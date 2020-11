Kanye West llegó detrás de la ambulancia en las elecciones presidenciales de EEUU

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están color de hormiga, Donald Trump busca quedarse en la Casa Blanca por cuatro años más, mientras que Joe Biden quiere tomar posesión de una vez. Los resultados todavía completos, pero lo que si se sabe es que ambos están casi con los mismos números.

En medio de esto esto, está Kanye West, quien sin pena ni gloria, quedó detrás de la ambulancia en las elecciones donde pretendía convertirse en el nuevo presidente-rapero de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de los malos resultados, el también empresario, aseguró que le postulará en 2024.

Tras haber invertido más de siete millones de dólares en la creación de su campaña electoral y votar por sí mismo en las urnas, el cantante habría conseguido, aproximadamente, 60.000 votos.

A través de su cuenta de Twitter, Kanye West ha dado gracias a Dios y ha retransmitido cómo se votaba a sí mismo: “Votando por primera vez en mi vida por el presidente de los Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío… yo mismo”.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it’s for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020