que el cantante no estuvo de acuerdo con que ella se dedicara a la actuación y a la canción e inclusive no le gustó que posara para Playboy.

Ricardo le llegó a preguntar: ¿Qué dejarías tú por mí?.

Alicia ha contado que tenía un piano y Ricardo habría compuesto para ella temas como «Desnuda» y «Santo Pecado «, afirmaron en Chisme No Like.