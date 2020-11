última hora de los resultados y el número de votos de Trump y Biden en directo #españa

01:53 CENSURA | Acusan a las grandes cadenas de TV estadounidenses de cortar la comparecencia cuando Trump ha empezado a enumerar las irregularidades en las elecciones. La MSNBC asegura que lo ha hecho para hacer ‘fact-checking’ de lo que decía el presidente.

00:17 DONALD TRUMP | El todavía presidente comparece ante los medios en la Casa Blanca. «Si se cuentan los votos legales, he ganado con claridad. Si se cuentan los votos ilegales, nos habrán robado las elecciones», dice Trump. «Ha habido una gran ola roja, las encuestas se han equivocado cuando predecían una ola azul», continúa el presidente. «Este es el año de las mujeres republicanas, que han sido elegidas en un número que no tiene precedentes», señala Trump. El republicano asegura que las encuestas de los medios han influido en estas elecciones. Asegura que el GOP es «el partido de la gente», mientras que el partido republicano representa «a los empresarios de los medios, a los banqueros…».

«He ganado en Pensilvania y en Georgia por una gran diferencia», apunta Donald Trump. El republicano repasa todos los estados y señala las irregularidades que, supuestamente, han permitido «el robo de las elecciones».

«Este es un caso en el están tratando de robar las elecciones, como en Filadelfia, el lugar más corrupto del país», asegura Trump. «Esto no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos», dice y añade que «tenemos un montón de información» sobre las irregularidades que se han producido.

«Detroit es otro lugar donde han pasado cosas extrañas. En Detroit se han cubierto las ventanas de las zonas donde se cuentan los votos para evitar que nadie pudiera ver lo que sucedía dentro», asegura Trump. «Se ha denegado el acceso de observadores en algunos de los ‘Swing States’», añade.

«Queremos transparencia, que se cuenten los votos legales. No queremos que se cuenten los votos que han llegado después del día de las elecciones. Creemos que vamos a ganar, hay muchas pruebas y vamos a ganar porque no podemos permitir que se roben unas elecciones», dice Trump, que califica todo lo que ha pasado como «una historia de terror» y da igual quien gane porque «esto no puede pasar».

23:21 NEVADA | En estos momentos Nevada ha contado ya el 95% de los votos. Sólo quedan dos condados por decidir: Clark y Washoe, donde la ventaja de Biden es incontestable.

23:13 GEORGIA | La última actualización del estado de Georgia, con el 99% de los votos escrutados, da un ventaja de 9.525 votos a Trump sobre Biden. El actual presidente tendría el 49,48% de los apoyos frente al 49,29% del demócrata.

22:38 PENSILVANIA | En este estado quedan por escrutar 340.000 votos. Según la secretaria de estado podría conocerse el ganador a lo largo del día –de madrugada ya en España–. En estos momentos, Pensilvania se decanta por Trump con 108.367 votos de ventaja.

22:30 ARIZONA | Biden está en estos momentos por delante de Trump, con una ventaja de 68.129 votos pero todavía quedarían unos 430.000 votos por escrutar. Aunque Fox ha dado como vencedor a Biden, se trata solamente de una proyección, todavía nada hace pensar que Biden se haya impuesto.

20:40 BIDEN | La campaña del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se ha mostrado este jueves esperanzada y a la espera del recuento total de los votos que quedan pendientes en seis estados del país y que considera que darán la victoria al que fuera ‘número dos’ del expresidente Barack Obama.

En una rueda de prensa este jueves, la jefa de campaña de Biden, Jennifer O’Malley Dillon, ha pedido paciencia a la ciudadanía mientras los resultados se siguen actualizando, si bien ha expresado que el transcurso de los hechos se está tornando «positivo» para el candidato del Partido Demócrata.

20:23 NEVADA | El responsable del escrutinio en el condado que incluye Las Vegas, Joe Gloria, asegura que, de momento tienen conocimiento de 63.000 votos que faltan por contar, aunque seguirán aceptando todos aquellos sufragios por correo que lleguen hasta el próximo martes con fecha de envío igual o previa a la de la jornada electoral.

20:21 NEVADA SE RETRASA | El condado de Clark, en el estado clave de Nevada, tardará hasta por lo menos el fin de semana en contar 63.000 votos por correo que podrían resultar determinantes para conocer quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca.

20:14 PENSILVANIA | La orden judicial de pensilvania permite a los observadores de la campaña de Trump situarse a una distancia de menos de 1,8 metros de cualquier mesa donde se esté llevando a cabo el cómputo de votos para supervisar mejor el proceso. Filadelfia ya ha apelado la sentencia a la Corte Suprema de Pensilvania.

20:10 GEORGIA | La ventaja del presidente Trump en Georgia sigue reduciéndose a medida que se cuentan los votos. Un funcionario electoral dijo que aún no se han contado más de 60.000 papeletas por correo durante una breve conferencia de prensa. Joe Biden ha estado ganando terreno en áreas donde están los votos más destacados como el condado de Fulton y el condado de Clayton, dijo John King de CNN.

20:08 NEVADA | LA CNN asegura que la ventaja de Joe Biden en Nevada ha aumentado de 7.647 a más de 11.000. Biden tiene el 49,5% de los votos, mientras que Trump tiene el 48,5%.

20:03 PENSILVANIA | Donald Trump ha ganado de la primera de las demandas presentadas por su equipo tras la jornada electoral. Se trata de una en Pensilvania: una decisión judicial permite a los observadores de su equipo supervisar más de cerca el recuento de votos en Pensilvania.

19:54 MÍCHIGAN | Una juez de Michigan también ha desestimado la demanda presentada por la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, que pedía detener el recuento de votos en el estado.

19:52 TRUMP | Donald Trump ha anunciado que su equipo impugnará por «fraude» el recuento en todos los estados que en las últimas horas se han decantado del lado de su rival demócrata, Joe Biden, y ha solicitado que se tengan en cuenta las papeletas que puedan llegar al término de la jornada electoral.

19:25 GEORGIA | La mayoría de votos de Georgia que quedan por contar proceden de condados mayoritariamente demócratas, como Fulton, donde se encuentra la ciudad de Atlanta, y Chatham, donde está Savannah, por lo que la victoria de Joe Biden es probable.

19:21 PENSILVANIA | Un juez de Georgia ha desestimado la demanda de la campaña de Donald Trump que cuestionaba el procesamiento de votos, según Associated Pres.

19:00 PENSILVANIA | La CNN mantiene que el republicano Donald Trump sigue ganando en el estado de Pensilvania pero recorta distancias: sólo 115.000 votos.

18:36 PENSILVANIA | El recuento de votos por correo en Pensilvania se suspende temporalmente, según informa Fox News.

18:33 NEVADA | La CNN acaba de informar de que Joe Biden saca casi 12.000 votos a Donald Trump en Nevada. Según el recuento de Fox News, son los seis delegados que necesita el demócrata para ser el nuevo presidente de EEUU.

18:31 JAMENEI | El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha ironizado con el «espectáculo» de las elecciones presidenciales celebradas el martes en Estados Unidos, de las que aún no hay resultados definitivos, y ha agregado que «así es la democracia» en el país norteamericano. «¡Qué espectáculo! Uno dice que son las elecciones más fraudulentas en la historia de Estados Unidos ¿Quién lo dice? El presidente que está ahora en el cargo», ha señalado Jamenei a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

18:17 BIDEN REMONTA | Según la CNN, todavía hay 605.000 votos por contabilizar en Pensilvania y 65.000 en Georgia. En estos momentos, Donald Trump sigue ganando en los dos estados pero Joe Biden continúa remontando.

18:14 NEVADA | Donald Trump ha presentado una querella en Nevada para detener el recuento de los votos. Nevada tiene 6 votos electorales. Si fuesen a parar a Biden, el candidato demócrata ganaría las elecciones porque sumaría los 270 votos electorales que le proclamarían vencedor

18:00 RECUENTO | Sólo 18.000 votos de diferencia entre Biden y Trump en Georgia. Faltan 61.367 votos por contar en el estado de Georgia de estas elecciones. Donald Trump supera a Joe Biden por sólo un 0,4%.

17:09 RECUENTO | En el estado de Arizona quedan 375.000 votos por contabilizar, según Associated Press. Pero la cadena de televisión Fox ya le ha adjudicado los 11 votos electorales a Biden.

17:04 RECUENTO | Se espera que en las próximas horas los estados clave ya den más detalles del recuento de votos. De momento, Joe Biden es el candidato que está más cerca de la Casa Blanca, aunque todavía quedan miles de votos por contabilizarse.

16:48 TRUMP | «¡Dejen de contar!». Eso reclamaba enérgicamente Donald Trump hace pocos minutos, insistiendo en sus exigencias para que se paralice el escrutinio. Poco después escribía que «¡Cualquier voto que se haga después del día de las elecciones no será contado!». Acto después Twitter censuraba este mensaje, cmo ha hecho ocn otros muchos suyos.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

16:37 TRUMP | Senadores republicanos, entre ellos los poderosos Mitch McConnell y Marco Rubio, se han mantenido al margen de las acusaciones de irregularidades del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha declarado ganador de las elecciones presidenciales sin haber acabado el escrutinio, y defendieron en cambio el conteo de los votos.

