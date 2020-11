Este perrito fue encontrado deambulando por sector cercano a San Cayetano en el barrio Aranjuez de Medellín.

Si lo reconoce- por favor llame ya al 3197764343

Para ver más mascotas pérdidas o en adopción en Medellín de clic AQUÍ

