View this post on Instagram

⚠️ Atención ⚠️ Este hombre, al parecer de nacionalidad venezolana, es buscado por las autoridades colombianas en Medellín, por la explotación de menores también venezolanos. En el video, una señora capta el momento en que maltrata a un niño, asegurando que no merece comida, por no cumplir la meta del día, pidiendo en las calles. 📽 Cortesía 📌 Para más información ingresa en el link de nuestra BIO