16:10 BIDEN | Biden solo necesita ganar un estado pendiente más, como Nevada, donde lidera, o Georgia, donde su campaña cree que los votos por correo en las elecciones de EEUU lo llevarán a la cima.

15:30 TRUMP | Donald Trump ha respondido al tuit de Biden con otro fiel a su estilo, aunque para ello le han bastado tres palabras: «Paren el recuento».

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

14:30 BIDEN | El candidato demócrata, Joe Biden, ha difundido a través de Twitter un vídeo en el que insiste en pedir que «se cuente hasta el último voto».

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

13:30 ARIZONA | En Arizona, Biden adelanta a Trump con alrededor de 69.000 votos, pero no se espera que actualicen datos hasta la próxima madrugada hora española.

13:20 GEORGIA | El resultado del Estado de Georgia, uno de los seis que aún no han concluido el recuento y que aporta 16 electores, podría conocerse en las próximas horas. Sin embargo, para Biden aún sería insuficiente para sumar los 270 delegados necesarios para convertirse en presidente ya que le faltaría uno.

13:12 DEMÓCRATAS | El Partido Demócrata tenía las encuestas a su favor para dar carpetazo a cuatro años de Donald Trump. Sin embargo, el lento recuento de los votos de las presidenciales y el ajustado resultado en estados clave eclipsa la ventaja de Joe Biden, que ha visto cómo colectivos tradicionalmente demócratas no le han apoyado al nivel que se esperaba y que teme no contar con una mayoría afín en el Senado.

12:45 RECUENTO ARIZONA | El departamento de recuento del condado de Maricopa, en el estado de Arizona, ha aclarado que aún quedan «unos 275.000 votos por contabilizar, además de votos provisionales» y ha adelantado que no está previsto publicar nuevos datos hasta las 19.00 horas del jueves. Con esta actualización, Biden mantiene sobre Trump una ventaja de unos 69.000 votos.

12:20 CAROLINA DEL NORTE | Con el 95% escrutado, los casi 80.000 votos de diferencia entre Biden y Trump, con ventaja para el republicano, son un margen demasiado estrecho para poder otorgarle ya los 15 delegados en liza.

12:05 BIDEN | Sin embargo, lo que parecía que iba a ser un paseo no ha sido tal, ya que Trump también ha mejorado sus datos de 2016, cuando logró casi 63 millones de votos. Ahora ya supera los 68 millones, por delante de los 65,8 que logró hace cuatro años la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y de los 65,9 que obtuvo Obama para llegar a la Casa Blanca.

11:55 BIDEN | El Partido Demócrata tenía las encuestas a su favor para dar carpetazo a cuatro años de Donald Trump. Sin embargo, el lento recuento de los votos de las presidenciales y el ajustado resultado en estados clave eclipsa la ventaja de Joe Biden, que ha visto cómo colectivos tradicionalmente demócratas no le han apoyado al nivel que se esperaba y que teme no contar con una mayoría afín en el Senado.

A falta de que concluya el recuento, Biden está considerado ya el candidato más votado de la historia de Estados Unidos, por encima del récord obtenido por su amigo Barack Obama en 2008. Si Obama obtuvo entonces casi 69,5 millones de sus conciudadanos, los datos de Biden ya se sitúan por encima de los 71,6 millones, según CNN.

11:45 PRESIDENTES QUE NO REPITIERON MANDATO | Herbert C. Hoover fue el primer presidente que, en 1932, no consiguió revalidar sus cuatro años de mandato. Tras él corrieron la misma suerte Gerald Ford, Jimmy Carter y Gerge H. W. Bush.

11:30 TRUMP | En caso de no ser reelegido, Donal Trump sería el quinto presidente que no repite mandato.

11:15 LA PRESIDENCIA EN EL AIRE | Dos días después de la jornada de votación, EEUU sigue a la espera de un nuevo presidente o de la reelección del actual. El aspirante, el demócrata Joe Biden, mantiene una clara ventaja con una estimación de 253 delegados, frente a los 213 del aún inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

11:00 A LA ESPERA DE SEIS ESTADOS | La presidencia de EEUU está a la espera de que concluya el recuento en seis estados. Salvo en Alaska, donde se encuentra en el 56% del escrutinio, en Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada están ya entre el 90 y el 95% aunque aún no se sabe cuándo concluirán. Ahora mismo es madrugada en la costa Este.

10:30 INCIDENTE EN ARIZONA | Un grupo de simpatizantes del candidato republicano y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rodeado este miércoles un centro de recuento de votos en el condado de Maricopa, en el estado de Arizona, al grito de «¡contad los votos!».

10:20 NEVADA | En el estado de Nevada el recuento también va muy retrasado. Con el 75% de los votos escrutados, la diferencia que separa a Biden y Trump es, además, muy pequeña, de apenas unos miles de votos a favor del demócrata.

10:10 PENSILVANIA | Los responsables del recuento en este Estado han prometido acelerar el recuento, aunque han advertido de que lo más probable es que no dispongan de los resultados definitivos hasta el viernes ya que se recibieron 2,6 millones de votos anticipados. Trump, además, ha presentado un recurso para paralizar el recuento de estas papeletas.

10:00 LOS OTROS GANADORES | Un total de cuatro estados votó a favor de legalizar el uso de cánnabis recreacional, así como la capital del país, Washington D.C., mientras que Oregón se ha convertido en el primer estado en aprobar la posesión de pequeñas cantidades de las consideradas drugas duras, incluidas la cocaína, heroína, oxicodina y metanfetaminas.

Oregón también ha votado a favor de despenalizar el consumo de setas alucinógenas, mientras que Nueva Jersey, Arizona, Montana y Dakota del Sur son los cuatro estados que se suman a la legalización de la marihuana. Más o menos un tercio de todos los estados del país permite actualmente el uso recreativo de esta sustancia, a pesar de que a nivel federal sigue están penalizada por la ley.

9:55 LOS OTROS GANADORES | Además de depositar su voto por el candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, o por el aspirante demócrata, Joe Biden, los estadounidenses han votado por miembros del Senado, del Congreso, gobernadores, sherriffs, otros cargos municipales e incluso algunos estados han preguntado a sus ciudadanos sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana y otras cuestiones.

9:50 LOS OTROS GANADORES | Después de una segunda noche electoral donde la carrera presidencial a la Casa Blanca ha estado marcada por los estrechos márgenes de diferencia entre ambos candidatos en los «estado bisagra», la cadena de televisión FOX, la marihuana y la pizza se han erigido como los otros vencedores de los comicios generales de Estados Unidos.

9:40 GEORGIA | Donald Trump ha cobrado ventaja sobre Joe Biden en Georgia, un Estado clave para ambos con sus 16 delegados, aunque con un margen estrechísimo. El republicano cuenta ahora con el 49,6% de los votos, frente al 49,1% del demócrata.

9:30 CORONAVIRUS | Con los nuevos datos, el balance de la pandemia del nuevo coronavirus en territorio estadounidense se eleva a 9.486.677 personas contagiadas y 233.729 víctimas mortales. En las últimas semanas, la cifra diaria de contagios ha ido aumentando en Estados Unidos de manera progresiva hasta llegar a alcanzar y superar los datos de la peor fase de la primera ola de la pandemia, registrada en julio, con cifras superiores a los 70.000 positivos por día.

9:20 CORONAVIRUS | La pandemia ha dejado en las últimas 24 horas en Estados Unidos 102.831 casos nuevos y 1.097 muertos, con lo que bate el récord diarios de contagios y supera por primera vez la cifra de 100.000 positivos en un día, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

9:10 ARIZONA | La diferencia entre Biden y Trump se ha reducido a apenas 10.000 votos en la fase final del recuento en el estado de Arizona.

8:55 TRUMP | La campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, ha presentado este miércoles tres demandas con el objetivo de detener el recuento de los votos en los estados disputados de Michigan, Pensilvania y Georgia.

Bill Stepien, uno de los jefes de campaña del actual mandatario, ha señalado que la «campaña no ha recibido acceso significativo a numerosas localizaciones para poder observar la apertura de las urnas y el proceso de recuento, tal y como garantiza la ley de Michigan».

8:44 RESULTADOS PROVISIONALES | Según las proyecciones de la cadena de televisión estadounidense CNN, Biden cuenta con 253 votos electorales de los 270 necesarios, Trump suma 214. Con una victoria en Pensilvania, que reparte 20 votos electorales, el candidato demócrata conseguiría la presidencia. Lo mismo ocurriría con cualquier combinación que incluyera dos de los otros estados en disputa: Arizona (11 votos), Nevada (6 votos), Georgia (16 votos) y Carolina del Norte (15 votos).

Por su parte, Trump debería ganar al menos cuatro de los cinco estados en liza para ser presidente.

8:40 TRUMP | Trump está recortando distancia en el estado de Arizona, que Fox News y AP proyectaron para Biden durante la noche del miércoles, pero que otros medios consideran que está demasiado ajustado como para decantarse por algún candidato.

