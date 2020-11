Salardi asegura que vacancia es una pérdida de tiempo #perú

Ministro de la Producción afirma que recurrir a vacancias presidenciales no es saludable para la reactivación del país

El ministro de la Producción, José Antonio Salardi, consideró que esta crisis política a causa de la segunda moción de vacancia presidencial no es saludable para el pueblo y espera que el lunes 9 de noviembre prime la sensatez y la gobernabilidad durante el debate por el bien del país. “Está claro que tanta incertidumbre no le hace para nada bien al país, siempre ha habido la disposición de trabajar conjuntamente con el Congreso en aras de la reactivación económica”, sostuvo a los medios de comunicación.

Además, agregó que no se puede perder el tiempo en pedidos como estos, y que luego se pueda seguir trabajando con el Parlamento, priorizando la reactivación económica y mejorar las condiciones de vida de los peruanos. “No es saludable que cada cierto tiempo haya intentos de vacancia, el presidente también anunció una posición clara sobre el particular, esperemos que prime la sensatez por el bien del país y la gobernabilidad”, mencionó.

El Pleno del Congreso acordó debatir este lunes 9 de noviembre la segunda moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, la cual impulsa la bancada de Unión por el Perú (UPP), tras investigaciones en contra del mandatario por recibir presuntas coimas cuando era gobernador de Moquegua.