David Smolansky: «Criminalizando a una nacionalidad no vas a reducir los índices delictivos»

La de los venezolanos es la segunda mayor crisis de refugiados en el mundo, después del caso de Siria, y pese a la pandemia la migración continúa, cada vez en peores condiciones y con episodios como el ocurrido recientemente con la alcaldesa de Bogotá. Desde la OEA, David Smolansky ha logrado impulsar algunas conquistas para tratar de hacer más llevadera la situación.

Kaoru Yonekura El Estimulo

Son conocidas las historias de los caminantes, migrantes y refugiados venezolanos, así como la ausencia de medidas por parte del gobierno de Nicolás Maduro para promover el tránsito migratorio seguro y acuerdos para proteger a quienes ya se encuentran en otros países de Latinoamérica.

Pero los venezolanos no deambulan solos. O no del todo. David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos para los migrantes y refugiados venezolanos, continúa sus esfuerzos para garantizar los derechos humanos de los criollos en la región y, sobre todo, para que la crisis migratoria venezolana no se convierta en una crisis olvidada.

En entrevista para El Estímulo, Smolansky -“el pana de la OEA”- ofrece recuentos y reflexiones de las actividades de su oficina a partir de los informes de los últimos meses y de las situaciones ocurridas en las últimas semanas.

-Empecemos por lo más reciente. Uno de los logros para los migrantes venezolanos en Colombia han sido las campañas en contra de la discriminación y la xenofobia: la de la Secretaría General de la OEA “Soy Venezolano / Soy Refugiado”, que se suma a “Mitos vs. Personas Reales” de la ONU y la OIM, “Valientes” de Acnur, ONU Mujer y Fundación Plan y “Somos Panas” de Acnur, por mencionar algunas. Tras las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá pareciera que estas campañas no han sido efectivas o no se han articulado y, de alguna manera, echan por tierra los logros, ¿cuáles son las consecuencias que ya están teniendo las declaraciones de la alcaldesa?

-Este tipo de declaraciones son delicadas por dos motivos. El primero: porque lo está diciendo la autoridad de una de las ciudades más importantes de Latinoamérica y el Caribe, y una de las ciudades donde hay más migrantes y refugiados venezolanos. Hubo mediciones en las redes sociales del impacto inmediato que tuvo esa declaración en cuanto a mensajes xenofóbicos en contra de los venezolanos en las horas siguientes. El segundo motivo es lo más preocupante, que es a lo que hay que estar atentos para evitar que ocurra: que a los venezolanos se les niegue la oportunidad de trabajar, que tengan una etiqueta de delincuentes y se les criminalice a priori, que a los niños y adolescentes se les impida la oportunidad de ingresar a los colegios y liceos, que sean estigmatizados en el contexto donde viven. Eso es lo que más me preocupa porque ella hizo su declaración en el contexto de una zona de Bogotá donde ha aumentado la criminalidad y ella responsabiliza a venezolanos, cuando está demostrado en los estudios del Instituto Brookings que los venezolanos no son responsables de la criminalidad de América Latina y del

Caribe. En ese estudio está incluida Bogotá. Espero que se retracte y esperemos que, más bien, tome medidas para integrar mucho más a los migrantes y refugiados venezolanos en Bogotá, porque en su mayoría trabajan, estudian y contribuyen con los impuestos de la ciudad. Todos, hasta los que llegaron en febrero antes del coronavirus sin documentación. Criminalizando a una nacionalidad no vas a lograr reducir los índices delictivos.