8:35 BIDEN | El candidato demócrata está recuperando terreno tanto en Georgia como en Pensilvania, donde quedan por contarse los votos por correo y anticipados de las ciudades, algo que beneficia a Biden en dos sentidos: más demócratas han votado por anticipado y las ciudades son más demócratas.

8:30 ESTADOS EN EL AIRE | Los estados en los que los medios no han proyectado ganadores son Nevada, Arizona, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. Hasta el momento, Biden lidera en Nevada y en Arizona, mientras que el presidente estadounidense lo hace en los otros tres.

8:20 RECUENTO | La carrera para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos prosigue en la madrugada de este jueves a medida que el conteo continúa en los estados que aún permanecen en disputa en una espera marcada por las llamadas a «contar el último voto» por parte del demócrata Biden y las demandas de Donald Trump para detener el conteo en tres estados.

8:10 SENADO | La carrera senatorial que podría cambiarlo todo es la que enfrenta al senador republicano David Perdue con el aspirante demócrata Jon Ossof. Con el 94 por ciento escrutado, Perdue aventaja en casi tres puntos a Ossof, sin embargo solo tiene el 50,2 por ciento de los votos.

Si en lo que queda de recuento, cayera por debajo del 50 por ciento, los dos candidatos tendrían que enfrentarse en una segunda vuelta en el mes de enero.

8:00 SENADO | Las elecciones al Senado estadounidense continúan empatadas, ya que, hasta el momento, tanto demócratas como republicanos se han asegurado 48 escaños en la Cámara Alta.

De los tres escaños que permanecen en disputa, los republicanos cuentan con mejores opciones de hacerse con el asiento disputado en el estado de Carolina del Norte. Allí, el senador republicano Thom Tillis mantiene una ventaja del 1,8 por ciento respecto a Cal Cunningham, el aspirante demócrata, con el 94 por ciento escrutado.

00:03 DEMANDAS PARA PARALIZAR EL RECUENTO | La campaña de Trump trabaja activamente y ya ha registrado demandas para que se paren los recuentos en tres estados: Pensilvania, Michigan y Georgia.

23:27 CAROLINA DEL NORTE | En este estado, donde Trump es favorito, llevamos parados en el 95% del recuento desde la noche electoral y han anunciado que apurarán el plazo hasta el 12 de noviembre para finalizar su conteo de votos.

22:52 ARIZONA | Esta noche se conocerán nuevos resultados en el estado de Arizona, donde la victoria de Joe Biden se da ya por descontada.

22:40 BIDEN YA LLAMA A LA UNIDAD | «Hemos hecho campaña como demócratas pero gobernaré como un presidente americano. La presidencia no es partidista, es el cargo que representa a toda la nación. s el momento de hacer lo que siempre hemos hecho como americanos, dejar atrás toda la retórica de la campaña y unirnos como nación».

22:30 OPCIONES PARA TRUMP | Quedan tres estados en liza: Nevada, Georgia y Pensilvania. A Biden le valdría con ganar en uno solo de ellos. Nevada sería el más factible, el recuento se retoma el jueves. En Georgia está parado de nuevo y Pensilvania, que parece el más factible para Trump, avanza lentamiente. Difícil hacer pleno en los tres.

22:26 BIDEN | «Más americanos han votado en estas elecciones que nunca antes. Estoy aquí para anunciar que cuando el recuento finalice, creo que nosotros seremos los ganadores».

22:18 MICHIGAN | El candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, se proclama también ganador en el estado de Michigan y se acerca a la victoria definitiva.

22:13 JOE BIDEN | Comparece el candidato demócrata en Delaware. «Aquí manda la gente, el poder no puede ser tomado, fluye desde la gente. Y son ellos los que determinan quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Ahora, tras una larga noche, está claro que estamos ganando suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales para ganar la presidencia».

21: 57 TRUMP AL SUPREMO | El presidente Trump va a solicitar a la Corte Suprema que intervenga en Pensilvania, donde un juez permitió contar los votos llegados hasta el viernes.

21:40 GEORGIA | Es uno de los puntos calientes del país en estos momentos. Quedan unos 150.000 votos por contarse en un puñado de suburbios en este estado, con ligero favoritismo para Biden, pero Trump mantiene la ventaja en el estado, de momento.

21:20 WISCONSIN | En un comunicado, el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien, ha informado de que van a pedir «inmediatamente» un recuento en este estado. «Ha habido informaciones de irregularidades en varios condados de Wisconsin que generan serias dudas sobre la validez de los resultados», ha subrayado. «El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y vamos a hacerlo de forma inmediata», ha añadido. Trump ganó en Wisconsin en las elecciones de 2016.

21:03 DEMANDA EN MICHIGAN | El equipo de campaña de Trump ha confirmado que han puesto una demanda en el estado de Michigan para detener el recuento hasta que puedan recibir «acceso» a la apertura de los votos y el proceso de escrutinio.

20:50 POSIBLES RECUENTOS | El secretario de Estado de Pensilvania asegura que la opción de un recuento es real, pero aún no «inevitable». En realidad, en este estado el recuento es obligatorio si la diferencia final es menor de medio punto. Hasta ahora Trump marcha 1’7 puntos por delante, pero la tendencia es algo favorable a Biden.

20:33 EL PARTIDO EN GEORGIA | Uno de los puntos calientes ahora mismo es Georgia. Allí mantiene Trump su ventaja, pero la mayoría del voto que queda por contarse, unos 200.000 votos, es en el área de Atlanta, fuertemente favorable a Biden. La ventaja para Trump es de unos 80.000 votos. ¿La mantendrá? El problema es que el recuento va extremadamente lento, estamos al 93% en el total del estado y al 80% en los puntos importantes de Atlanta.

20:23 BIDEN | El candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha prometido que su campaña no parará «hasta que se cuenten todos los votos», después de que el presidente, Donald Trump, haya planteado paralizar el recuento por supuestas irregularidades en el proceso.

20:10 BIDEN GANA WISCONSIN | El candidato demócrata se anota la victoria en el estado de Wisconsin y cada vez tiene más cerca el triunfo electoral. Se le otorga la victoria con un exiguo margen de apenas 21.000 votos, un 0’6%. Las opciones de Trump pasan ahora por asegurar Carolina del Norte y Georgia, donde la igualdad es máxima.

19:53 PIDEN CALMA | A pesar de que buena parte de los estados ya tienen asignado un ganador en las elecciones presidenciales de este martes en Estados Unidos, aún hay ocho en los que todavía no está claro si el vencedor es el presidente, Donald Trump, o el candidato demócrata, Joe Biden.

19:33 MICHIGAN | Los recuentos en las zonas restantes son favorables a Biden, especialmente en el área de Detroit, donde queda más margen. La tendencia es demócrata.

18:54 TRUMP PEDIRÁ EL RECUENTO DE WISCONSIN | El director de la campaña electoral de Donald Trump asegura que el actual presidente y candidato demócrata a la reelección pedirá el recuento en Wisconsin. El estado es clave para la victoria.

18:51 WISCONSIN NO TENDRÁ DATOS OFICIALES HASTA EL LUNES | La Comisión Electoral de Wisconsin, uno de los estados en liza y que de momento cae del lado de Trump, no reconoce como oficiales los datos que circulan por las redes. Aseguran que, hasta la semana que viene, no ofrecerán cifras oficiales.

18:35 TWITTER Y FACEBOOK CONTRA TRUMP | Facebook y Twitter señalaron este miércoles como potencialmente engañosos mensajes de Donald Trump en los que el presidente estadounidense se da como ganador de una elección muy cerrada antes de que termine el conteo de votos, en un escenario que las redes sociales ya habían previsto.

18:24 EL EQUIPO DE BIDEN ADVIERTE A TRUMP | El presidente Donald Trump sufrirá una dura derrota si concreta sus amenazas de acudir a la Corte Suprema para intentar frenar el escrutinio en marcha en Estados Unidos, advirtió este miércoles un abogado del equipo de campaña del candidato demócrata Joe Biden.

18:02 BIDEN, EL MÁS VOTADO DE LA HISTORIA | El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha recabado ya más votos de los que logró Barack Obama en las elecciones de 2008, en las que obtuvo su primera victoria electoral, superando así el récord establecido por este.

Según el recuento que ofrece la cadena Fox News, Biden ha recabado hasta ahora más de 69,77 millones de votos, frente a los 69,49 que obtuvo Obama en sus primeras elecciones, en las que se impuso al republicano John McCain, que recabó 59,94 millones de votos.

17:50 PENDIENTES DE NUEVE ESTADOS | Es mediodía en la costa Este de EEUU y aún no se conocen los resultados de nueve estados. Alaska, Arizona, Georgia, Michigan, Maine, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin aún no han concluido el recuento. De ellos depende quién será ekl próximo presidente del país. De momento, Biden lleva una ligera ventaja sobre Trump, con 224 delegados del demócrata frente a los 213 del republicano.

