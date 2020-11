Venezuela suma 380 casos de covid-19 este miércoles

View this post on Instagram

A 234 días de la pandemia en Venezuela, la Comisión Presidencial para la Prevención del #Covid19 informa que durante las últimas 24 horas, el país registró 380 nuevos casos, 345 de transmisión comunitaria y 35 casos importados. Lara es la entidad con mayor número de contagios, en todos sus municipios: Iribarren 35, Palavecino 9, Andrés Eloy Blanco 5, Crespo 5, Morán 4, Urdaneta 2, Jiménez 2, Torres 1, Simón Planas 1. Los 35 casos importados vienen de Colombia, 34 con ingreso por el estado Táchira y 1 por el estado Apure, 17 mujeres y 18 hombres. Hasta hoy se han confirmado 93.480 casos, de los cuales se han recuperado 88.326 personas, lo que representa el 94% de los contagios. Contamos con 4.340 casos activos, 4.291 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 49 en clínicas privadas. Lamentamos el sensible fallecimiento de 4 venezolanos: 2 hombres de 66 y 51 años – Mérida 1 hombre de 91 años – Barinas 1 hombre de 29 años – Carabobo. Condolencias a sus familiares y deudos. Además, informamos que hasta hoy se han realizado 2.168.642 pruebas. Lo que representa 72.288 pruebas por millón de habitantes. Ayer inició la campaña electoral en el país: deseamos que esta fiesta democrática sea plena en ideas para el bien común y se realice como hasta ahora cuidando todas las normas de bioseguridad. Esta semana de flexibilización ampliada exige mucho de nosotros desde el punto de vista de la autorregulación. El virus está en la calle y no debemos bajar la guardia. #4Nov #miércoles #venezuela #pandemia #coronavirus