17:40 MICHIGAN | Biden ha ampliado su ventaja en Michigan y lidera el recuento en su fase final, con más de 30.000 votos de diferencia sobre Trump, del que hasta ahora apenas le separaban 10.000 papeletas.

17:30 MANIFESTACIONES | Nueva York será escenarios de casi una decena de convocatorias de manifestaciones en los distritos de Brooklyn, Manhattan y Queens a partir de las ocho de la tarde. Prácticamente todas son de contrarios a Trump.

17:20 PENSILVANIA | El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, ha explicado que hay alrededor de tres millones de votos por correo aún por recontar, por lo que expresado sus dudas de que hoy se puedan conocer los resultados definitivos de este estado. Wolf ha reiterado la fiabilidad del proceso electoral, acreditado durante «más de 200 años».

17:10 BIDEN | El candidato demócrata, Joe Biden, tiene previsto «dirigirse al pueblo americano» a lo largo del día, según ha anunciado su jefa de campaña, Jen O’Malley Dillon.

17:00 NEVADA | En el caso de Nevada, en estos momentos ambos candidatos están muy igualados, con una diferencia de apenas 8.000 votos a favor de Biden, que busca mantener un estado que ya ganó a Hillary Clinton en 2016. La autoridad electoral ha anunciado que no habrá actualización en el recuento hasta las 9.00 horas del jueves.

16:50 BIDEN | El candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha prometido que su campaña no parará «hasta que se cuenten todos los votos», después de que el presidente, Donald Trump, haya planteado paralizar el recuento por supuestas irregularidades en el proceso.

«No descasaremos hasta que se cuenten todos los votos», ha dicho Biden en Twitter, en su primera reacción al discurso pronunciado por Trump durante la noche electoral y en el que el mandatario se autoproclamó vencedor de la carrera pese a que el resultado en varios estados clave aún no es concluyente.

16:45 MICHIGAN | En Michigan, las autoridades ya han dicho que el recuento podría prolongarse hasta el viernes. Aquí, por ahora, los 16 compromisarios para el Colegio Electoral irían a parar a Trump, que se sitúa en cabeza con el 51,4 por ciento de los votos, según Fox News.

16:30 WISCONSIN | En Wisconsin, donde hay 10 delegados en juego, Biden parece haber tomado la delantera ahora, una vez computados todos los votos en el condado de Milwakee, donde se encuentra la principal ciudad del estado. De mantenerse el dato actual, el demócrata podría arrebatar el estado a Trump, que ganó aquí en 2016 por apenas 22.000 votos.

16:15 TRUMP | Donald Trump ha vuelto a recurrir a Twitter para lanzar una nueva sospecha sobre la limpieza de las elecciones estadounidenses. En un mensaje difundido hace escasos minutos muestra su extrañeza por el hecho de que en muchos Estados claves en los que lideraba el recuento, de repente, «por arte de magia», gracias al control de los demócratas, se dieron la vuelta mientras aparecían votos «sorpresa». «Muy extraño», dice Trump, para concluir que el fallo de las encuestas ha sido «histórico».

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

16:12 GEORGIA Y CAROLINA DEL NORTE | Una victoria en Georgia y Carolina del Norte también daría a Biden opciones adicionales de victoria, pero en ambos estados Trump está ahora mismo en cabeza. Ambas plazas confieren un buen puñado de representantes en el Colegio Electoral, 16 en el caso del primero y 15 en el segundo.

16:10 SONDEO A PIE DE URNA | El sondeo a pie de urna elaborado por la cadena NBC News ha corroborado la tesis de que, a priori, quienes ya habían votado antes del martes lo habían hecho por Biden, mientras que los votantes republicanos preferían hacerlo en persona el 3 de noviembre.

16:00 SONDEO A PIE DE URNA | De entre quienes acudieron a votar el martes, el 60 % lo hicieron por Trump y el 38 % por Biden. Entre quienes votaron por correo, se decantaron en un 66 % por el candidato demócrata y en un 33 % por el republicano, mientras que los que votaron de forma anticipada en persona apostaron en un 52 por ciento por el ex vicepresidente y en un 45 por ciento por el actual mandatario.

15:45 PROTESTAS | La nota de unión en esta larga noche electoral la ha puesto el Gobierno del estado de Michigan, que ha compartido en sus redes sociales un vídeo de la localidad de Warren en el que simpatizantes de Trump y de su rival demócrata, Joe Biden, cantan juntos ‘God Bless America’ (Dios Bendiga América).

15:35 PENSILVANIA | Según los medios, Trump iría actualmente en cabeza en el recuento, con en torno al 56 por ciento de los votos, pero una vez computado el voto anticipado, previsiblemente favorable a Biden, el dato podría cambiar.

15:25 PENSILVANIA | El gobernador de Pensilvania, el demócrata Tom Wolf, ha indicado que faltan un millón de votos por contabilizar. «Prometí a los pensilvanos que contaríamos todos y cada uno de los votos y esto es lo que vamos a hacer», ha escrito en su Twitter.

15:15 PROTESTAS | Un pequeño conato de violencia se ha vivido cerca de la Casa Blanca, epicentro de las movilizaciones pacíficas contra Trump en Washington. También en la capital, las autoridades han confirmado un supuesto ataque contra una mujer que vestía una gorra con un mensaje de apoyo al presidente en la plaza Black Lives Matter, dedicada al movimiento de protesta surgido este verano contra la brutalidad policial, según la agencia Bloomberg.

15:05 DAKOTA DEL NORTE | Las elecciones a la Cámara de Representantes del estado de Dakota del Norte han deparado la victoria de un candidato fallecido, David Andahl, que perdió la vida en octubre víctima del nuevo coronavirus, lo que abre la puerta a que el Partido Republicano designe a un sustituto.

14:55 PROTESTAS | La noche electoral en Estados Unidos ha estado marcada, en lo político, por la incertidumbre sobre el ganador de la carrera por la Casa Blanca y, a pie de calle, por las protestas que han surgido en varias ciudades del país a medida que han ido pasando las horas, si bien no se han registrado grandes incidentes.

14:45 PRONÓSTICOS SENADO | En estos momentos, el pronóstico de Fox News y del ‘New York Times’ es un Senado fragmentado, con 47 escaños para cada partido –la mayoría son 51–, mientras que la CNN sitúa a los demócratas con 46 y a los republicanos con 47. ABC News ofrece un pronóstico más desfavorable para los de Biden, con 44 escaños frente a 47 para los republicanos.

14:35 ALEMANIA | Alemania está preocupada por una «situación muy explosiva» en Estados Unidos después de que Donald Trump se declaró vencedor de la elección presidencial antes del final del recuento de votos. La ministra conservadora advirtió sobre una posible «crisis constitucional en Estados Unidos». «Es algo que debe preocuparnos a todos», agregó la ministra del gobierno de Angela Merkel.

14:23 LAS OPCIONES DE TRUMP | Por lo que se refiere a Trump, sus opciones pasan por ganar al menos cuatro de estos cinco estados: Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, según Bloomberg. El mandatario los ganó todos en 2016 y si ahora Biden consigue arrebatarle al menos dos de ellos, descontando a Carolina del Norte, entonces se proclamaría ganador.

14:15 RECUENTO | Estados clave como Pensilvania, Michigan y Wisconsin han avisado de que necesitarán más horas e incluso días para contar todos los votos, debido en parte al aumento del volumen de voto por correo a raíz del coronavirus.

14:10 SENADO | Las opciones de los republicanos en el Senado han visto reducidas después de que algunos de los senadores que se jugaban su asiento lo hayan revalidado, como Joni Ernst en Iowa y Steve Daines en Montana, subraya Bloomberg. Por ahora, los demócratas han arrebatado un escaño en Arizona así como otro en Colorado, que ha ganado John Hickenlooper frente al senador Cory Gardner.

14:00 SENADO | Los demócratas aspiran en estas elecciones a recuperar el control del Senado pero por ahora, aunque los sondeos auguraban que el objetivo estaba al alcance, los datos no les dan aún esa victoria.

13:50 SENADO | El demócrata Mark Kelly, un antiguo astronauta y veterano de la Marina, se ha hecho con la victoria frente a su rival republicana, Martha McSally, y será quien pase a ocupar el escaño que durante décadas ocupó en el Senado John McCain.

13:45 DESINFORMACIÓN | Las redes sociales Twitter y Facebook y la plataforma de vídeo YouTube han tomado medidas en las últimas horas para evitar la desinformación sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, restringiendo las publicaciones que dan como ganador a un candidato de forma prematura.

13:40 LA PRESIDENCIA EN EL AIRE | En estos momentos, las proyecciones de los principales medios de comunicación sitúan a Biden más cerca de alcanzar la cifra mágica de los 270 delegados en el Colegio Electoral, el organismo que en última instancia es el encargado de elegir al presidente en Estados Unidos.

13:30 LA PRESIDENCIA EN EL AIRE | Tanto el presidente como el candidato demócrata aún mantienen intactas sus opciones de alzarse con la victoria con un buen puñado de estados aún sin dirimir debido al retraso en el recuento ante el elevado número de votos emitidos por correo y de forma anticipada para estas elecciones.

13:20 LA PRESIDENCIA EN EL AIRE | El cómputo de delegados se ha parado de momento en 224 para Joe Biden y 213 para Donald Trump. El número de delegados aún en juego puede dar la victoria a cualquiera de ellos.

13:10 LA PRESIDENCIA EN EL AIRE | También falta por concluir el recuento en Michigan, con 16 delegados, Wisconsin, con 10, Georgia, 16, y Carolina del Norte, 15.

13:00 LA PRESIDENCIA EN EL AIRE | Joe Biden y Donald Trump tendrán que esperar. La presidencia de EEUU queda en el aire después de que estados como Pensilvania y Nevada hayan decidido paralizar el recuento hasta el jueves por la tarde, hora española.

12:30 PENSILVANIA | Este estado, donde Trump disfruta de una amplia ventaja sobre el candidato demócrata, también ha decidido suspender el recuento hasta mañana. Hay nada menos que 20 delegados en juego.

12:20 NEVADA | El recuento no se reanudará hsta el jueves a las 9 de la mañana, según acaban de anunciar sus responsables. De momento, no se asignan sus delegados.

12:10 NEVADA | Con seis delegados en juego y Biden con una mínima ventaja de medio punto sobre Trump, los responsables del recuento han decidido suspenderlo hasta mañana. Faltaría por contabilizar voto por correo llegado a última hora e incluso el que se recibirá en los próximos días aunque enviado antes de comenzar la votación de este martes.

12:00 WISCONSIN | A punto de concluir el recuento, apenas tres décimas separan a Biden y Trump, con victoria para el demócrata, que sumaría 10 delegados.

11:50 SENADO | En el Senado, en cambio, son los republicanos los que van por delante con 47 escaños, frente a los 46 de los demócratas.

11:40 CONGRESO | Lo ajustado de la votación de hoy en EEUU se hace visible en el Congreso, donde de momento los demócratas adelantan a los republicanos por sólo seis escaños, 177 frente a 171.

11:30 VOTO LATINO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado en Florida una de las victorias más simbólicas de la noche electoral, en parte por el respaldo que ha sabido cultivar entre una comunidad latina –especialmente la de origen cubano– que no se inclina de forma monolítica del lado del Partido Demócrata.

11:20 NEVADA | Está a punto de finalizar el recuento en Nevada, donde hay 6 delegados en juego. Los diarios norteamericanos dan la victoria a Biden, aunque aquí también el resultado es muy ajustado.

11:10 MINESOTA | La cadena NBC otorga la victoria en Minesota a Joe Biden, lo que le añadiría otros 10 delegados.

11:00 PROTESTAS | Un pequeño conato de violencia se ha vivido cerca de la Casa Blanca, epicentro de las movilizaciones pacíficas contra Trump en Washington. También en la capital, las autoridades han confirmado un supuesto ataque contra una mujer que vestía una gorra con un mensaje de apoyo al presidente en la plaza Black Lives Matter, dedicada al movimiento de protesta surgido este verano contra la brutalidad policial, según la agencia Bloomberg.

10:50 BORRELL | El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha llamado este miércoles a la prudencia porque considera «precipitado» declarar un ganador en el ajustado escenario electoral de Estados Unidos y ha asegurado que toca esperar a que finalice el recuento de votos.

Frente a las denuncias de fraude del presidente, Donald Trump, el jefe de la diplomacia europea ha expresado su «confianza» en el sistema norteamericano y ha insistido en que se trata de una «democracia consolidada» que cuenta con unas normas que rigen el proceso electoral.

10:40 WISCONSIN | Algunas informaciones apuntan a la victoria de Joe Biden en Wisconsin con casi el 90% de los votos escrutados, aunque por una diferencia mínima de apenas unos miles de papeletas respecto de Trump.

10:30 BIDEN | Joe Biden gana en Hawái y suma sus cuatro delegados, lo que le sitúa en 224, frente a los 213 de Trump.

10:20 BIDEN | «Indignante, sin precedentes e incorrecto». Así se ha pronunciado la directora de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, sobre el discurso de Trump de esta madrugada. Asimismo, ha negado que se vaya a parar el recuento, como ha exigido el aún presidente de EEUU.

10:10 BIDEN | El ex vicepresidente Joe Biden ha logrado la victoria en Arizona y Maine y también ha conseguido uno de los delegados para el Colegio Electoral en juego en el estado de Nebraska, según las últimas proyecciones de los medios estadounidenses.

Maine y Nebraska son los dos únicos estados en los que el ganador no se lleva todos los compromisarios en juego para el Colegio Electoral. No obstante, en el caso del primero, Biden ha obtenido los tres delegados en juego.

Además, el candidato demócrata se ha hecho con uno de los cinco votos en liza en Nebraska. Por su parte Trump, que en las anteriores elecciones se llevó los cinco, esta vez obtiene cuatro.

10:00 LA LLAVE DEL MEDIO OESTE | La llave de la presidencia de EEUU está en el Midwest, y más concretamente en tres estados: Pensilvania, Wisconsin y Michigan. En todos ellos, el voto por correo puede ser, además, decisivo y alargar la incertdumbre.

9:50 PRIMERA TRANSGÉNERO EN EL SENADO | La activista transgénero Sarah McBride ha ganado este martes la carrera al Senado en el estado de Delaware, según proyecciones de medios estadounidenses, por lo que se convierte en la primera persona que se identifica como transgénero en ocupar un escaño en la cámara alta de un estado norteamericano.

Activista por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGTBQ), McBride, de 30 años, ha obtenido más del 90 por ciento de los votos, con 7.902, según ha reflejado ‘The New York Times’.

9:40 EL «ESCUADRÓN» DEMÓCRATA MANTIENE SUS ESCAÑOS | Alexandria Ocasio-Cortes, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley e Ihlan Omar, consideradas parte del «escuadrón» progresista de mujeres demócratas, han renovado en las elecciones de este martes sus escaños en el Congreso estadounidense tras vencer a sus oponentes republicanos en los diferentes estados a los que representan, según las predicciones de los medios del país.

9.30 EEUU | La noche parece tranquila de momento en todo el país, sobre todo en las ciudades del Este, donde las calles siguen desiertas ante la incertidumbre de unos resultados que impiden cualquier celebración por cualquiera de las dos partes en liza.

9:20 ARIZONA | Joe Biden se impone en Arizona y obtiene sus 11 delegados, lo que no garantiza la victoria del demócrata dado lo ajustado de los resultados provisionales en los Estados que aún están en en juego.

9:10 TRUMP | «Queremos que todas las votaciones se detengan. No queremos que ellos encuentren ninguna papeleta a las 4 de la mañana y las añadan al recuento». Trump ha vertido grandes sospechas sobre el recuento durante su alocución.

9:00 GEORGIA | Un problema informático está retrasando el recuento, por lo que los resultados de este estado, fundamental por los 16 delegados que aporta, podrían no conocerse hasta mañana, según fuentes de la Administración norteamericana.

8:50 TRUMP | Trump cobra ventaja en Michigan y Pensilvania, un estado que se considera clave para ganar la presidencia. Mientras, en Georgia, otro lugar clave por sus 16 delegados, y en Carolina del Norte, el recuento ofrece aún un resultado muy ajustado.

8:45 TEXAS | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado el estado de Texas y los 38 votos electorales que corresponden al estado, tradicional bastión republicano, según las proyecciones de CNN, Fox News y NBC News.

8:40 TRUMP | «En lo que a mí concierne, nosotros ya hemos ganado», afirma Donald Trump.

8:35 TRUMP | Donald Trump advierte de que recurrirá al Supremo los resultados si se le niega la victoria.

8:30 PENCE | También comparece el vicepresidente en una rapidísima alocución. Se acercan días movidos.

8:28 TRUMP | «Me han felicitado por la victoria en Texas. Hemos ganado en grandes estados como Ohio, como Carolina del Norte. Allí vamos a la cabeza, no falta casi nada. Esto es un fraude al público americano».

8:22 TRUMP | «Gracias a los millones de personas que nos han votado. Un grupo de personas tristes están intentando desafiarlos y no los vamos a permitir. Estábamos preparándonos para una gran celebración y de repente se cancela todo. Teníamos todo listo para celebrar algo muy bueno. Hemos ganado en estados que no esperábamos como Florida, en el gran estado de Ohio, en Texas, en Georgia».

08:10 ESPERANDO A TRUMP | Expectación ante la comparecencia del presidente entre cánticos de ‘We want Trump’.

7:06 PENSILVANIA | Seguimos esperando que avancen los recuentos en Pensilvania, donde aseguran que se trabajará toda la noche. Mantiene la ventaja Trump, pero quedan las zonas urbanas de Filadelfia y Pittsbourgh.

06:49 TRUMP | Dice que «están intentando robar las elecciones».

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

6.42 BIDEN | «Por cierto, vamos a ganar Pensilvania. Mañana por la mañana sabremos los resultados. Ni Trump ni yo podemos declarar un ganador esta noche».

6:33 COMPARECE BIDEN | «Sabíamos que esto iría para largo» dice el candidato demócrata en su primera comparecencia pública. «Vamos por buen camino para ganar las elecciones pero tenemos que ser pacientes».

6:23 NEVADA | Los resultados en Nevada comenzarán a contarse a partir de las 6:30.

6:21 EL PARTIDO ESTÁ EN PITTSBOURGH | A esta hora, gran parte de la emoción está en el estado de Pensilvania. Allí se están empezando a contar los votos en Pittsbourgh, donde los demócratas albergan esperanzas de remontada.

5:53 BIDEN GANA VIRGINIA | El demócrata se apunta de forma oficial el triunfo en el estado de Virginia después de sumarse los últimos votos en la ciudad de Richmond.

5:30 PENSILVANIA | La ventaja para el presidente no hace sino aumentar en el estado clave, cerca de los 14 puntos al 50% escrutado.

05:14 TRUMP | La campaña de Trump ha enviado un correo a sus simpatizantes asegurando que las ‘fake news’ no quieren reconocer que sus rivales no han ganado.

5:07 NEVADA | Recordamos que el recuento en Nevada ha sido retrasado por un juez una hora para alargar el horario en algunos colegios, y se empezará a conocer a las 6 de la mañana, como Alaska y Hawai. Es importante porque se trata de otro de los estados con resultado abierto.

5:00 COSTA OESTE | Entran de golpe los resultados en California, Oregon y Washington, donde se impone claramente el Partido Demócrata, como era de esperar.

4:52 ARIZONA | Los demócratas se imponen en el estado del medio oeste con ocho puntos de ventaja al 75% escrutado.

4:40 TRUMP MANTIENE LA VENTAJA EN VOTOS HASTA EL MOMENTO | Con una ventaja de más de 41 votos a algo más de 39 votos.

4:33 TRUMP GANA MISSOURI | Otro estado que se anota el presidente, resultado esperado.

4:29 INSÓLITA CIFRA | Una mesa electoral en Florida ha registrado este martes durante las elecciones estadounidenses una participación por encima del 100 por ciento, un dato singular cuanto cabe, pero que, según las autoridades encargadas del conteo, no se trata de un error.

4:17 ARIZONA | El partido está en este estado, donde al 74% escrutado gana con claridad Joe Biden.

4:01 VENTAJA PARA TRUMP EN PENSILVANIA | Donald Trump se pone por delante en Pensilvania, estado clave para sus aspiraciones de reelección. También se asegura práticamente la victoria en Ohio.

3:43 LA BATALLA ESTÁ EN CAROLINA DEL NORTE | Al 80% escrutado en este estado atlántico, Trump sigue por detrás dos puntos pero con esperanza de remontar. Es vital si quiere seguir aspirando a la reelección, que sin embargo, parece más posible de lo esperado.

3:37 TRUMP SE PONE POR DELANTE EN TEXAS | El presidente ya va en cabeza en el estado de Texas, y todo apunta a que será capaz de asegurar la victoria en el segundo estado más poblado de Estados Unidos.

3:33 MÁS PROYECCIONES | Joe Biden se anota la victoria en Colorado, y Trump confirma el triunfo en Dakota del Norte.

3:22 VUELCO EN LAS APUESTAS | Donald Trump es favorito ahora mismo en las apuestas para ganar las elecciones. Inesperado vuelco.

3:12 CAROLINA DEL NORTE | Las opciones de Trump pasan por ganar en Carolina del Norte, donde está todo muy igualado. De momento Biden mantiene la ventaja, pero las proyecciones apuntan a que el presidente podría mantener la victoria.

3:00 NUEVOS RESULTADOS | Con el cierre de varios colegios en estados, Trumo se anota Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Arkansas, Louisiana y Wyoming, mientras que Biden gana en Nuevo México y Nueva York.

2:47 TEXAS | Los latinos del estado de Texas han votado en esta ocasión en muy altos porcentajes por Trump. Aún faltan por cerrarse muchos colegios importantes en este estado, en cualquier caso, como es el caso de El Paso.

2:28 ARRANCA EL DECISIVO RECUENTO EN PENSILVANIA | Será un recuento muy lento, de hecho, aún valdrán los votos por correo recibidos en los próximos días. Ya se ha reconocido desde la Casa Blanca que habrá retrasos en conocer los resultados definitivos en este estado. En cualquier caso, ya han arrancado los escrutinios en Fildadelfia, con la esperada gran ventaja en la urbe para Biden.

2:20 RETRASO EN NEVADA | Los colegios en el estado de Nevada se retrasarán una hora después de que el juez haya obligado a retrasar el cierre de algunos colegios.

2:15 TRUMP CON VENTAJA EN GEORGIA | El republicano se trabaja una interesante ventaja en Georgia, con hasta 8 puntos de ventaja, y eso que ya se ha contado la mayoría de los votos en Atlanta.

2:05 SE AÑADEN NUEVOS ESTADOS | Sin sospresas. Biden se anota Illinois, Maryland, Massachusetts, Connetitcut, Rhode Island. Trump hace lo porpio con Alabama, Oklahoma, Missisipi y Tennesee.

2:00 TRUMP GANA EN CAROLINA DEL SUR | El presidente reedita victoria en el estado de Carolina del Sur, que da 9 votos.

1:53 EMPATE TÉCNICO EN FLORIDA | Al 80% escrutado, empate técnico en Florida, pero las perspectivas son positivas para Trump.

1:45 TRUMP PUEDE GANAR FLORIDA | Quedan por contar muchos votos en el interior de Florida, donde en principio tiene ventaja Trump.

1:32 WEST VIRGINIA PARA TRUMP | Donald Trump cumple los pronósticos en West Virginia y se anota la victoria.

1:18 PROBLEMAS PARA TRUMP EN FLORIDA | El presidente pierde su ventaja en Florida, que ahora aparece en azul Biden, igual que Georgia. La noche empieza a pintar prometedora para el aspirante del Partido Demócrata.

1:11 BIDEN GANA EN VERMONT | El candidato demócrata se anota la victoria, esperada, en Vermont.

01:01 TRUMP GANA EN EL ESTADO DE INDIANA | Donald Trump ha ganado en el estado de Indiana, según las proyecciones de CNN y AP. El presidente se apunta los 11 votos electorales de este estado, tal y como ya hiciera en 2016.

01:00 JOE BIDEN SIGUE LOS RESULTADOS EN SU CASA | El candidato demócrata y favorito en la jornada electoral, Joe Biden, seguirá el escrutinio desde su casa en la ciudad de Wilmington, en Delaware.

00:50 PRIMEROS RECUENTOS ‘SERIOS’ | A la 1 de la mañana empieza a hacerse un recuento que se pueda tener en cuenta con el cierre de varios estados, incluyendo Indiana, Kentucky, Georgia, Virginia y algunos colegios en Florida.

00:31 TRUMP | El presidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado este martes que aún no ha preparado su discurso postelectoral, pero ha criticado al Tribunal Supremo por ampliar el periodo de votación en el estado de Pensilvania.

00:17 PRIMERAS VENTAJAS PARA TRUMP | En estos primeros recuentos en Kentucy e Indiana, la ventaja es clara para Trump, con más del 70% de votos a su favor. Son cifras esperadas, en cualquier caso, en estos primeros barrios.

00:10 LA CAMPAÑA DE BIDEN BUSCA VOTOS DE ÚLTIMA HORA EN FLORIDA | Aunque puede que no lo necesiten para ganar las elecciones, el equipo de Joe Biden está tratando de sacar votos de última hora de cualquier sitio en Florida, especialmente en los barrios hispanos.

00:00 PRIMEROS COLEGIOS CERRADOS | Medianoche en horario peninsular, cierran los primeros lugares de votación, 19 colegios en los estados de Indiana y Kentucky. Una muestra pequeña, en cualquier caso.

23:45 LA CASA BLANCA RECONOCE QUE «ESPERAMOS RESULTADOS» | La directora de Comunicaciones de la Casa Blanca ha reconocido que «esperamos retrasos, especialmente en Pensilvania».

23:35 TRUMP SEGUIRÁ LOS RESULTADOS DESDE EL ALA ESTE | Donald Trump seguirá los resultados de la noche electoral desde el ala este de la Casa Blanca, según ha informado la directora de Comunicaciones, Alyssa Farah.

23:15 BIDEN Y LOS RESULTADOS | El candidato demócrata Joe Biden tiene claro que esta noche no habrá resultados y se conforma con que pueda haber señales de «hacia dónde van las cosas». Ha dicho que esperará a ver cómo avanzan los resultados que puedan aparecer para decidir si sale a hablar o no.

23:10 TRUMP PREDICE «UNA GRAN NOCHE» | El presidente Trump, en su cuartel general de Virginia, asegura que «vamos a tener una gran semana y una gran noche, y lo más importante, vamos a tener cuatro grandes años».

23:06 12.000 NUEVOS ELECTORES EN MICHIGAN | Más de 12.000 nuevos electores se han registrado este mismo martes electoral en el estado de Michigan para poder votar. Joe Biden es claro favorito en este estado.

22:57 KANYE WEST SE VOTA A SÍ MISMO | El famoso rapero Kanye West, que en ocasiones ha mostrado su apoyo a Donald Trump, se ha votado a sí mismo en el estado de Wyoming. Aunque no consiguió que su nombre apareciera en las papeletas, lo ha hecho escribiendo su nombre como su elección.

22:44 ESPERAS PARA VOTAR | Las colas para votar en algunos lugares empiezan a ser largas. En algunos suburbios de Pensilvania se habla incluso de esperas de varias horas para poder votar.

22:30 LLAMADAS SOSPECHOSAS | El fiscal de Nueva York investiga llamadas que invitan a la gente a quedarse en casa y no votar. Estas llamadas se han detectado en Nueva York y también en algunos estados más.

22:20 LOS POLICÍAS DE NUEVA YORK, CON TRUMP | Un portavoz de la Policía de Nueva York ha lanzado su apoyo a la reelección del presidente asegurando que quién llegue a la Casa Blanca «tendrá un impacto directo sobre la policía en toda la nación».

22:03 ¿A QUÉ HORA SE CONOCERÁ EL GANADOR? | Primero, hay que dejar claro que en la noche electoral los estados no declaran de forma oficial los ganadores. En realidad, son los medios de comunicación -como la CNN, Associated Press o la Fox– los que hacen una proyección en cuanto tienen suficiente información para ello. Son los medios los que van mostrando, con acierto prácticamente completo, quién va imponiéndose en cada estado, hasta que se puede proyectar un ganador claro.

Esta es la razón por la que este año los resultados pueden tardar tanto en llegar. En lugares clave como Florida o Pensilvania, los recuentos pueden demorarse tanto que al final de la noche no habría elementos suficientes para establecer una proyección acertada.

21:40 EL PARTIDO EN OHIO | Sólo tres de los 45 presidentes de EEUU lo fueron sin ganar en Ohio. De ahí que aunque Florida, Pensilvania, Michigan o Arizona estén considerados este año como los Swing States en los que se jugará la Presidencia, ninguno de los dos candidatos dará la guerra por perdida mientras no haya caído formalmente derrotado en la batalla Ohio, donde se eligen 19 votos electorales. Diez menos que en la disputada Florida, pero históricamente más representativos de lo que EEUU piensa.

21:20 BIDEN: «OPTAMOS POR LA ESPERANZA» | El candidato demócrata asegura que «si me elegís, voy a ser un presidente americano, no va a haber estados rojos o azules, va a haber Estados Unidos. Nosotros optamos por la esperanza en lugar del miedo, por la verdad en lugar de la mentira».

21:11 BIDEN SE PRONUNCIA | El candidato del Partido Demócrata y favorito para ganar las elecciones se muestra optimista pero cauto desde Scranton, donde ha estado charlando con voluntarios de su campaña. Ha asegurado Biden que «me siendo bien, pero esto no se acaba hasta que se acaba».

20:53 «ACTORES EXTRANJEROS» |El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, ha descartado que «actores extranjeros» puedan poner en tela de juicio los resultados de las elecciones presidenciales de este martes en el país norteamericano. «No existen indicios de que actores extranjeros hayan tenido éxito a la hora de comprometer el proceso electoral o de manipular votos en estos comicios», ha aseverado durante una rueda de prensa llevada a cabo de forma telemática.

20:46 TRUMP CRITICA AL SUPREMO | Donal Trump ha criticado la decisión del Supremo de permitir que Pensilvania siga recibiendo votos tres días después del día de las elecciones y ha alertado de que esta es una «decisión muy peligrosa para el país». «Creo que esa decisión no es afortunada porque considero que debemos saber lo que hay esta noche. (…) No puedes dejar que esas cosas se alarguen durante días o semanas», ha lamentado antes de expresar su temor a que esto suponga un cambio en los resultados totales de los comicios.

20:30 CAROLINA DEL NORTE | La Junta Electoral del estado de Carolina del Norte ha decidido extender el horario de votación de cuatro colegios electorales porque abrieron tarde. Esto podría retrasar los resultados en este estado unos 45 minutos más, informan medios norteamericanos.

20:26 BARACK OBAMA | Barack Obama asegura en Twitter en apoyo al candidato demócrata: «Durante ocho años, Joe Biden fue el último en abandonar la habitación cuando me enfrenté a una deicisión difícil. Él me hizo mejor presidente».

20:24 LA GUARDIA NACIONAL EN FLORIDA | Bajo la dirección del gobernador Ron DeSantis, la Guardia Nacional de Florida se ha movilizado en el estado «por precaución», asegura a la CNN la secretaria de Estado de Florida, Laurel Lee.

20:21 FLORIDA | La secretaria de Estado de Florida, Laurel Lee, dice que hasta el momento no se han reportado problemas de seguridad en la votación en el estado. Reseña que puede haber recintos aislados en dos condados, el condado de Lake, en Florida central y el condado de Lee, en el suroeste de Florida, que tenían «algunos desafíos tecnológicos esta mañana». Pero dijo que estos problemas no impedirán que los votantes emitieran sus votos. También dijo que «la información errónea y la desinformación siguen siendo una amenaza activa», aunque dijo que no se habían reportado nuevos mensajes preocupantes el martes.

20:17 BARAK OBAMA | El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha compartido un mensaje de apoyo a Joe Biden en Twitter: «Tenemos la oportunidad de escoger a Joe y a Kamala para reconstruir un país mejor. Pero tenemos que hacerlo todos y cada uno de nosotros».

For eight years, Joe was the last one in the room whenever I faced a big decision. He made me a better president. And today, we have the chance to elect Joe and Kamala to build our country back better. But it’s going to take every single one of us. Vote: https://t.co/XdZz4dh82T https://t.co/Tg95bMztqT — Barack Obama (@BarackObama) November 3, 2020

20:16 JOE BIDEN | El candidato demócrata ha visitado Scranton (Pensilvania), su ciudad natal, donde ha dicho que pretende “restaurar la decencia” si llega a la Casa Blanca tras la votación de esta noche.

20:00 JOE BIDEN | El candidato demócrata Joe Biden ha visitado Scranton (Pensilvania), su ciudad natal, antes de que se produzca el resultado de las elecciones de EEUU donde ha dicho que pretende «restaurar la decencia» si llega a la Casa Blanca.

19:40 COMPARECE TRUMP | «He venido aquí a daros las gracias y ahora me voy de vuelta a trabajar», se ha despedido en Virgina tras asegurar que confía en que va a obtener buenos resultados en estados clave como Pensilvania y Texas.

19:37 COMPARECE TRUMP | El presidente norteamericano asegura que «no estoy pensando en discursos de aceptación o concesión. Ganar es fácil. Perder nunca es fácil».

19:34 COMPARECE TRUMP | Trump dice que ha habido un aumento de voto de las minorías – afroamericana y latina- por su candidatura. Remarca una frase que ha repetido durante toda campaña sobre la comunidad afroamericana: «Soy el presidente que más ha hecho por los afroamericanos desde Abraham Lincoln».

19:31 COMPARECE TRUMP | «Me siento muy bien», dijo Trump a los periodistas. Trump dijo que su mensaje a Estados Unidos era que «todos deberían unirse». La CNN informa Trump se reunió antes con sus principales empleados de campaña en una sala de conferencias en la sede, incluidos Bill Stepien, Justin Clark y varios otros. Se reunieron durante unos 20 minutos.

19:28 COMPARECE TRUMP | «Escuché que lo estamos haciendo muy bien en Florida y lo estamos haciendo muy bien en Arizona. Lo estamos haciendo increíblemente bien en Texas. Lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien en todas partes», dice Trump.

19:26 COMPARECE TRUMP | El presidente de EE UU responde a la pregunta, ¿qué dirías a la gente que no votó por ti? que «estamos a punto de conocer un éxito tremendo. Y el éxito trae unidad».

19:15 VOTACIÓN POR CORREO | En estas elecciones de EEUU 2020 más de 100 millones de personas ya han votado anticipadamente por correos. El voto por correo en estas elecciones de Estados Unidos es el más importante que nunca se ha producido.

19:06 MENOS PERSONAS EN LA FIESTA DE LA CASA BLANCA | El número de personas que asistirán a la fiesta nocturna de las elecciones de la Casa Blanca de hoy fue reducido a 250, le dijo a la CNN una fuente familiarizada con el asunto. Esta fuente agregó que a todos los invitados se les realizará una prueba rápida de covid-19 y cada uno recibirá un brazalete de prueba. La CNN informó anteriormente que hasta 400 personas podrían asistir a la fiesta.

18:50 SENADO | Además de la votación para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos, los americanos deciden hoy cómo se repartirá el Senado. Los demócratas son favoritos también en esta votación.

18:31 COMERCIANTES SE PREPARAN POR POSIBLES INCIDENTES | Comerciantes de Estados Unidos se preparan por posibles incidentes tras elecciones ante la posibilidad de que se produzcan manifestaciones tras darse a conocer los resultados de la elección presidencial que se lleva a cabo este martes. Por este motivo, algunos tapiaron puertas y ventanas.

18:12 VOTACIÓN MANUAL | Para subsanar el error técnico en algunos estados con las tradicionales máquinas en las que millones de americanos suelen indicar su voto secreto, las autoridades han facilitado boletas provisiones para votar de forma manual.

18:07 POSIBLE VUELCO A ATLANTA A FAVOR DE BIDEN | El estado sureño en principio es un bastión republicano, pero con un año marcado por las protestas masivas de la comunidad afroamericana en la capital, Atlanta, la situación podría dar un vuelco radical a favor de Joe Biden en estas elecciones de EE UU.

17:45 JORNADA TRANQUILA EN WALL STREET | Martes optimista en las bolsas de Estados Unidos podría deberse, según los expertos, a que se esperan una victoria cómoda de Joe Biden con un triunfo contundente de los demócratas en el Senado que facilitaría la aprobación del paquete de estímulo fiscal que lleva semanas bloqueado.

Wall Street ha abierto en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ha subido un 1,89% antes las expectativas de que hoy surja un claro ganador ya sea Joe Biden o Donald Trump.

17:36 TRUMP CONGELA LAS CONVERSACIONES DE LAS AYUDAS | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a los representantes del Gobierno congelar las conversaciones con los demócratas sobre un nuevo paquete de ayudas para hacer frente a la pandemia hasta que se hayan celebrado las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de noviembre.

17:22 LOS REPUBLICANOS IMPUGNAN EN EL CONDADO DE HARRIS |

Los republicanos que impugnan la votación en el condado de Harris han pedido a una corte federal de apelaciones que bloquee la votación desde autos el día de las elecciones después de perder una petición el lunes anterior para invalidar todas las votaciones desde autos en el área con tendencia demócrata en Houston

17:11 COMPLICACIONES EN GEORGIA | Precisamente en Georgia, donde se preveía un recuento más rápido, la jornada electoral está siendo complicada. Los problemas técnicos con las máquinas de votación en algunos condados están retrasando la recopilación de papeletas

17:09 FIESTA DE LA CASA BLANCA| La fiesta que organizará la Casa Blanca organizará una fiesta esta noche electoral a la que asistirán hasta 400 personas repartidas por todo el State Floor, incluido el Cross Hall, el East Room, el State Dining Room y los salones verde, azul y rojo, según dos fuentes familiarizadas con la planificación. Todos los que asistan se harán una prueba de covid.

16:27 TRUMP DESTACA LA GRAN PARTICIPACIÓN | Donald Trump cerró la campaña destacarnado la enorme participación que se espera hoy, pirque según aseguró, ya que ha visto «grandes multitudes» en sus mítines. Por ello Trump ha dicho que el clima electoral “es una locura”

16:00 TRUMP NO SE DECLARARÁ VENCEDOR ANTES DE TIEMPO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho tener «grandes posibilidades de victoria» en las elecciones de este martes y ha sugerido que no se declarará triunfador antes de tiempo. «No hay motivos para andar jugando», ha dicho en una entrevista este martes.

El posible retraso en el recuento de votos en la noche electoral -los votos anticipados rondan los 100 millones, una cifra sin precedentes- ha alimentado durante meses las especulaciones sobre un posible giro de última hora por parte de Trump, al que las encuestas sitúan en desventaja con respecto a su rival demócrata, Joe Biden.

15:55 ÚLTIMOS MÍTINES | Donald Trump y Joe Biden, han celebrado sus últimos mítines en el último día de campaña electoral con unos discursos en los que ambos postulantes se han lanzado reproches mutuamente. El presidente ha empleado bastante tiempo en atacar las encuestas electorales, que dan la Presidencia a Biden, tildándolas de falsas. En cuanto a Biden, ha asegurado que «es hora de que Donald Trump haga sus maletas y se vaya a casa».

15:45 VOTACIÓN ANTICIPADA | Además, en base a los datos de los estados que registran la afiliación del votante, se sabe que ya han votado más de 25 millones de demócratas y casi 15 millones de republicanos. Así pues, una vez que estos votos comiencen a computarse en el recuento por estados podrían dar un giro al resultado, decantando la balanza por el demócrata Joe Biden en lugar del presidente Donald Trump.

15:30 SIN AMENAZAS CONCRETAS | El director de la Agencia de Seguridad Interior de la capital, Chris Rodriguez, señaló este lunes a la prensa que no hay «ninguna amenaza específica o creíble» en relación con las elecciones. Sí que se han recibido solicitudes de protestas de algunos grupos y por ello el departamento de Policía de Washington estará «plenamente movilizado», precisó Rodriguez, que aclaró que por ahora no se han pedido recursos federales.

15:20 PRIMEROS RESULTADOS | El presidente de Estados Unidos y su rival demócrata han obtenido sendas victorias en los dos primeros pueblos en desvelar resultados de las elecciones presidenciales: Dixville Notch y Millsfield, dos pequeñas localidades de New Hampshire situadas cerca de la frontera con Canadá.

15:08 POLARIZACIÓN | El presidente de los Estados Unidos y el candidato demócrata a la presidencia llegan a las elecciones con un país muy polarizado y en plena transformación, según el informe ‘Trump vs. Biden: ¿Cambio de líder para un país del cambio?’ que firman diez expertos del Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona (Cidob).

15:00 RECUENTO | El principal problema que plantea el voto por correo y el voto anticipado es el del recuento. En el caso del voto por correo, antes de computarlo es necesario procesarlo de forma adecuada y validarlo: solo en 32 estados es posible llevar a cabo este proceso desde una semana antes de la jornada electoral, y solo en algunos iniciar el recuento, si bien en otros habrá que esperar al 3 de noviembre para ello, lo que dado el elevado número de votos emitidos por esta vía demorará el resultado.

14:52 VOTO ANTICIPADO | Una de las peculiaridades de estas elecciones, y también una de las pruebas de la polarización imperante en el país, es la previsible participación récord, a tenor de los millones de estadounidenses que han votado por adelantado. Según US Election Project, hasta el domingo habían votado algo más de 94 millones de estadounidenses, incluidos casi 60 millones que lo han hecho por correo y 34 que han acudido a votar de forma anticipada. en estados como Texas, el voto adelantado ya ha superado al total de 2016.

14:44 No obstante, aunque el presidente domina el apartado del electorado blanco, su ventaja con respecto a los 20 puntos que le sacó a Clinton en 2016 se ha reducido al mínimo. Además, Biden domina con claridad entre el electorado mayor de 65 años, pese a que hace cuatro años más de la mitad de este grupo votó por Trump.

14:35 PERFIL VOTANTE | Por lo que se refiere a la base electoral de ambos candidatos, está muy marcada. Biden cuenta con un firme apoyo entre mujeres, votantes negros y blancos con estudios universitarios, mientras que el principal respaldo para Trump lo constituyen los hombres blancos y los votantes blancos sin estudios superiores.

14:26 El complicado sistema electoral estadounidense, por el que los ciudadanos no votan directamente a su presidente sino que eligen a los integrantes del Colegio Electoral que a su vez votarán por el inquilino de la Casa Blanca, deja entreabierta la puerta a que el republicano pueda resultar reelegido pese a no obtener la mayoría del voto popular, como ya ocurrió en los pasados comicios.

14:19 ENCUESTAS | Tanto los sondeos como los pronósticos de los expertos coinciden en que las opciones de que Trump sea reelegido son bastante reducidas, pero el magnate también partía en desventaja en 2016 frente a la demócrata Hillary Clinton y al final terminó alzándose con la victoria.

14:15 El clima de polarización en que se celebran estos comicios, marcados por la pandemia y precedidos por las protestas sin precedentes de los últimos meses en torno al movimiento Black Lives Matter, y la posibilidad real de que el resultado final tarde días en conocerse han generado preocupación sobre un potencial estallido de violencia.

14:05 EEUU BLINDADO | Los principales edificios y negocios del centro de Washington y de Nueva York se han blindado en los últimos días ante el temor de que se puedan producir incidentes durante la jornada y puedan estallar disturbios tras las elecciones, instalando en sus ventanales y escaparates paneles de madera para evitar posibles actos vandálicos.

13:55 Los colegios electorales han abierto sus puertas a primera hora en la costa este de Estados Unidos, en el arranque formal de los comicios. Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Maine han sido de los primeras estados en dar arranque a la jornada electoral, a las 6:00 (hora local).

13:45 Trump o Biden. Las elecciones, como ya viene siendo tradicional, se decidirán en un puñado de estados, los llamados ‘swing states’ o ‘estados bisagra’, ya que no votan siempre por el mismo partido. En esta ocasión, la llave la tienen media docena de estados (Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Arizona).

Los estadounidenses deben decidir este 3 de noviembre si quieren otros cuatro años más de Donald Trump en la Casa Blanca o por el contrario prefieren al demócrata Joe Biden. Tanto los sondeos como los pronósticos de los expertos coinciden en que las opciones de que Trump sea reelegido son bastante reducidas, pero el magnate también partía en desventaja en 2016 frente a la demócrata Hillary Clinton y al final terminó alzándose con la victoria.